Trong chiến lược phát triển kinh tế biển, cùng với thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng Ninh Bình xác định nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống Nhân dân là mục tiêu gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm sinh kế lâu dài cho cư dân ven biển.

Trong chiến lược phát triển kinh tế biển, cùng với thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng, Ninh Bình xác định nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân là mục tiêu xuyên suốt gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Do vậy, tỉnh đã tập trung phát triển du lịch, nâng cao giá trị sản xuất thủy sản, chuẩn bị các điều kiện để người dân chuyển đổi nghề bền vững. Những chủ trương ấy đã và đang được triển khai hiệu quả ở cơ sở, mở thêm cơ hội làm ăn và bảo đảm sinh kế lâu dài cho cư dân ven biển.

Khu du lịch Quất Lâm, nay là Khu du lịch Giao Ninh, từng là điểm đến quen thuộc của du khách trong và ngoài tỉnh. Được công nhận là khu du lịch cấp tỉnh, nơi đây có điều kiện phát triển lưu trú, ẩm thực và các dịch vụ gắn với biển. Tuy nhiên, những tồn tại về an ninh, trật tự và tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến; hạ tầng, dịch vụ chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực tế ấy ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của các cơ sở lưu trú, hộ kinh doanh, đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức lại hoạt động du lịch.

Cùng với thu hút đầu tư, Ninh Bình xác định nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân là mục tiêu gắn liền với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Ảnh: Đăng Khoa

Từ năm 2022, địa phương triển khai các biện pháp lập lại trật tự, thu hồi đất, tháo dỡ hơn 100 ki-ốt dọc bãi tắm để xây dựng công viên ven biển, tạo không gian công cộng phục vụ người dân và du khách. Đặc biệt, sau sắp xếp đơn vị hành chính, mới đây UBND tỉnh quyết định đổi tên Khu du lịch Quất Lâm thành Khu du lịch Giao Ninh; yêu cầu phát triển bền vững, gắn bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường với bảo đảm an ninh, trật tự và tạo điều kiện cho người dân tham gia hoạt động du lịch.

Một góc phân khu dịch vụ du lịch ven biển xã Giao Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: Viết Dư

Phấn khởi trước những chuyển biến của du lịch quê hương, ông Nguyễn Quang Sung, Giám đốc khách sạn Minh Hạnh 2, đặt nhiều kỳ vọng vào việc làm mới hình ảnh điểm đến. Ông cho biết, những năm gần đây, lượng khách giảm, chủ yếu tập trung vào cuối tuần, khiến hoạt động kinh doanh gặp khó khăn. Việc đổi tên khu du lịch, cùng những nỗ lực chỉnh trang cảnh quan, nâng chất lượng dịch vụ, tiếp thêm niềm tin để ông và các hộ kinh doanh chuẩn bị đón khách, mong vùng du lịch biển sớm nhộn nhịp trở lại.

Cụ thể hóa chủ trương của tỉnh, Đảng ủy xã Giao Ninh đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế biển. Chính quyền phối hợp đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang cảnh quan, cải tạo các khu vực công cộng; làm việc với doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu đầu tư, cung cấp thông tin quy hoạch và định hướng phát triển. Các hoạt động vệ sinh môi trường, “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì với sự tham gia của cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân.

Theo đồng chí Doãn Phi Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Giao Ninh, địa phương xác định phát triển du lịch, dịch vụ biển là một hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Xã tập trung nâng chất lượng lưu trú, thương mại, ẩm thực, vui chơi giải trí; định hướng phát triển du lịch cộng đồng, làng nghề và trải nghiệm đời sống cư dân ven biển.

Du khách tham quan, trải nghiệm và khám phá những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Ngọc Linh

Trong 9 tháng năm 2026, toàn xã ước đón 110.000 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi; doanh thu dịch vụ ước đạt 22 tỷ đồng. Riêng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, lượng khách khoảng 5 vạn lượt. Hoạt động du lịch đã có những kết quả bước đầu, dù tính mùa vụ, chất lượng dịch vụ và môi trường vẫn là những vấn đề phải tiếp tục giải quyết.

