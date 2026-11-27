Tiềm lực của biển không chỉ đo bằng sản lượng kinh tế hay chiều dài bờ biển, mà được định hình bằng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên các vùng biển đảo. Phát triển kinh tế biển phải đi đôi với bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Những ngư dân vươn khơi không chỉ là chủ thể khai thác kinh tế mà còn là những "cột mốc sống" khẳng định chủ quyền trên vùng biển của cha ông. Khát vọng vươn khơi lúc này không chỉ là ước mơ làm giàu chính đáng của mỗi người dân, mà còn là sứ mệnh lịch sử của thế hệ người dân Ninh Bình hôm nay trên hành trình đưa Việt Nam vững tiến bước ra biển lớn. Đó chính là nội dung phỏng vấn của Báo Ninh Bình điện tử với Đại tá Cao Xuân Thủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình.

Đại tá Cao Xuân Thủy, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Phóng viên: Kính thưa đồng chí! Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra những định hướng chiến lược nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu về biển, khai thác tối đa không gian phát triển ven biển và biển xa. Dưới góc độ quốc phòng - an ninh, đồng chí đánh giá như thế nào về mối quan hệ giữa chiến lược phát triển kinh tế biển và việc củng cố "thế trận lòng dân" trên biển và địa bàn khu vực biên giới biển hiện nay?

Đại tá Cao Xuân Thủy: Nhìn ở góc độ quốc phòng - an ninh nói chung và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới vùng biển nói riêng, việc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh đòi hỏi một nhãn quan chiến lược toàn diện. Giữa chiến lược phát triển kinh tế biển và việc xây dựng củng cố "thế trận lòng dân" trên biển và địa bàn biên giới biển tồn tại một mối quan hệ biện chứng, gắn kết tương hỗ lẫn nhau và là yếu tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Kinh tế biển mạnh chính là nền tảng vật chất, là “gốc rễ” để củng cố và duy trì “thế trận quốc phòng toàn dân”, "thế trận lòng dân" vững chắc.

Điều đó có ý nghĩa quyết định bởi "thế trận lòng dân" thực sự vững chắc khi người dân trên khu vực biên giới biển và ngư dân vươn khơi bám biển khai thác tiềm năng kinh tế biển có sinh kế bền vững, đời sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao. Các mục tiêu của Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển các trung tâm kinh tế biển mạnh, công nghiệp hạ tầng, dịch vụ logistics, nuôi trồng và khai thác chế biến hải sản hiện đại chính là chìa khóa tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho cư dân vùng biển. Khi kinh tế biển phát triển đi đôi với các chính sách hỗ trợ hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, tàu thuyền công suất lớn và các dự án kinh tế biển ngoài khơi, ngư dân sẽ yên tâm bám biển sản xuất. Mỗi con tàu vươn khơi không chỉ là một đơn vị kinh tế mà còn là một " cột mốc chủ quyền sống động" trên các vùng biển của Tổ quốc.

Không gian biển theo tư duy quản trị mới của Nghị quyết số 20-NQ/TW vô cùng rộng lớn, bao gồm cả tài nguyên, hạ tầng năng lượng (như điện gió ngoài khơi), các tuyến hàng hải và hệ thống đô thị ven biển. Các mục tiêu phát triển này rất dễ trở thành mục tiêu nhạy cảm nếu thiếu đi sự bảo vệ từ an ninh quốc phòng toàn dân. Vì vậy, cần phát huy vai trò tai mắt và thế trận an ninh nhân dân. Những ngư dân, các tổ đoàn kết sản xuất trên biển, lực lượng lao động ven biển chính là những "cột mốc sống", là "tai mắt" cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho lực lượng Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông, đấu tranh với các hành vi xâm phạm chủ quyền vùng biển, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt, việc xây dựng "thế trận lòng dân" trên địa bàn khu vực biên giới biển luôn được Đảng ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng; trong đó biện pháp công tác vận động quần chúng, giúp nhân dân phát triển kinh tế- xã hội đến công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn trên biển, từ đó thắt chặt tình quân dân, tạo dựng nên thế trận lòng dân vững chắc để bảo vệ từng tấc đất, vùng biển của quê hương. Nếu phát triển kinh tế biển tạo nguồn lực làm giàu cho dân, củng cố niềm tin của dân vào Đảng và Nhà nước thì an ninh biển vững chắc và lòng dân yên định mới tạo môi trường an toàn để thu hút đầu tư, hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 20 bằng các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh đã và đang triển khai trên khu vực biên giới biển: Khu công nghiệp Rạng Đông, Thép Xanh Xuân Thiện, V-SIP Giao Bình.

