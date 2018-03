Bãi biển miền Trung bị 'xẻ thị': 'Xâm thực' bờ biển Cửa Đại

Dọc bờ biển Cửa Đại (Quảng Nam) kéo dài đến địa phận của TP Đà Nẵng bị bít kín bởi nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trong đó không ít dự án bỏ hoang sau khi 'xí phần', rào chắn lối xuống biển của người dân

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở phường Cửa Đại, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam bất bình trước việc chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An (Sunrise Hội An Beach Resort) tự ý chặn đường xuống biển và "xí phần" bãi tắm ngoài khuôn viên được cấp phép.

Chặn đường, chiếm luôn bãi tắm

Theo người dân, trước đây, bãi tắm nằm bên hông khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An là rừng dương phòng hộ. Hai năm trước, sạt lở nghiêm trọng đã cuốn trôi nhiều diện tích cây dương tạo thành một bãi tắm khá đẹp.

Thế nhưng vừa qua, chủ đầu tư khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An sử dụng một sợi dây thừng chắn ngang con đường dẫn xuống biển và cho cắm cọc tiêu bao quanh một diện tích khá lớn của bãi tắm để phục vụ du khách đến nghỉ dưỡng. "Không gian bãi tắm bị thu hẹp lại bởi các lều trại và ghế nằm do khu nghỉ dưỡng đặt để phục vụ du khách. Họ đã được cấp phép một diện tích khá lớn, làm bít lối xuống biển của người dân rồi mà còn chiếm thêm diện tích của bãi tắm làm của riêng như vậy thật quá đáng" - một người dân phàn nàn.

Khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An tự ý chặn lối đi xuống biển của người dân

Sáng 28-3, phóng viên Báo Người Lao Động đến khu vực này. Ba nhân viên bảo vệ túc trực tại chốt cho biết con đường mà họ dùng dây chắn lại thuộc sở hữu của khu nghỉ dưỡng, mọi người không được phép ra vào nếu không có sự đồng ý của họ. Riêng khu vực bãi tắm cho cắm cọc tiêu bao quanh, các nhân viên bảo vệ nói được chính quyền phường Cửa Đại cho thuê, người dân muốn tắm hay kéo lưới thì lên khu vực phía trên. "Chúng tôi chỉ làm theo chỉ đạo của công ty, các anh có thắc mắc gì thì vào hỏi lãnh đạo" - một bảo vệ nói.

Đem câu chuyện này đến UBND phường Cửa Đại, bà Phan Thị Thái Hòa, Phó Chủ tịch UBND phường, tỏ ra ngạc nhiên. Bà Hòa khẳng định không có ai cấp phép cho khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An kéo dây thừng chắn ngang đường của người dân như vậy cả. Còn con đường dẫn xuống biển và bãi tắm không thuộc diện tích đất cấp phép cho khu nghỉ dưỡng và phường cũng không hề cho doanh nghiệp thuê.

Sau khi làm việc với phóng viên, bà Hòa xuống hiện trường kiểm tra. "Tôi hỏi các bảo vệ rằng ai cho phép dùng dây chắn ngang đường xuống biển thì bảo vệ nói là công ty yêu cầu. Tôi nói rằng việc này là không đúng và bảo họ phải tháo sợi dây thừng đi nhưng các bảo vệ nói phải hỏi ý kiến lãnh đạo. Cuối cùng, tôi phải gọi cho giám đốc phụ trách nhân sự của khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An, yêu cầu tháo ngay trong vòng 30 phút" - bà Hòa xác nhận.

Bà Hòa cho biết sẽ báo sự việc lại với chủ tịch phường để mời chủ đầu tư resort trên đến làm việc, chấn chỉnh hoạt động tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và du khách.

Khổ vì dự án treo

Ngoài khu nghỉ dưỡng Sunrise Hội An, dọc bờ biển từ phường Cửa Đại, đi qua các phường của thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đến địa phận của TP Đà Nẵng gần như bị "xâm thực" bởi rất nhiều dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Điều đáng nói là một số chủ đầu tư không triển khai dự án sau khi "xí phần" những vị trí đắc địa, chặn lối xuống biển của người dân.

Dự án Khu Du lịch sinh thái Vina Capital Hội An làm tường rào chắn đường xuống biển nhưng bỏ hoang nhiều năm qua

Điển hình như dự án khu du lịch sinh thái Vina Capital Hội An (khối phố Hà My Đông A, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Dự án này được cấp phép đã hơn 10 năm. Bảy năm trước, chủ đầu tư cho dùng tôn dựng bờ tường bao bọc phần diện tích rộng 7,9 ha, làm vài ngôi nhà mẫu. Đến nay, dự án vẫn án binh bất động trong khi các ngôi nhà mẫu ngày càng xuống cấp do bị bỏ hoang. Anh Văn Em (ngụ khối phố Hà My Đông A) phản ánh: "Trước đây khu vực này là rừng dương phòng hộ, chúng tôi muốn xuống biển chỉ cần lui sau nhà bước vài bước là tới. Từ khi triển khai dự án, chủ đầu tư san ủi mặt bằng, bứng hết cây dương khiến khu đất trở nên trống trải. Mùa mưa bão, người dân rất lo lắng vì không có cây xanh phía trước chắn gió trong khi mùa nắng cát bụi bay hết vào nhà".

Ông Đinh Phúc Nam, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Dương, thừa nhận dự án Khu Du lịch sinh thái Vina Capital Hội An chậm triển khai phần nào gây bất bình cho người dân. Lãnh đạo phường nhiều lần hối thúc nhưng đến nay doanh nghiệp vẫn cứ hứa hẹn mà chưa chịu triển khai. Ông Nam còn bảo ông có nghe phong thanh dự án này đang làm thủ tục sang nhượng cho một nhà đầu tư khác.

Theo ông Nam, tại phường Điện Dương có hàng chục dự án du lịch, nghỉ dưỡng đã và đang được xây dựng. Rút kinh nghiệm từ các nơi khác, địa phương chủ động đưa vào quy hoạch xây dựng các bãi tắm công cộng cũng như mở hoặc giữ nguyên trạng các tuyến đường xuống biển để hài hòa lợi ích giữa người dân và doanh nghiệp.

Rút kinh nghiệm

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 29-3, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, thừa nhận do nhận thức chưa đầy đủ nên trong quy hoạch vùng ven biển khu vực Hội An - Điện Bàn có một số bất cập, nhiều dự án được triển khai xây dựng quá sát bờ biển, không có không gian chung cho người dân cùng sử dụng. "Có một thời gian việc này chưa được thực hiện tốt lắm, giờ nhìn nhận lại thấy có sự bất cập. Hiện nay, các dự án chưa triển khai thì chúng tôi đang tiếp tục thương thảo với nhà đầu tư để điều chỉnh dần. Rút kinh nghiệm từ trước đó, trong quy hoạch vùng ven biển từ Cửa Đại đến Cửa Lở (huyện Núi Thành) sẽ có tuyến đường ven biển phục vụ du lịch, khu vực từ mép biển vào 150 m sẽ không cho phép xây dựng dự án để dành diện tích cho cộng đồng. Những dự án được thực hiện sau này tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cát cứ, lấn chiếm, bít lối xuống biển của người dân" - ông Quang khẳng định.

Kỳ tới: Chia nhau bãi biển Bình Sơn - Ninh Chữ

bài và ảnh: TRẦN THƯỜNG