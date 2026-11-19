Chính phủ đã ban hành Nghị định số 356/2026/NĐ-CP ngày 14/9/2026. Văn bản quy định việc bãi bỏ một số nghị định của Chính phủ. Theo đó, 18 nghị định bị bãi bỏ toàn bộ, 6 nghị định khác bị bãi bỏ một phần.

Người dân cần kiểm tra quy định còn hiệu lực khi thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/12/2026 (Ảnh minh họa).

Các văn bản được bãi bỏ thuộc nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong đó có quy định về Chứng minh nhân dân, văn hóa, y tế và thanh tra. Tuy nhiên, phạm vi bãi bỏ của từng nghị định không giống nhau. Người dân cần xác định đúng quy định khi thực hiện thủ tục hành chính.

Những nghị định nào bị bãi bỏ toàn bộ?

Điều 1 Nghị định 356/2026/NĐ-CP quy định bãi bỏ toàn bộ 18 nghị định. Đáng chú ý, danh mục này có Nghị định số 05/1999/NĐ-CP về Chứng minh nhân dân. Hai văn bản sửa đổi nghị định này cũng bị bãi bỏ. Đó là Nghị định số 170/2007/NĐ-CP và Nghị định số 106/2013/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực văn hóa, Nghị định số 88-CP ngày 14/12/1995 bị bãi bỏ. Văn bản này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa. Nội dung còn liên quan việc phòng, chống một số tệ nạn xã hội. Nghị định số 36-CP ngày 19/6/1996 cũng thuộc danh mục bãi bỏ.

Một số nghị định khác liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý nhà nước. Nghị định số 117/2014/NĐ-CP quy định về y tế xã, phường, thị trấn. Nghị định số 33/2015/NĐ-CP quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. Cả hai văn bản đều bị bãi bỏ toàn bộ từ ngày 1/12/2026.

Danh mục còn có Nghị định số 97/2011/NĐ-CP về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Nghị định số 29/2022/NĐ-CP liên quan chính sách phục vụ phòng, chống dịch COVID-19. Nghị định số 145/2025/NĐ-CP liên quan phân định thẩm quyền trong quy hoạch đô thị và nông thôn. Đây là những văn bản thuộc danh mục bãi bỏ toàn bộ tại Điều 1.

6 nghị định chỉ bị bãi bỏ một phần

Khác với Điều 1, Điều 2 chỉ bãi bỏ những quy định được xác định cụ thể. Trước hết, Điều 3 Nghị định số 103/2009/NĐ-CP bị bãi bỏ. Điều 28 của Quy chế ban hành kèm theo nghị định này cũng bị bãi bỏ. Đây là các quy định liên quan hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

Đối với Nghị định số 22/2023/NĐ-CP, hai điều bị bãi bỏ là Điều 6 và Điều 7. Văn bản này sửa đổi các nghị định về kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Điều 13 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP cũng bị bãi bỏ. Đây là nghị định sửa đổi các quy định thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng.

Trong lĩnh vực quyền đối với giống cây trồng, Điều 26 Nghị định số 79/2023/NĐ-CP bị bãi bỏ. Đối với Nghị định số 121/2025/NĐ-CP, nội dung bị bãi bỏ là khoản 3 Điều 39. Văn bản này quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp. Điều 32 Nghị định số 148/2025/NĐ-CP về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực y tế cũng bị bãi bỏ.

Như vậy, 6 nghị định nêu trên không bị bãi bỏ toàn bộ. Nghị định 356 chỉ xác định những điều, khoản cụ thể hết hiệu lực. Những quy định khác không đương nhiên bị bãi bỏ theo nghị định này. Khi tra cứu, người dân cần phân biệt rõ hai trường hợp.

Bãi bỏ quy định về Chứng minh nhân dân, có phải đổi căn cước?

Việc bãi bỏ Nghị định số 05/1999/NĐ-CP được người dân đặc biệt quan tâm. Đây là văn bản từng quy định về Chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, Nghị định 356 chỉ quy định việc bãi bỏ các nghị định được liệt kê. Văn bản không đặt ra yêu cầu đổi thẻ căn cước.

Do đó, không thể căn cứ riêng Nghị định 356 để yêu cầu đổi thẻ. Việc cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước thực hiện theo pháp luật về căn cước. Người dân cần đối chiếu quy định đang có hiệu lực. Không nên hiểu việc bãi bỏ nghị định cũ là phát sinh thủ tục đổi giấy tờ.

Tương tự, việc bãi bỏ một văn bản không đồng nghĩa mọi thủ tục liên quan đều chấm dứt. Nghị định 356 không quy định lại toàn bộ các thủ tục thuộc những lĩnh vực nêu trên. Vì vậy, từng trường hợp cần được đối chiếu với quy định hiện hành. Đây là cách tránh nhầm lẫn khi thực hiện thủ tục hành chính.

Người dân, doanh nghiệp cần lưu ý gì từ ngày 1/12?

Trước hết, cần xác định văn bản được viện dẫn có thuộc danh mục bãi bỏ hay không. Nếu thuộc Điều 1, nghị định đó bị bãi bỏ toàn bộ. Nếu thuộc Điều 2, cần kiểm tra chính xác điều, khoản bị bãi bỏ. Không nên mặc nhiên coi toàn bộ nghị định đã hết hiệu lực.

Khi thực hiện thủ tục, người dân nên tra cứu quy định đang áp dụng. Đối với doanh nghiệp, việc kiểm tra căn cứ pháp lý cũng rất cần thiết. Đặc biệt, cần lưu ý các văn bản liên quan hoạt động kinh doanh và quản lý chuyên ngành. Việc tra cứu phải dựa trên nội dung và hiệu lực của từng văn bản.

Nghị định 356/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Đây là mốc thời gian cần lưu ý khi áp dụng các quy định bị bãi bỏ. Người dân có thể tra cứu văn bản trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. Qua đó, việc xác định căn cứ pháp lý sẽ chính xác hơn.