Bài 5: Mô hình sáng tạo, linh hoạt các giải pháp

Điểm cuối của tuyến đường bộ ven biển từ Nghi Sơn, Thanh Hóa đến Cửa Lò, Nghệ An giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam và đường ven biển Hà Tĩnh.

Những “con số biết nói”

Từ năm 2022 đến tháng 6/2026, toàn tỉnh Nghệ An kết nạp 578 quần chúng trong doanh nghiệp (trong đó có 44 đồng chí là chủ doanh nghiệp), nâng tổng số đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI lên 3.275 đồng chí; thành lập 64 tổ chức đảng trong khu vực này.

Trước đây, nếu việc phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp một số khó khăn do thiếu nguồn đảng viên và đặc thù sản xuất, kinh doanh, thì nay những khó khăn đó đang dần được tháo gỡ. Nhiều chủ doanh nghiệp nhận thức rõ hơn vai trò của tổ chức đảng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp, ổn định quan hệ lao động và đồng hành cùng sự phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ về công tác phát triển Đảng tại địa phương. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bên cạnh Đức Châu, Thần Lĩnh, đảng ủy nhiều địa phương ở Nghệ An cũng công bố các quyết định thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp, như: Chi bộ Phòng khám đa khoa Quang Minh (xã Quỳnh Lưu); Chi bộ Công ty cổ phần Năng lượng sinh khối Hoàng Gia (phường Quỳnh Mai)…

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh thành lập 9 chi bộ đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có hai chi bộ ở doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kết nạp đảng viên là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt 151,2% so với chỉ tiêu của cả năm. (Ảnh: CTV)

Về công tác phát triển Đảng trong vùng đồng bào có đạo, từ năm 2022 đến tháng 6/2026, các chi bộ đã kết nạp 74 đảng viên là người có đạo; trong đó có 14 đảng viên mới thuộc 254 xóm vùng đặc thù trong phạm vi Đề án số 01-ĐA/TU.

Việc thành lập chi bộ (tăng cường đảng viên), chi bộ sinh hoạt ghép bước đầu giải quyết được tình trạng xóm chưa có chi bộ; các chi bộ phát huy vai trò định hướng thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng được quy chế phối hợp giữa Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội…

Hiện nay, tất cả 254 xóm đông đồng bào theo đạo có các tổ chức chính trị-xã hội hoạt động đúng theo điều lệ, quy định...

Dù đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, tuy vậy, với sự nỗ lực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, công tác phát triển Đảng của tỉnh Nghệ An ghi nhận kết quả rất tích cực. Theo thống kê của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, từ năm 2022 đến hết 2025, Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 20.635 đảng viên, đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An trao thưởng học sinh đạt giải quốc gia tại Lễ tuyên dương các học sinh có thành tích xuất sắc năm 2026. (Ảnh: OANH NGUYỄN)

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Nghệ An kết nạp 4.616 đảng viên, tăng 2,3% so với năm 2025, đạt 75,67% chỉ tiêu giao đầu năm (6.100 đảng viên).

Cụ thể: đảng viên là người có đạo 15 đồng chí, trong đó có 5 đảng viên thuộc xóm đặc thù, đạt 100% chỉ tiêu năm; đảng viên trong doanh nghiệp có 137 đồng chí, (trong đó có 9 đảng viên là chủ doanh nghiệp, đạt 112,2% chỉ tiêu năm); đảng viên là học sinh, sinh viên 2.096 đồng chí, đạt 172,41% chỉ tiêu năm.

Bên cạnh đó, thành lập mới 7/15 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đạt 33,3% chỉ tiêu năm (dự kiến đạt chỉ tiêu đề ra).

Từ các con số trên có thể thấy, công tác phát triển đảng viên được triển khai rộng khắp ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng, góp phần bổ sung lực lượng mới cho Đảng, nâng cao chất lượng và sức sống của tổ chức đảng ở cơ sở. Kết quả nổi bật này tiếp tục khẳng định công tác phát triển đảng viên là một điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Nghệ An.

Các đảng viên có đạo là cầu nối giữa Đảng với đồng bào có đạo. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

“Đòn bẩy” từ Đề án số 11-ĐA/TU

Để củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về “củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, ngày 30/01/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, về phát triển đảng viên, tổ chức đảng vùng đặc thù, trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trong học sinh, sinh viên giai đoạn 2026-2030.

Thay vì áp dụng tỷ lệ 3% cào bằng theo quy định của Nghị Quyết 21-NQ/TW, Nghệ An triển khai mô hình “Chỉ tiêu nền kết hợp hệ số điều chỉnh thực tế”.