Phóng viên: Để nhân dân yên tâm "vươn khơi bám biển" làm giàu, Bộ đội Biên phòng đã và đang triển khai những giải pháp đột phá nào để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là điểm tựa tin cậy cho nhân dân, thưa đồng chí?

Đại tá Cao Xuân Thủy: Để tiếp sức cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, biến không gian biển thành sinh kế bền vững và là pháo đài bảo vệ chủ quyền, Bộ đội Biên phòng chủ trì cùng với các lực lượng, sở ngành địa phương đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mang tính đột phá thực tiễn cao. Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật biển Việt Nam, Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; Nghị định 71/2015NĐ-CP của Chính phủ về "Quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển" và thực hiện nghiêm các văn bản pháp luật có liên quan đến bảo vệ chủ quyền vùng biển, môi trường sinh thái và lợi ích quốc gia trên biển; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU); Thiết lập hệ thống đường dây nóng trực tiếp 24/7 để tiếp nhận thông tin từ ngư dân; kịp thời cảnh báo khi tàu cá có dấu hiệu mất kết nối tín hiệu VMS hoặc di chuyển tiệm cận ranh giới cho phép, giúp ngư dân tránh được các rủi ro pháp lý quốc tế; Thường trực lực lượng, phương tiện chuyên dụng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các lực lượng luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn 24/24h. Lực lượng, phương tiện cứu hộ trên biển cùng hệ thống trạm ra-đa, thông tin liên lạc của các đồn, hải đội biên phòng tuyến biển luôn sẵn sàng rẽ sóng dữ ra khơi trong mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tiếp cận, cứu kéo tàu cá và ngư dân gặp nạn.

Nhiều mô hình thiết thực đã được Bộ đội Biên phòng chủ trì triển khai hiệu quả, có sức lan tỏa và mang đậm tính nhân văn sâu sắc được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá rất cao, tiêu biểu như: chương trình "Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển"; “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; "Xuân Biên cương, hải đảo - tết thắm tình quân dân"; "Nâng bước em đến trường"; mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng", “Mẹ đỡ đầu”; “Bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu”, “ Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Bộ đội biên phòng tỉnh thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, xây dựng “Nhà tình nghĩa”. “Nhà Đại đoàn kết”, mô hình khu dân cư vùng giáo an toàn về an ninh trật tự... Không chỉ hỗ trợ vật chất, mà đây chính là điểm tựa vững chắc của nhân dân trên khu vực biên giới biển. Qua đó, lan tỏa hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong lòng Nhân dân.

Có thể khẳng định, Bộ đội biên phòng cùng với các lực lượng chức năng đã tạo nên một hàng rào an ninh vững chắc; trở thành tiềm lực tinh thần chiến lược, là chỗ dựa tinh thần để ngư dân yên tâm khi vươn khơi, bám biển.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra công tác vận động quần chúng, hỗ trợ ngư dân bám biển. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Phóng viên: Ninh Bình - địa phương sở hữu vùng bờ biển tuy không quá dài nhưng có hệ sinh thái biển vô cùng đặc sắc và tiềm năng mở rộng không gian phát triển về phía biển rất lớn, đồng chí kỳ vọng gì vào hướng đi của Ninh Bình trong việc kết hợp giữa phát triển kinh tế biển xanh với củng cố quốc phòng - an ninh địa phương?

