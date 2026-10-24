Bài 5: Khơi dậy sức mạnh nội sinh, kiến tạo tầm vóc Thủ đô

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, cố gắng vươn lên, trở thành Đảng bộ gương mẫu, đi đầu về nhiều mặt. Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục là động lực để Hà Nội đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị và khơi dậy khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới cùng Luật Thủ đô năm 2026 mở ra không gian phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Cùng với đó, thành phố triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, hướng tới xây dựng một đại đô thị sáng tạo, kết nối toàn cầu, kỳ vọng đưa Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách từ Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ, Hà Nội nhanh chóng triển khai quyết liệt các giải pháp thực thi theo tinh thần “đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”. Cùng với đó, từ nền tảng khung thể chế, 3 trụ cột chiến lược (quy hoạch - thể chế - mô hình phát triển), thành phố tích cực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm với một tâm thế mới, tư duy quản trị mới hướng tới hành động cụ thể, hiệu quả hơn của các cấp, các ngành, phấn đấu cho khát vọng tăng trưởng hai con số, xây dựng Thủ đô thịnh vượng hơn, văn minh hơn, đáng sống hơn và xứng đáng với tầm vóc và vị thế “Thủ đô ngàn năm văn hiến”, “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”, “Thành phố sáng tạo”; “Thành phố học tập toàn cầu”.

Trong tầm nhìn chiến lược, Đảng bộ thành phố xác định không ngừng đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm; phát huy tính chủ động, sáng tạo; hành động quyết liệt, hiệu quả; thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của Thủ đô: “Đảng bộ số - Chính quyền kiến tạo - Doanh nghiệp tiên phong - Xã hội đồng thuận”. Đồng thời chuyển mạnh từ tư duy “quản lý hành chính” sang “kiến tạo và phục vụ phát triển”; từng bước xây dựng “thương hiệu” Hà Nội tiên phong, dẫn dắt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản, toàn hệ thống chính trị thành phố xác định điều cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải quyết những vấn đề đang tồn tại, những việc khó, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ đột xuất, các “điểm nghẽn” tại cơ quan, đơn vị, các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh.

Điều đáng chú ý là cách Hà Nội tiếp cận các vấn đề ngày càng chuyển từ xử lý từng việc riêng lẻ sang nhận diện những điểm nghẽn có tính hệ thống; từ tư duy quản lý theo nhiệm kỳ sang tầm nhìn dài hạn; từ phát triển theo chiều rộng sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững.

Một trong những cách làm đang được Hà Nội chú trọng là vận hành mô hình “4 trục”: Đảng - HĐND - UBND - MTTQ, gắn với nguyên tắc “6 rõ”, “1 xuyên suốt”. Trong đó, Đảng lãnh đạo; HĐND quyết nghị và giám sát; UBND tổ chức thực hiện; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đồng hành. Mô hình này hướng tới sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đồng thời bảo đảm mỗi chủ thể thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và phối hợp chặt chẽ trong giải quyết công việc. Hằng tháng, thành phố duy trì giao ban giữa “4 trục” để rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn và tăng cường phối hợp.

Thành ủy Hà Nội hoàn thành 68/120 nhiệm vụ; HĐND thành phố hoàn thành 51/56 nhiệm vụ theo chương trình công tác, đồng thời thực hiện 20 nhiệm vụ quan trọng phát sinh; UBND thành phố hoàn thành 90/314 nhiệm vụ; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành 36 nhiệm vụ do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao và 23 nhiệm vụ do Thành ủy giao…

Trong quý III-2026, GRDP của Hà Nội tăng 10,02% - lần đầu tiên trong năm, kinh tế Thủ đô chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số. Từ nay đến cuối năm, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng 11%, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nhờ đó, thành phố đã tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn lớn theo tinh thần hành động khẩn cấp, không để các tồn tại kéo dài, phức tạp thêm; triển khai 84 dự án hạ tầng chiến lược với tổng quy mô khoảng 330.458 tỷ đồng.

Một dấu ấn quan trọng là Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 29-4-2026, cụ thể hóa Nghị quyết số 02-NQ/TW thành 18 chỉ tiêu, 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 105 nhiệm vụ. Thành phố đồng thời xây dựng hệ thống văn bản triển khai Luật Thủ đô năm 2026, tạo cơ sở đưa các cơ chế, chính sách đặc thù vào thực tiễn.

Tại địa phương, việc hoàn thành việc sắp xếp hơn 5.400 thôn, tổ dân phố xuống còn 2.755 đơn vị đã thể hiện rõ quyết tâm của thành phố Hà Nội trong hướng tới nâng cao chất lượng quản trị ở cơ sở. Mục tiêu đặt ra là xây dựng chính quyền gần dân hơn, sát dân hơn, giải quyết công việc nhanh hơn và phục vụ nhân dân hiệu quả hơn.

Tại xã Kiều Phú, từ 25 thôn được sắp xếp còn 17 thôn, bộ máy được tinh gọn nhưng hiệu quả điều hành được nâng lên. Theo Đảng ủy xã, quy mô mới phù hợp với điều kiện thực tế, giúp chính quyền thực hiện tốt hơn mục tiêu “gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân”. Thông tin từ xã được truyền tải trực tiếp đến trưởng thôn và người dân nhanh hơn, tần suất chỉ đạo cũng tăng lên. Những mô hình như thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang, phân loại rác tại nguồn, huy động nguồn lực phục vụ cộng đồng tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Tại xã Hòa Xá, ngay sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, các thôn mới nhanh chóng ổn định tổ chức và bắt tay vào công việc. Ở thôn Đội Bình (đơn vị hình thành trên cơ sở sáp nhập bốn thôn Triều Khúc, Kim Châm, Triều Khê và Ngoại Độ) cấp ủy thôn khẩn trương kiện toàn tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng địa bàn. Sự phối hợp giữa chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể giúp những vấn đề phát sinh được nắm bắt, xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, bảo đảm hoạt động của thôn diễn ra thông suốt ngay từ những ngày đầu.