Người dân khai thác các loài thủy sản tự nhiên ở khu vực ven Vườn quốc gia Xuân Thủy, góp phần ổn định thu nhập gắn với bảo tồn hệ sinh thái ngập mặn. Ảnh: Việt Thắng.

Việc khôi phục hoạt động du lịch tại đây được đặt trong định hướng phát triển sản phẩm và liên kết các điểm đến ven biển của tỉnh. Theo đồng chí Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch, bên cạnh các bãi biển, Ninh Bình còn có hệ sinh thái đất ngập nước, rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy -Khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam thuận lợi cho du lịch sinh thái, tìm hiểu thiên nhiên, quan sát chim di trú và giáo dục môi trường. Các công trình kiến trúc tôn giáo, nghề truyền thống, sản phẩm OCOP, ẩm thực và sinh hoạt văn hóa của cư dân là những giá trị có thể khai thác để tạo nét riêng cho du lịch biển.

Đàn chim di trú tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy -Khu Ramsar đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: Việt Thắng.

Định hướng của ngành là kết nối những lợi thế ấy với không gian di sản, hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa, sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng biển, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao giá trị trải nghiệm. Trong hướng phát triển này, người dân có thể tham gia bằng chính nghề nghiệp, sản phẩm và dịch vụ của mình: chế biến hải sản, giới thiệu ẩm thực, tổ chức trải nghiệm làng nghề, cung cấp dịch vụ lưu trú và phục vụ du khách.

Doanh nghiệp trên địa bàn xã Giao Ninh chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, đầu tư cơ sở lưu trú hiện đại, tạo động lực thúc đẩy kinh tế du lịch biển địa phương. Ảnh: Viết Dư

Kế hoạch phát triển du lịch biển giai đoạn 2026-2030 của tỉnh xác định: giai đoạn đầu tập trung bảo vệ tài nguyên, môi trường, làm mới thương hiệu các điểm đến; tiếp đó đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết phát triển. Tỉnh định hướng đầu tư giao thông ven biển, bến tàu khách, công trình công cộng; rà soát quy hoạch và thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển các khu du lịch biển tổng hợp, chất lượng cao.

Anh Nguyễn Đại Dương, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản quy mô lớn ở xã Giao Hòa, một trong những nông dân tiêu biểu của Ninh Bình được vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023. Ảnh: Việt Thắng

Với mục tiêu xây dựng thương hiệu “Du lịch biển Ninh Bình - Điểm đến xanh, an toàn, chất lượng và thân thiện”, quá trình hồi sinh các điểm đến được gắn với bảo vệ tài nguyên và phát huy vai trò cộng đồng. Đây là hướng mở thêm việc làm, thị trường cho sản phẩm địa phương, để người dân có điều kiện tham gia và hưởng lợi lâu dài từ du lịch.

Cùng với quá trình phục hồi du lịch biển, những nghề sản xuất, chế biến truyền thống có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường. Tại Giao Ninh, ông Nguyễn Sơn Thành mong nước mắm quê hương được nhiều người biết đến hơn. Mong muốn ấy gắn với hơn 5 năm gây dựng cơ sở, bắt đầu bằng quyết định trở về sau thời gian dài sinh sống xa quê.

Các mô hình nuôi trồng thủy, hải sản ở vùng ven biển xã Kim Đông.

Sinh ra, lớn lên ở vùng biển, trải qua những năm quân ngũ rồi sinh sống ở phương Nam, khi nghỉ hưu, ông Thành bán nhà cùng tài sản tích lũy để trở về làm nước mắm. Ông dành vốn mua chum vại, xây bể chứa, cải tạo mặt bằng, thu mua cá và muối, từng bước gây dựng lại nghề truyền thống. Đây là công việc cần vốn và cả sự kiên trì. Cá, muối đưa vào bể phải trải qua một năm hoặc hơn để ủ chượp tự nhiên mới cho những giọt mắm cốt đầu tiên. Trong thời gian chưa thu hồi được tiền nguyên liệu, nhà xưởng, ông vẫn chăm sóc từng bể chượp, duy trì sản xuất. Phần lớn thời gian được ông dành ở cơ sở, theo đuổi tâm nguyện làm nước mắm “Ngon và Lành”, giữ hương vị truyền thống bằng sự cẩn trọng với nghề.

