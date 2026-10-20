Bãi bỏ 5 thủ tục hỗ trợ lãi suất trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

Bộ Tài chính vừa công bố bãi bỏ 5 thủ tục hành chính. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 3003/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực dịch vụ tài chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/11/2026.

Theo đó, có 5 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, chủ yếu liên quan đến cơ chế hỗ trợ, cấp bù lãi suất khi thực hiện các chính sách tín dụng và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Cụ thể, thủ tục thứ nhất là cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Thủ tục thứ hai liên quan đến hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Thủ tục thứ ba là hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất theo chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp.

Hai thủ tục còn lại liên quan đến cơ chế hỗ trợ lãi suất khi thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020.

Về căn cứ thực hiện, Quyết định số 3003/QĐ-BTC bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục hành chính có số thứ tự 8, 9, 10, 12 tại Mục A, Phần I Quyết định số 1853/QĐ-BTC ngày 30/8/2016 và Quyết định số 1568/QĐ-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định số 3003/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2026.