Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết (Ảnh: Media Quốc hội)

Ngày 25/11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Tiếp tục sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 để thực hiện chi các nghiệp vụ đặc thù

Tại phiên họp, trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước gồm 3 điều. Dự thảo Nghị quyết quy định bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 485/UBTVQH13-TCNS ngày 23/8/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014. Việc bãi bỏ được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Về xử lý chuyển tiếp, trong năm 2026, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tiếp tục sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được cơ quan, người có thẩm quyền giao để thực hiện các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù.

Đối với Cục Thuế, các khoản chi gồm: chi ủy nhiệm thuế; mua vật tư, ấn chỉ; bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân; thuê luật sư bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, cơ quan thuế trước tòa án.

Đối với Cục Hải quan, các khoản chi gồm: chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan; huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ; quản lý rủi ro; trưng cầu giám định về phân tích, phân loại hàng hóa; chuyển phát nhanh niêm phong hải quan điện tử và một số nghiệp vụ đặc thù khác.

Đối với Kho bạc Nhà nước, tiếp tục thực hiện các khoản chi bảo đảm điều kiện làm việc, nơi ăn, nghỉ cho lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Các khoản chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù khác theo Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan cũng được tiếp tục thực hiện trong phạm vi dự toán năm 2026 đã được giao.

Bãi bỏ cơ chế đặc thù không làm gián đoạn quá trình thực hiện nhiệm vụ

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban thống nhất với đề xuất của Chính phủ về việc bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, đồng thời nhất trí với việc xử lý chuyển tiếp đối với các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước đã được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026.

Tuy nhiên, để bảo đảm phù hợp với Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan, Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị chỉnh lý Điều 2 dự thảo Nghị quyết theo hướng: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định nguyên tắc xử lý chuyển tiếp, bảo đảm việc bãi bỏ các văn bản về cơ chế đặc thù không làm gián đoạn quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án, không ảnh hưởng đến việc xử lý các khoản kinh phí đã được bố trí, phân bổ, giao dự toán theo quy định.

Trên cơ sở đó, Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện, quyết định các biện pháp chuyển tiếp cụ thể thuộc thẩm quyền quản lý, điều hành ngân sách nhà nước. Bộ Tài chính hướng dẫn, xử lý các nội dung về danh mục khoản chi, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi và việc sử dụng dự toán ngân sách năm 2026 theo thẩm quyền được quy định tại Luật Ngân sách nhà nước.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề nghị của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết và có cơ chế chuyển tiếp cho năm ngân sách 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ; đặc biệt là làm rõ cơ sở pháp lý khi Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 hết hiệu lực; đồng thời, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết bảo đảm phù hợp và chặt chẽ.

Tại phiên họp, 100% Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bãi bỏ cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù của Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước.

Bảo đảm công bằng trong thực hiện chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Cùng ngày, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ hướng dẫn, thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Tại phiên họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã trình bày Báo cáo số 839/BC-CP ngày 5/10/2026 của Chính phủ về hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Theo đó, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, công bằng trong thực hiện chính sách, bao quát đầy đủ các đối tượng thụ hưởng, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con đi theo được hưởng chế độ và áp dụng thời điểm hưởng chế độ tương tự như thành viên cơ quan đại diện và vợ, chồng, con đi theo, theo quy định của pháp luật về cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với thành viên các cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con đi theo.