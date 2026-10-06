Bãi biển Vịnh Hòa: 'Viên ngọc xanh' hoang sơ bình yên tại Đắk Lắk

Bãi biển Vịnh Hòa (thuộc phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk) nhìn từ trên cao mang vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng với đường bờ biển uốn cong mềm mại, hòa quyện giữa làn nước biển trong xanh và bãi cát trắng mịn màng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhìn từ góc máy trên cao, Vịnh Hòa hiện lên thanh bình với bờ cát trắng trải dài tít tắp, nép mình bên những xóm lưới yên ả của người dân địa phương. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Vịnh Hòa còn sở hữu những mỏm đá vươn mình ra biển lớn và hệ sinh thái biển đa dạng, nơi du khách có thể trải nghiệm lặn ngắm những rạn san hô rực rỡ sắc màu dưới làn nước trong vắt. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Những chiếc thuyền thúng nằm yên bình trên bãi cát trắng phau bên những rặng dừa xanh mướt, tạo nên một bức tranh làng chài Vịnh Hòa vô cùng mộc mạc và gần gũi. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Khung cảnh bình minh tĩnh lặng tại bãi biển Vịnh Hòa. Khác với những bãi biển nhộn nhịp, nơi đây vẫn giữ được sự bình yên hiếm có, lý tưởng cho những ai muốn tìm về với thiên nhiên nguyên sơ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Hình ảnh mặt trời rực rỡ ló dạng trên biển, báo hiệu một ngày mới tràn đầy sức sống tại Vịnh Hòa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Dạo bước trên bãi biển vào lúc rạng sáng, hít thở bầu không khí trong lành và đón những tia nắng đầu ngày là một trải nghiệm thư thái tuyệt đối khi đến với Vịnh Hòa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Vẻ đẹp hoang sơ của bình minh trên biển Vịnh Hòa là phông nền hoàn hảo để du khách lưu lại những bức hình check-in tuyệt đẹp, đón chào ngày mới. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Người dân và du khách thong dong tản bộ dọc mép nước, để đôi chân trần chạm vào bãi cát mịn màng và cảm nhận từng con sóng nhẹ xô bờ tại bãi biển Vịnh Hòa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sự mộc mạc, hoang sơ của Vịnh Hòa còn thể hiện qua hình ảnh những em nhỏ địa phương vui đùa, leo trèo trên những thân cây khô bên bờ biển cát trắng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Du khách có thể thư giãn, ngả lưng trên những chiếc võng đung đưa dưới bóng râm và tận hưởng làn gió biển mát rượi đặc trưng của vùng biển Vịnh Hòa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Những dải đèn lung linh được giăng sẵn trên bãi biển, hứa hẹn một không gian lãng mạn cho những buổi tối cắm trại, đốt lửa và thưởng thức tiệc nướng hải sản tươi ngon bên sóng vỗ. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​