Lựa chọn trở về của ông Thành là mong muốn gây dựng công việc lâu dài trên chính nơi mình sinh ra. Ông mong với định hướng phát triển du lịch gắn với làng nghề, ẩm thực mở thêm kỳ vọng quảng bá những sản phẩm mang hương vị quê nhà đến với nhiều khách hàng hơn, để cơ sở tiếp tục phát triển, nghề truyền thống được duy trì.

Mô hình nuôi hàu giống của anh Đinh Xuân Hiều ở xã Kim Đông.

Tại Kim Đông, anh Đinh Xuân Hiều đã lựa chọn chuyển hướng sản xuất trên diện tích vốn là khu đầm quây canh, trồng cói của gia đình. Năm 2017, nhận thấy tiềm năng của ngao và hàu giống, anh đầu tư cơ sở trên diện tích khoảng 1,5 ha. Tổng vốn ban đầu khoảng 2 3 tỷ đồng. Khoản đầu tư lớn đòi hỏi anh vừa học nghề, vừa tính toán sản xuất để duy trì cơ sở và trả lãi vay. Theo anh Hiều, khó nhất là giai đoạn hàu sinh sản đến ngày thứ 10, khi con giống bắt đầu bám vỏ. Anh học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn của cán bộ thủy sản địa phương, từng bước làm chủ kỹ thuật sản xuất hàu giống. Hiện mỗi năm, cơ sở của anh cung ứng khoảng 2 3 vạn chùm hàu giống, tiêu thụ tại nhiều địa phương trong cả nước. Theo tính toán của gia đình, lợi nhuận sau chi phí khoảng 500 triệu đồng/năm. Kết quả ấy tạo động lực để anh tiếp tục gắn bó với nghề.

Ông Nguyễn Văn Hoan, xã Giao Ninh kiểm tra chất lượng nước mắm. Ảnh: Viết Dư

Là địa phương lợi thế vùng bãi bồi ven biển, sau sắp xếp đơn vị hành chính, không gian sản xuất của xã Kim Đông được mở rộng, với các khu vực nuôi trong và ngoài đê. Ngao thương phẩm, ngao giống, hàu giống, hàu thương phẩm cùng tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua xanh là những đối tượng nuôi gắn với công việc, thu nhập của người dân. Bên cạnh nuôi thương phẩm, sản xuất giống tạo thêm hướng làm ăn, cung cấp cho các vùng nuôi trong tỉnh và nhiều địa phương khác. Để người dân có điều kiện đầu tư lâu dài, việc phát triển vùng nuôi đang được địa phương thực hiện cùng quản lý đất bãi và bảo vệ sản xuất.

Việc nghiên cứu đối tượng nuôi phù hợp cũng đang được triển khai. Tại vùng ven biển Kim Đông, ngành khoa học và công nghệ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thử nghiệm ốc hương thương phẩm. Khả năng thích nghi, sinh trưởng và hiệu quả kinh tế được đánh giá để hoàn thiện quy trình kỹ thuật, làm cơ sở đề xuất nhân rộng, mở thêm lựa chọn sản xuất cho người dân.

Hoạt động tại Kim Đông cùng các vùng nuôi góp phần vào kết quả thủy sản chung của tỉnh. Lũy kế đến hết tháng 10/2026, sản lượng nuôi trồng thủy sản Ninh Bình ước đạt 210.422 tấn, trong đó nuôi nước mặn, lợ đạt 97.646 tấn. Diện tích thả nuôi đạt khoảng 34.500 ha, hoàn thành kế hoạch năm; riêng diện tích nước mặn, lợ là 9.158 ha.

