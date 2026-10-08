Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; an ninh con người được bảo đảm toàn diện, tạo nền móng vững chắc cho tương lai đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hệ thống các quan điểm, tầm nhìn mới về an ninh quốc gia, xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được đặt trong một tổng thể đồng bộ, thống nhất với yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Toàn diện, chủ động, bao trùm, kiến tạo

Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về Chiến lược An ninh quốc gia khẳng định tư duy bảo vệ an ninh theo hướng tổng thể, toàn diện, chủ động, bao trùm và mang tính kiến tạo phát triển. Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đây là nhận thức mới của Đảng về công tác an ninh, phù hợp bối cảnh đất nước và thế giới, đặt ra yêu cầu phải chủ động nhận diện, dự báo, phòng ngừa và xử lý nguy cơ từ sớm, từ xa; chủ động kiến tạo môi trường an ninh phục vụ phát triển.

Yêu cầu đó đang được cụ thể hóa nhanh chóng trong hành động của cấp ủy các cấp khi nhanh chóng xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22. Ngay sau khi học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, trong phiên họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số 34/2026/QH16 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Một số nội dung mới trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được bổ sung, cập nhật phù hợp tinh thần Nghị quyết số 22, nổi bật là các chỉ tiêu: phấn đấu hằng năm giảm 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; bảo đảm giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đạt 100%...

Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh quá trình thể chế hóa chiến lược an ninh. Ngày 7/8/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 312/2026/NĐ-CP quy định về kết hợp an ninh với kinh tế-xã hội và kinh tế-xã hội với an ninh. Nghị định yêu cầu các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến an ninh phải đáp ứng các điều kiện như: Tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia; bảo vệ bí mật nhà nước; phù hợp quy hoạch sử dụng đất an ninh và hạ tầng phòng cháy, chữa cháy; không để xảy ra tình trạng lợi ích nhóm, trục lợi, phá hoại; không làm phát sinh nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia hoặc cản trở việc xây dựng nền an ninh nhân dân…

Ở địa phương, yêu cầu chủ động nhận diện và xử lý nguy cơ cũng đang được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, mô hình phù hợp thực tiễn. Tỉnh ủy Lâm Đồng xây dựng triển khai 73 nhiệm vụ cụ thể, tập trung bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh con người, an ninh biên giới, biển đảo và an ninh trên các lĩnh vực, không gian mới. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, cho biết, chủ động nhận diện, dự báo và xử lý các nguy cơ về an ninh, trật tự là một trong những yêu cầu quan trọng của Tỉnh ủy trong bối cảnh mới.

Tại Hà Nội, Thành ủy phối hợp Bộ Công an triển khai ứng dụng Hanoi Smart Police trên phần mềm iHanoi. Thông qua ứng dụng, mọi ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về công tác an ninh đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, phản hồi nhanh chóng.

Từ thể chế đến tổ chức thực hiện, điểm chung là chủ động, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, đồng thời mở rộng không gian và phương thức bảo đảm an ninh phù hợp những biến động mới.

Hướng tới xã hội an toàn, văn minh, phát triển

Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển tiếp tục cụ thể hóa yêu cầu xây dựng môi trường xã hội phù hợp giai đoạn phát triển mới với hệ thống các tiêu chí trụ cột. Các tiêu chí này có trong sáu đặc trưng về xã hội xã hội chủ nghĩa được nêu tại Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đồng thời nâng tầm phù hợp với tình hình giai đoạn mới.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, trong xã hội, các thành tố kỷ cương, an toàn được đề cao, bởi kỷ cương bảo đảm mọi người dân, tổ chức, cơ quan đều sống và hoạt động trong một trật tự pháp luật rõ ràng, công bằng và được thực thi nghiêm minh. Khi kỷ cương được củng cố, pháp luật được thượng tôn, an ninh, trật tự được bảo đảm, niềm tin xã hội được nâng lên. Đây chính là môi trường, động lực để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Cùng với kỷ cương, an toàn, Nghị quyết số 18 đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình xây dựng xã hội. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương nhận định, cùng với những mục tiêu phát triển đất nước đề ra tại Đại hội XIV, Nghị quyết số 18 một lần nữa khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước đang được hiện thực hóa bằng những mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình, tốc độ phát triển. Trong đó, yêu cầu bảo đảm cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, an toàn cho người dân được thể hiện xuyên suốt.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan về tình hình thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, yêu cầu: “An sinh xã hội cần phải có tầm nhìn dài hạn, xác định đúng ưu tiên, tổ chức thực hiện hiệu quả”. Chỉ đạo đó một lần nữa khẳng định yêu cầu đặt chính sách an sinh xã hội trong tầm nhìn dài hạn, lấy người dân làm trung tâm, bảo đảm mọi người đều được thụ hưởng thành quả phát triển. Đây cũng là sự tiếp nối nhất quán phương châm “không ai bị bỏ lại phía sau” mà Đảng ta luôn kiên định thực hiện.

Để những tiêu chí không dừng lại ở định hướng, các cấp ủy địa phương, đơn vị đã triển khai nghiêm túc, tích cực tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Hà Nội đi đầu xây dựng mô hình xã, phường không ma túy với 46 xã, phường đạt tiêu chí. Sơn La duy trì hiệu quả hoạt động của hơn 17 nghìn nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, hàng nghìn tổ an ninh nhân dân, tổ phòng cháy chữa cháy, tổ tham gia bảo vệ an ninh cơ sở. Nhiều địa phương mạnh dạn thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa, trong đó các tiêu chí về kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển được đề cao.

Khi được Thành ủy Hà Nội lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, Đảng ủy xã Phúc Thịnh xây dựng mục tiêu vì sức khỏe, an toàn, hạnh phúc người dân, bảo đảm môi trường trong sạch, giữ vững an ninh trật tự. Theo đồng chí Đặng Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh, dù mới triển khai nhưng mô hình đã nhận được sự hưởng ứng, chung sức của Nhân dân. Các địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Lào Cai đã và đang tích cực triển khai, lan tỏa những cách làm mới, hướng tới xây dựng môi trường sống vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Thực tiễn triển khai các quyết sách chiến lược thời gian qua cho thấy rõ hơn yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Đó vừa là đổi mới tư duy, nâng cao năng lực hoạch định chủ trương, chính sách, vừa quyết liệt đổi mới cách tổ chức thực hiện, bảo đảm sâu sát thực tiễn, phân công rõ trách nhiệm và quyết liệt hành động.

Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo không chỉ nhằm ban hành những chủ trương đúng, mà quan trọng hơn là bảo đảm mỗi chủ trương được thực hiện đến cùng, tạo chuyển biến thực chất và khơi thông các nguồn lực phát triển. Thống nhất cao về tư tưởng, hành động quyết liệt, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, quán triệt phương châm “dân là gốc”, các quyết sách chiến lược nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực đưa đất nước tiến mạnh, tiến vững chắc trong kỷ nguyên mới.