Chiều 21/11, với 487/487 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, gồm 3 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2027.

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Ảnh: Mai Loan.

Cắt giảm điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính

Trước khi tiến hành biểu quyết, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng cho biết, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2025, vừa có hiệu lực từ ngày 01/04/2026, đã xử lý toàn diện các vấn đề về thương mại hóa tài sản sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền trên không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và bảo hộ đối tượng mới. Vì vậy, lần sửa đổi này chỉ tập trung vào những nội dung thật sự cấp bách đã được Chính phủ đề xuất và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, gồm 3 định hướng lớn.

Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi. Ảnh: QH.

Một trong những nội dung trọng tâm là cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giám định sở hữu trí tuệ. Theo đó, Luật bãi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, chỉ quy định nghĩa vụ thông báo khi hoạt động. Các quy định chi tiết về quyền, nghĩa vụ, trình tự và thủ tục sẽ được hướng dẫn tại văn bản dưới luật.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, việc sửa đổi này bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời duy trì các công cụ quản lý nhà nước cần thiết đối với hoạt động giám định sở hữu trí tuệ.

Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc xác lập và chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ, Luật bãi bỏ thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng. Việc thay đổi thông tin chủ văn bằng bảo hộ do chuyển nhượng được thực hiện thông qua thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Bộ trưởng cho biết, các nội dung sửa đổi sẽ giúp bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Chuyển quản lý quyền giống cây trồng về Bộ Khoa học và Công nghệ

Một điểm đáng quan tâm nữa của Luật là chuyển trách nhiệm quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sang Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lý giải, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, việc chuyển giao lần này xuất phát từ bản chất gần gũi giữa quyền đối với giống cây trồng với sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sinh học; từ yêu cầu gắn bảo hộ giống cây trồng với hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa tài sản trí tuệ; từ kinh nghiệm quốc tế và Công ước UPOV; cũng như từ nhu cầu sử dụng chung nguồn lực, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu sở hữu trí tuệ.

Các đại biểu tham gia phiên họp. Ảnh: QH.

“Đối với người dân và doanh nghiệp, việc chỉ cần liên hệ một cơ quan sẽ giúp thủ tục xác lập và bảo vệ quyền trở nên thuận tiện và đơn giản hơn”, Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho hay, sau khi Luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ khẩn trương chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, bảo đảm văn bản hướng dẫn được ban hành đồng bộ khi Luật có hiệu lực, không để phát sinh khoảng trống pháp lý trong quá trình thực hiện.

Đặc biệt, việc chuyển giao chức năng quản lý quyền đối với giống cây trồng sẽ được tổ chức chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm không làm gián đoạn hoạt động xác lập, bảo vệ quyền và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH, rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi toàn diện Luật Sở hữu trí tuệ vào thời điểm phù hợp.