Bãi biển Sầm Sơn phủ kín củi, rác sau mưa lũ

Bãi biển Sầm Sơn ngập rác sau lũ

Chiều 18/9, phóng viên ghi nhận tại bãi biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nhiều đoạn bờ biển phủ kín củi, cành cây và rác thải theo dòng nước lũ từ thượng nguồn dạt về.

Sau những ngày mưa lớn, thời tiết tại Sầm Sơn đã giảm mưa. Tuy nhiên, dọc các bãi tắm A, B, C, D, một lượng lớn củi, cây gỗ và rác vẫn nằm ngổn ngang trên bãi cát.

Rác thải trôi dạt từ thượng nguồn về bãi tắm Sầm Sơn.

Những thân cây dài, cành gỗ lớn xen lẫn rác thải bị nước cuốn trôi, tập trung thành từng dải dọc mép biển.

Dân tranh thủ nhặt củi

Tại một số khu vực, người dân tranh thủ nhặt những đoạn củi còn có thể sử dụng. Bà Lê Thị Hoa, 47 tuổi, cho biết bà nhặt các khúc gỗ, củi để làm chất đốt trong mùa đông.

Khu du lịch biển nổi tiếng nhất của Thanh Hóa ngập trong rác và củi mục. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, tình trạng này sẽ được dọn dẹp sau khi mưa lũ đi qua.

Củi, cành cây, lá và rác thải tạo thành những vệt kéo dài theo bờ biển, thay thế hình ảnh bãi cát rộng, thoáng thường thấy tại khu du lịch biển.

Theo UBND phường Sầm Sơn, địa phương đang phối hợp với công ty môi trường và đơn vị quản lý bãi biển tổ chức thu gom, vận chuyển củi, rác, xử lý vệ sinh môi trường. Các lực lượng sẽ được huy động dọn dẹp từng khu vực, nhằm sớm khôi phục cảnh quan, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của bãi biển sau mưa lũ.