Đại tá Cao Xuân Thủy: Dưới góc độ chiến lược, việc Ninh Bình định hướng phát triển theo hướng "kinh tế biển xanh" kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng - an ninh đang mở ra những kỳ vọng rất lớn. Thông qua các dự án kinh tế trọng điểm của tỉnh như cảng nước sâu; V-SIP Giao Bình; Thép Xanh Xuân Thiện,… cùng với phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng ven biển (như tuyến đường bộ ven biển), Ninh Bình sẽ tạo ra các động lực tăng trưởng mới, biến vùng bãi bồi Kim Sơn, khu kinh tế Ninh Cơ thành cực tăng trưởng năng động về kinh tế biển của tỉnh. Tuy nhiên, với đặc thù sinh thái ven biển và giàu tiềm năng du lịch sinh thái, nuôi trồng hải sản công nghệ cao, logistics ven biển, Ninh Bình cần chú trọng phát triển mô hình tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển thân thiện với môi trường, bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái ngập mặn (lá phổi xanh của vùng ven biển). Tuy nhiên, để mỗi ngư dân, mỗi hộ nuôi trồng thủy sản là “một pháo đài" bảo vệ chủ quyền, thế trận lòng dân phải bám rễ sâu vào không gian sinh kế xanh.

Với quy mô dân số hơn 4,4 triệu người và địa bàn và đường bờ biển kéo dài từ Cửa Ba Lạt (sông Hồng) đến Trạm Lạch Càn (Kim Đông), công tác quản trị không gian biển đòi hỏi phương thức hoàn toàn mới. Ninh Bình cần xây dựng cơ chế quản lý tích hợp vùng bờ, vùng khơi, vùng lộng, đảm bảo sự hài hòa giữa khai thác kinh tế và bảo vệ môi trường, đặc biệt là bài toán biến đổi khí hậu tại vùng đồng bằng ven biển.

Mỗi ngư dân và vùng bồi sinh thái được xác định như một mắt xích vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Ảnh: Đăng Khoa.

Thế trận an ninh quốc phòng trên khu vực biên giới biển cần được củng cố mạnh mẽ hơn khi quy mô các lực lượng biên phòng, cảnh sát biển được kết nối đồng bộ trên địa bàn với trên biển. Việc chăm lo sinh kế cho hàng vạn hộ dân làm nghề biển từ Giao Minh đến Kim Đông không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế mà còn là yếu tố quan trọng góp phần củng cố "thế trận lòng dân". Mỗi ngư dân và vùng bồi sinh thái phải được nhìn nhận như một mắt xích vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Thực tiễn bài học về thế trận “lòng dân" tại địa phương trong năm qua đã minh chứng: chỉ khi kinh tế phát triển thì thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực này mới thực sự vững chắc. Muốn vậy, trong qui hoạch, định hướng chiến lược của tỉnh, phát triển kinh tế biển phải đi đôi với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng ven biển; đồng thời, tích hợp chặt chẽ với phương án phòng thủ khu vực, đảm bảo khi có tình huống về quốc phòng - an ninh, các công trình kinh tế có thể chuyển hóa linh hoạt phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Sự đồng hành của bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc trong mọi tình huống để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, an ninh, an toàn phục vụ cho địa phương thu hút các nhà đầu tư chiến lược đến với kinh tế biển Ninh Bình.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh quán triệt nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và đồng hành cũng ngư dân bám biển. Ảnh: Hoàng Tuấn.

Phóng viên: Để khát vọng vươn khơi từ Nghị quyết 20 trở thành hiện thực sinh động trong giai đoạn mới, đồng chí có thông điệp hoặc lời nhắn gửi nào đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Ninh Bình?

Đại tá Cao Xuân Thủy: Theo tôi, trước hết, đối với mỗi người dân, ngư dân và cộng đồng doanh nghiệp vùng ven biển cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của quê hương vùng đất cố đô, địa linh nhân kiệt; hào khí Đông A…; đồng hành cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ môi trường sinh thái xanh, chấp hành nghiêm pháp luật, tuyệt đối không vi phạm vùng biển nước ngoài, và luôn là "tai mắt" sắc bén cùng với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo của quê hương; biến khát vọng vươn khơi thành hành động thiết thực, để mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ mang theo niềm tin làm giàu chính đáng, mà còn là một cột mốc sống khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Sự đồng hành của bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Bình chính là điểm tựa vững chắc để người dân vươn khơi bám biển. Ảnh: Viết Dư.

Sự đoàn kết, đồng lòng của toàn dân là sức mạnh lớn nhất. Khát vọng vươn khơi không chỉ là câu chuyện của những con tàu ra biển xa, mà là sự chuyển mình trong tư duy làm kinh tế biển hiện đại, văn minh, tôn trọng tự nhiên. Làm giàu từ biển, bảo đảm mỗi người dân ven biển chính là một người lính giữ đất, giữ biển.