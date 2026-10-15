Bãi biển Cửa Lò xuất hiện mùn đen kịt

Dọc bãi biển Cửa Lò, đoạn trước Quảng trường Bình Minh (phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) mấy ngày qua xuất hiện những lớp mùn màu đen nằm xếp lớp, kéo dài gần 1km.

Hiện tượng trên khiến nước biển ở một số khu vực chuyển màu đen, trong sóng có nhiều cặn đen lơ lửng. Mùn đen nhẹ, không có mùi hôi, có nơi đọng thành lớp dày 20-30cm. Ngoài ra, dọc bãi biển còn có cây cối, bèo tây và bao bì cũng trôi dạt vào bờ.

Hiện tượng mùn đen xuất hiện dọc bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Kim Long

Theo các công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An đang thu gom tại bãi biển, lớp mùn đen này được gọi là “mùn biển”.

Ông Nguyễn Văn Diện, tổ trưởng phụ trách thu gom rác tại bãi biển Cửa Lò cho biết, lượng mùn đen bắt đầu đổ về nhiều sau trận mưa kỷ lục tại đô thị Vinh ngày 19/9.

Công nhân tăng ca thu gom mùn biển, rác thải làm sạch bờ biển. Ảnh: Kim Long

Để giải quyết tình trạng trên, hơn 30 công nhân đã được huy động làm việc liên tục. Họ thu gom mùn đen và rác lên bờ. Sau đó, công nhân sẽ đưa mùn biển lên xe tải, vận chuyển đến bãi rác để xử lý.

Theo ông Diện, đến nay lực lượng chức năng đã thu gom hơn 200 tấn mùn đen. Tùy mực nước và diễn biến sóng biển, lượng mùn dạt vào sát bờ nhiều hay ít sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu gom.

Mùn biển được thu gom đưa lên xe tải, vận chuyển đến bãi rác để xử lý. Ảnh: Kim Long

Lãnh đạo UBND phường Cửa Lò nhận định, hiện tượng này có thể liên quan đến lượng nước từ thượng nguồn các con sông cuốn theo rác thải, cây cối ra biển. Qua thời gian tích tụ, phân hủy, lớp mùn nổi lên, được thuỷ triều đẩy vào bờ. Địa phương đang khẩn trương huy động máy móc, nhân lực thu gom, xử lý lượng mùn đen và rác trôi dạt nhằm cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường bãi biển.