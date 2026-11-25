Quốc hội Khóa XVI

Theo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; Văn bản số 485/UBTVQH13-TCNS ngày 23/8/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế của Kho bạc Nhà nước từ năm 2014. Việc bãi bỏ được thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành.

Về xử lý chuyển tiếp, trong năm 2026, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tiếp tục sử dụng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 đã được cơ quan, người có thẩm quyền giao để thực hiện các khoản chi phục vụ nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Đối với Cục Thuế, các khoản chi gồm: chi ủy nhiệm thuế; mua vật tư, ấn chỉ; bồi thường thiệt hại cho tổ chức, cá nhân; thuê luật sư bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, cơ quan thuế trước tòa án.

Đối với Cục Hải quan, các khoản chi gồm: chống buôn lậu, kiểm tra, kiểm soát, tình báo hải quan; huấn luyện và nuôi chó nghiệp vụ; quản lý rủi ro; trưng cầu giám định về phân tích, phân loại hàng hóa; chuyển phát nhanh niêm phong hải quan điện tử và một số nghiệp vụ đặc thù khác.

Đối với Kho bạc Nhà nước, tiếp tục thực hiện các khoản chi bảo đảm điều kiện làm việc, nơi ăn, nghỉ cho lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu.

Các khoản chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ đặc thù khác theo Quyết định số 13/2016/QĐ-TTg, Quyết định số 54/2013/QĐ-TTg và các văn bản có liên quan cũng được tiếp tục thực hiện trong phạm vi dự toán năm 2026 đã được giao.