Lực lượng Đoàn Thanh niên hỗ trợ nhân dân miền tây Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử hồi tháng 7/2025. (Ảnh: CTV)

Với cách xác định mức nền chung 2,2% cho các xã, phường (được tính trên cơ sở loại trừ các điểm khác biệt cụ thể như: các đơn vị có các đơn vị sự nghiệp công lập, trường trung học phổ thông, trung tâm y tế và các bệnh viện), sau đó linh hoạt tăng thêm dựa trên nguồn học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập và giảm trừ cho các vùng đặc thù (vùng có 50% dân số theo đạo trở lên) khó khăn về nguồn quần chúng.

Trên cơ sở khảo sát, tỉnh áp dụng “Chỉ tiêu kết hợp” đối với kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp và người có đạo tại các đơn vị có nhiều đồng bào theo đạo và các tổ chức đảng trong doanh nghiệp trên địa bàn.

Bên cạnh đó, để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trong năm 2026, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2026, đồng thời tiến hành khảo sát, tham mưu ban hành Kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2026.

Ngoài các giải pháp triển khai thực hiện như hằng năm, Nghệ An đề nghị các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn quần chúng và gắn trách nhiệm của cấp ủy và các tổ chức, cá nhân với kết quả thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026, là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2026.

Chi bộ Hội nghề cá Quỳnh Lập hiện có 13 tàu cá công suất lớn, chuyên đánh bắt thủy sản xa bờ. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Đặc biệt, công tác phát triển Đảng được gắn với các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể. Từ thực hiện các phong trào, nhiều quần chúng ưu tú được phát hiện, giới thiệu cho các chi bộ để bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Nhiều tổ chức đảng trong doanh nghiệp cũng lần lượt ra đời.

Đồng chí Lê Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ: Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác phát triển Đảng trên địa bàn vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức.

Tại một số địa phương, công tác tạo nguồn còn gặp khó khăn, nhất là ở khu vực nông thôn và các địa bàn đặc thù. Tình trạng thanh niên đi học tập, lao động ngoài địa phương ngày càng tăng ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Tuy nhiên, con số kết nạp 5.708 được đảng viên cho thấy những nỗ lực rất lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh.

Ngày 7/9/2025, Ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên phối hợp Giáo xứ Hưng Thịnh long trọng tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Xóm đạo Hưng Thịnh văn minh, kính Chúa, yêu nước". (Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN)

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: Việc xây dựng chi bộ ở những nơi khó khăn, thôn, tổ dân phố chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; ở nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào theo tôn giáo, khu chung cư, khu đô thị mới được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và quyết liệt.

Trước khi có Nghi quyết số 21-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 95-KL/TU, ngày 05/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về việc tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 10/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên tại các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và các khối, xóm, bản có nguy cơ không còn chi bộ giai đoạn 2016-2020”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Nghệ An trao tặng quà cho các gia đình khó khăn, chính sách trên địa bàn xã Na Ngoi tại Lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Na Ngoi. (Ảnh: BẰNG PHẠM)

Sau khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tiếp tục ban hành Đề án số 11-ĐA/TU, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án, phân công nhiệm vụ, có lộ trình thời gian cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; hàng năm tiếp tục ban hành công văn, kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho cho các đảng bộ trực thuộc; khuyến khích các tổ chức cơ sở đảng quan tâm công tác kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng thuộc đối tượng đề án, bằng hình thức được chấm điểm cộng vào việc đánh giá, xếp loại đảng bộ cuối năm.

Sử dụng trực thăng tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân các xã miền Tây Nghệ An trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 7/2025. Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU

Theo đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An: Phát triển đảng viên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Chính vì vậy, Tỉnh ủy xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện có hiệu quả, nhất là ở các địa bàn đặc thù, doanh nghiệp và trường học.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An, đến ngày 31/7/2026, toàn tỉnh có 136 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy, 354 đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 4.648 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; với tổng số 206.239 đảng viên.

Sáng 2/9, Tỉnh ủy Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên lão thành trên địa bàn. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các lãnh đạo Trung ương đã dự buổi lễ. (Ảnh: BẰNG PHẠM)

Quần chúng ưu tú Kha Văn Tú và Lương Thị Kim (hai vợ chồng) trong Lễ kết nạp Đảng vào tháng 5/2025. (Ảnh: LÔ LAN)

Đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Phóng viên Báo Nhân Dân tìm hiểu công tác phát triển đảng viên ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Trong ảnh: Đảng viên La Thị Pìa (sinh năm 1999, Chi bộ bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, Nghệ An). (Ảnh: HL)

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