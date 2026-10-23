Bài 4: Học Bác để giải quyết việc khó, vì nhân dân

Học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng hành động và kết quả công việc. Với Hà Nội, yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết trong giai đoạn phát triển mới, khi những chủ trương lớn cần được chuyển hóa thành giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ nhân dân.

Thành phố Hà Nội đang từng bước hướng đến một Thủ đô đáng sống, vì mục tiêu đem lại chất lượng sống tốt nhất cho người dân. Quan trọng hơn, là tiếp tục hành trình hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ kính yêu về một Thủ đô xã hội chủ nghĩa. Theo đó, hạnh phúc là mục tiêu cao nhất của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do; hạnh phúc đồng thời là điều kiện cơ bản giữ vững độc lập, tự do. Khát vọng về hạnh phúc của nhân dân luôn là mục tiêu tối thượng.

Tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, thành tố hạnh phúc lần đầu tiên được đưa vào Nghị quyết Đại hội. Thành phố xác định tầm nhìn xây dựng “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - nhân dân hạnh phúc”.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, “phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc” không chỉ là mục tiêu của nhiệm kỳ này, mà là mục tiêu xuyên suốt, lâu dài. Để từ suy nghĩ, hành động, từ việc lớn, đến việc nhỏ của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên đều phải hướng tới hạnh phúc của nhân dân. Hạnh phúc là không có điểm dừng, cho nên mục tiêu, quyết tâm vì hạnh phúc của nhân dân cũng không có điểm dừng.

Ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, thành phố từng bước cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, tiêu chí và mô hình tổ chức thực hiện tại cơ sở. Trong đó, Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8-7-2026 của Thành ủy về xây dựng mô hình thí điểm “xã, phường xã hội chủ nghĩa” đã hướng tới hiện thực hóa các giá trị tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ngay tại cấp cơ sở, gần dân, sát dân nhất.

Hội nghị quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội lựa chọn xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm triển khai trước, hướng tới cơ bản hoàn thiện mô hình vào năm 2030; 124 xã, phường còn lại áp dụng những tiêu chí phù hợp với điều kiện thực tế ngay từ năm 2026. Mô hình được cụ thể hóa bằng 54 tiêu chí, chấm trên thang điểm 100, thuộc 8 nhóm nội dung từ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, phát triển hạ tầng, kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, môi trường, quốc phòng - an ninh đến khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Điều quan trọng hơn cả là từ bộ tiêu chí, những khái niệm tưởng như rất lớn như “hạnh phúc”, “phát triển toàn diện con người”, “chính quyền phục vụ” được chuyển thành những yêu cầu có thể nhận diện, đo lường và tổ chức thực hiện.

Tại xã Phúc Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hoàng Hải Đăng cho biết, xã không đặt mục tiêu phải hoàn thành 54 tiêu chí theo cách hình thức, mà phải tạo ra “sản phẩm thực, nhân dân hạnh phúc”. Sau hơn một tháng triển khai, xã tự đánh giá đạt 76,95/100 điểm; các nhóm về chính trị, an sinh, an ninh và chuyển đổi số có kết quả tích cực, trong khi kinh tế, hạ tầng, môi trường và văn hóa tiếp tục là những nội dung cần tập trung.

“Giá trị của cách làm nằm ở chính quá trình tự soi chiếu. Một tiêu chí chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp địa phương nhận ra mình đang ở đâu, còn thiếu gì và phải làm gì tiếp theo. Khi đó, bảng điểm không phải là đích đến, mà trở thành công cụ thúc đẩy hành động”, ông Hoàng Hải Đăng chia sẻ.

Ở xã Thư Lâm, tinh thần này được chuyển thành Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân”. Từ 34 thôn, địa phương đăng ký 96 công trình, mô hình, phần việc; huy động 6.837 lượt người tham gia, trồng hơn 1.040 cây xanh, chỉnh trang nhà văn hóa tại 34/34 thôn và bóc xóa hơn 250 biển quảng cáo trái phép. Những con số ấy cho thấy một chủ trương chỉ thực sự đi vào đời sống khi được chia thành những việc cụ thể, có người làm, có tiến độ và có kết quả để người dân trực tiếp cảm nhận.

Cải cách hành chính tại đây cũng được nhìn từ trải nghiệm của người dân. Tỷ lệ giải quyết thủ tục đúng hạn đạt 99,1%; mô hình “Ngày không hẹn lại” đã giải quyết, trả kết quả ngay trong ngày đối với 405/405 hồ sơ đủ điều kiện. Trong chuyển đổi số, các tổ chuyển đổi số cộng đồng được yêu cầu “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, nhất là người cao tuổi và những người còn hạn chế kỹ năng công nghệ. Theo kết quả tự rà soát bước đầu, xã Thư Lâm dự kiến đạt 26/54 tiêu chí, tương đương 72,2/100 điểm.