Về lâu dài, tỉnh định hướng phát triển các vùng nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ, gắn sản xuất giống, nuôi thương phẩm với bảo quản, chế biến và tiêu thụ. Nghị quyết số 16-NQ/TU đồng thời đặt nhiệm vụ hoàn thiện chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, nguồn nhân lực và sinh kế, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng tham gia phát triển kinh tế biển. Với người dân đã mạnh dạn bỏ vốn làm ăn, việc cụ thể hóa những chủ trương ấy sẽ tạo thêm điều kiện nâng chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và duy trì nghề lâu dài trên quê hương.

Sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ và đô thị ven biển đang mở thêm cơ hội việc làm, kinh doanh cho người dân vùng ven biển Ninh Bình. Cùng với thu hút đầu tư, yêu cầu đặt ra là chuẩn bị điều kiện để cư dân tham gia vào quá trình ấy, tiếp tục phát huy những nghề còn lợi thế và có hướng đi phù hợp khi chuyển đổi công việc.

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao ở xã Hải Quang. Ảnh: Việt Thắng.

Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống Nhân dân là mục tiêu gắn liền với phát triển kinh tế biển. Theo đó, tỉnh đặt nhiệm vụ hoàn thiện chính sách hỗ trợ hạ tầng, khoa học -công nghệ, nguồn nhân lực và chuyển đổi sinh kế; tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng tham gia phát triển kinh tế biển bền vững. Đến năm 2030, khu vực ven biển phấn đấu cơ bản không còn hộ nghèo, toàn bộ dân số được sử dụng nước sạch, trong đó tối thiểu 70% từ hệ thống cấp nước tập trung.

Để thực hiện mục tiêu ấy, Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các ngành, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kỹ năng phù hợp nhu cầu công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Việc chuẩn bị nhân lực được đặt cùng yêu cầu bảo đảm điều kiện sống cho người lao động. Sở Xây dựng cũng đã phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Định hướng phát triển nhà ở vùng ven biển gắn với nhu cầu công nghiệp, cảng biển, logistics và du lịch, bảo đảm đồng bộ giữa khu sản xuất, đô thị và hạ tầng xã hội.

Chiều về trên bến cá Giao Hải (xã Giao Phúc). Ảnh: Việt Thắng.

Với các nghề đang tạo thu nhập cho cư dân, tỉnh tiếp tục triển khai cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái, tuần hoàn, nâng giá trị gia tăng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật trong sản xuất giống, nuôi thương phẩm, xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm đặc trưng ven biển được thực hiện nhằm bổ sung điều kiện nâng chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ khởi nghiệp cũng đã có những dự án gắn với du lịch sinh thái, rừng ngập mặn và chế biến hải sản.

Trong quá trình triển khai, tỉnh sẽ tập trung giải quyết đồng thời yêu cầu phát triển sản xuất và chuẩn bị sinh kế. Người dân tiếp tục làm nghề cần điều kiện sản xuất ổn định, kỹ thuật và thị trường; người chuyển nghề cần được đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và khả năng của mình. Phát triển công nghiệp, đô thị ven biển phải đi cùng nhà ở, nước sạch, hạ tầng xã hội và bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương cụ thể hóa những nhiệm vụ này, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Hiệu quả đầu tư phải được xem xét cùng số việc làm tạo ra và những cải thiện trong đời sống cư dân. Dân được tham gia, dân làm, dân thụ hưởng phải trở thành kết quả cụ thể, để mỗi bước phát triển kinh tế biển thực sự mở thêm cơ hội làm ăn và nâng cao cuộc sống của người dân ven biển. Đó cũng là nền tảng bồi đắp niềm tin, sự đồng thuận, xây dựng thế trận lòng dân trên vùng biển Ninh Bình.

(Còn nữa)

Bài 5: Thế trận lòng dân và khát vọng vươn khơi bám biển