Trưởng thôn Đội Bình, xã Hòa Xá Trần Hữu Đức cho rằng, quy mô địa bàn lớn hơn đồng nghĩa với trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Nhưng chính sự tin tưởng của cấp ủy và nhân dân là động lực để đội ngũ cán bộ cơ sở nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đó cho thấy, mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương học và thực hành theo Bác, từ sức mạnh cá nhân sẽ làm nên sức mạnh của toàn bộ hệ thống.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong muốn Hà Nội sau chiến tranh là một Thủ đô đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Ngày nay, di sản tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nền tảng xây dựng Đảng bộ thành phố vững mạnh mà còn là động lực để Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội phải đặt yêu cầu cao để xứng đáng với vai trò, vị thế đặc biệt. Thủ đô cần phát triển nhanh hơn; cùng với đó là nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng sống và khả năng đóng góp cho đất nước.

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ: Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều; gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, uy tín và tín nhiệm của nhân dân. Không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến; không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót không vụ lợi trong thực hiện công việc đúng chủ trương với hành vi vi phạm để làm thui chột động lực đổi mới.

Bởi vậy, học và thực hành theo Bác không thể là một nhiệm vụ đứng bên cạnh công việc chuyên môn. Bám sát những định hướng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, tại hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba khóa XIV và một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ: “Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện bằng chính cách chúng ta giải quyết công việc: Sâu sát thực tiễn, lắng nghe, tôn trọng nhân dân, nói đi đôi với làm; lựa chọn những việc khó, những vấn đề nhân dân quan tâm để giải quyết và lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo”.

Trên cơ sở đó, công tác tư tưởng và việc học tập, thực hành theo Bác thực sự góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Thành phố tiếp tục việc học tập và thực hành theo Bác để dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển. Trong đó, học Bác phải đi vào chính cách mỗi cán bộ nhìn nhận vấn đề, lựa chọn giải pháp, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả. Đó là học phương pháp xuất phát từ thực tiễn, gần dân, trọng dân, biết dựa vào dân; nói đi đôi với làm và đã nhận nhiệm vụ thì phải theo đến cùng.

Để việc học tập, thực hành không dừng ở yêu cầu chung, Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 7-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, bao quát từ nghiên cứu, học tập, tuyên truyền đến vận dụng vào thực tiễn, phát huy trách nhiệm nêu gương, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả. Trong đó, yêu cầu xuyên suốt là phải xác định rõ trách nhiệm, gắn việc thực hành với nhiệm vụ chính trị và có cơ chế kiểm chứng những chuyển biến trong thực tế.

Trước hết, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW và chuyên đề toàn khóa sâu rộng, thường xuyên, có hệ thống. Nội dung học tập, thực hành phải được đưa vào chương trình, kế hoạch hành động, gắn với các nghị quyết, chỉ thị và phong trào thi đua; các cấp ủy hoàn thành xây dựng kế hoạch trong quý IV-2026 và tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục.

Cùng với đó, thành phố Hà Nội chú trọng đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục, nhất là đối với thế hệ trẻ; phát huy vai trò của báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật trong lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những điển hình “Người tốt, việc tốt”. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng hệ thống dữ liệu, học liệu số về học tập, thực hành theo Bác cũng được đặt ra, hướng tới nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Đích đến của mọi nhiệm vụ vẫn là chất lượng phục vụ nhân dân. Kế hoạch của Thành ủy xác định kết quả thực hành, mức độ tín nhiệm và sự hài lòng của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo chủ yếu để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hằng năm và cả nhiệm kỳ. Cách xác định này đặt hiệu quả phục vụ vào vị trí trung tâm, đồng thời đòi hỏi kết quả thực hiện phải cụ thể, có thể kiểm chứng thay vì chỉ phản ánh qua báo cáo về quá trình triển khai.

Có thể thấy, từ yêu cầu của Chỉ thị số 07-CT/TW đến kế hoạch triển khai của Thành ủy Hà Nội, yêu cầu xuyên suốt là chuyển hóa các giá trị tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh thành năng lực giải quyết công việc. Khi những giá trị “dân là gốc”, nêu gương, nói đi đôi với làm được chuyển hóa thành năng lực giải quyết công việc, những chủ trương của Đảng mới thực sự đi vào cuộc sống. Với Hà Nội, thước đo của bước chuyển ấy phải được nhìn từ những việc khó được tháo gỡ, những điểm nghẽn được khơi thông và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Để từ đó, học và thực hành theo Bác không còn là một nhiệm vụ riêng biệt mà trở thành phương pháp làm việc, văn hóa hành động và động lực xây dựng Thủ đô phát triển, văn minh, hiện đại trong giai đoạn mới.

Thực hiện: Phương Ngân - Trần Long

Thiết kế: Thanh Nga

Bài 4: Học Bác để giải quyết việc khó, vì nhân dân

Bài 3: Gắn trách nhiệm với kết quả, khơi thông sức ì bộ máy

Bài 2: Từ học tập đến thực hành - Bước chuyển trong tư duy và hành động

Bài 1: Học Bác bằng những việc làm thiết thực vì nhân dân