Với gần 130.000 cán bộ, công chức, viên chức và gần 10 triệu dân, Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bộ máy, dân số và khối lượng công việc lớn của cả nước. Muốn chủ trương đi vào cuộc sống, bên cạnh cơ chế và phương thức tổ chức thực hiện, yếu tố quyết định vẫn là con người.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho Hà Nội sự quan tâm và tình cảm đặc biệt. Người từng căn dặn: “Cả nước nhìn về Thủ đô ta. Thế giới trông vào Thủ đô ta. Tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho Thủ đô ta thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Bác cũng từng căn dặn: “Đảng viên, đoàn viên bất cứ ở đâu, bất cứ làm công việc gì, phải thật gương mẫu. Đảng bộ Hà Nội phải làm gương cho các đảng bộ khác”.

Lời căn dặn ấy đặt ra trách nhiệm đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ Thủ đô trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao, tổ chức bộ máy tiếp tục đổi mới và phương thức quản trị chuyển mạnh theo hướng hiện đại. Theo đó, sự thành bại trong việc triển khai các chủ trương lớn, việc khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân không thể tách rời việc xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô đủ phẩm chất “đức - sức - tài”.

Thực tế cho thấy, Hà Nội đang triển khai công tác cán bộ theo hướng đồng bộ, chặt chẽ, thực chất; bảo đảm thống nhất giữa sắp xếp tổ chức bộ máy với bố trí, sử dụng cán bộ; giữa phân cấp, phân quyền với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực.

Trao đổi về yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ của Hà Nội trong giai đoạn mới, TS Vũ Lộc An, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong cho rằng, Thủ đô đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều vận hội lớn, song cũng đối mặt không ít thách thức chưa từng có tiền lệ. Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết không chỉ ở định hướng phát triển, mà còn ở việc đổi mới chính đội ngũ cán bộ để đủ khả năng dẫn dắt quá trình phát triển.

Theo TS Vũ Lộc An, yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đủ “đức - sức - tài” cần được nhìn nhận toàn diện, trong đó đức và tài là yếu tố gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Đội ngũ cán bộ phải có đạo đức công vụ và bản lĩnh thực thi nhiệm vụ; đồng thời, phải có năng lực thích ứng nhanh, làm chủ công nghệ, có tư duy dữ liệu, biết khai thác và sử dụng dữ liệu phục vụ công việc. “Đặc biệt, cán bộ phải có năng lực dự báo và tư duy sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới”, TS Vũ Lộc An nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, cán bộ không được “sợ sai”, “ngại khó”, làm việc cầm chừng, mà phải dám đối mặt với khó khăn, dám đổi mới và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

PGS.TS Nguyễn Thị Báo, nguyên Chánh Thanh tra, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trực tiếp công tác ở cơ sở phải xác định học tập và thực hành theo Bác phải bắt đầu từ trách nhiệm đối với công việc, thái độ đối với nhân dân.

“Mỗi cán bộ cần tự hỏi: Công việc hôm nay của mình đã giúp người dân bớt khó khăn hay chưa? Một thủ tục có thể đơn giản hơn không? Một kiến nghị chính đáng đã được lắng nghe và giải quyết đến cùng chưa? Hãy lấy kết quả công việc, sự liêm chính, tinh thần tận tụy và niềm tin của nhân dân làm danh dự của chính người cán bộ, đảng viên. Thực hành theo Bác trong giai đoạn mới là “nói đi đôi với làm”, dám đổi mới, dám chịu trách nhiệm nhưng trước hết phải giữ vững kỷ luật, liêm chính và đặt lợi ích của Tổ quốc, nhân dân lên trên lợi ích cá nhân”, PGS.TS Nguyễn Thị Báo nhấn mạnh.

Theo Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 7-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, việc học tập, thực hành trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên.

Việc triển khai được đặt trong mối liên hệ với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố và nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2026-2030. Điều đáng chú ý là kế hoạch không tách việc học tập, thực hành thành một hoạt động riêng mà yêu cầu gắn chặt với chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; với Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; đồng thời gắn với phương châm “6 rõ”.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, hiệu quả, sâu sát thực tiễn; phát huy tinh thần trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Vai trò nêu gương của người đứng đầu được đặt ở vị trí quan trọng, theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đây không chỉ là yêu cầu về thái độ mà còn là đòi hỏi đối với cách người đứng đầu lựa chọn nhiệm vụ, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả công việc.

Thực hiện: Phương Ngân - Trần Long

Thiết kế: Thanh Nga