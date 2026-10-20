Bài 4: Chuyển dịch tư duy từ 'quản lý' sang 'kiến tạo và phục vụ

Bài 1: Bước ngoặt thể chế và khát vọng bứt phá

Bài 2: “Bệ phóng” chiến lược cho thành phố Cảng vươn tầm quốc tế

Bài 3: Hải Phòng kiến tạo "không gian vươn mình" từ cơ chế đặc thù

Cuộc cách mạng từ những việc làm nhỏ nhất

Sự chuyển mình ấy bắt đầu từ nhận thức. Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã thẳng thắn chỉ ra những "điểm mờ" trong công tác quản lý, điều hành: "Giải quyết thủ tục hành chính, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, đầu tư, xây dựng và môi trường chưa được tháo gỡ kịp thời, làm tăng chi phí, kéo dài thời gian làm ảnh hưởng đến cơ hội đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp". Chính vì thế, người đứng đầu Thành ủy đã đưa ra yêu cầu tiên quyết: "Chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ".

Phó Thủ tướng Chính Phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện nghi thức khởi động chuyến tàu “Kiến tạo không gian tăng trưởng mới” trong Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế, khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng

Để Nghị quyết 11 đi vào cuộc sống, Hải Phòng đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 402/KH-UBND về điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2026. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Kiên đã ký ban hành văn bản này với những yêu cầu rất "đanh thép": Các sở, ngành phải "thực sự đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết khó khăn". Không còn là những chỉ đạo chung chung, Kế hoạch 402 phân rã trách nhiệm đến từng sở, ngành, gắn với tiến độ và kết quả cụ thể.

Hiệu quả của việc "đưa nghị quyết vào cuộc sống" không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng vĩ mô, mà còn ở cách chính quyền đối diện với những "nút thắt" thực tế. Nhìn từ câu chuyện của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư HTM. Tại hội nghị doanh nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp này đã chia sẻ về hai "rào cản" lớn nhất trong quá trình triển khai dự án: công tác đền bù giải phóng mặt bằng kéo dài và thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian. Thay vì né tránh, chính quyền thành phố đã lắng nghe và ghi nhận. Ngay sau đó, Bí thư Lê Ngọc Châu đã trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đảng ủy UBND thành phố khẩn trương nghiên cứu đề xuất một đầu mối làm nhiệm vụ xúc tiến đầu tư, đủ thẩm quyền hỗ trợ nhà đầu tư từ khâu tìm hiểu đến khi dự án hoàn thành.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu đưa ra yêu cầu tiên quyết: "Chuyển đổi thực chất từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phát triển và phục vụ".

Còn đại diện Công ty TNHH Công nghiệp phụ trợ HPTECH và Công ty cổ phần Công nghiệp Hàng không SMV thì bày tỏ trăn trở: "Nhiều doanh nghiệp có năng lực sản xuất nhưng chưa biết các nhà máy lớn trên địa bàn đang cần mua những gì, yêu cầu kỹ thuật ra sao và bắt đầu từ đâu để trở thành nhà cung cấp". Thấu hiểu khó khăn này, thành phố đã ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035, giao Sở Công Thương làm đầu mối kết nối, khảo sát nhu cầu mua sắm của các tập đoàn đa quốc gia để tạo cơ hội cho doanh nghiệp nội địa tham gia chuỗi cung ứng.

Những việc làm ấy, dù nhỏ, nhưng đã tạo ra sự khác biệt lớn. Sự thay đổi không chỉ ở lời nói, mà ở hành động; không chỉ ở cấp thành phố, mà lan tỏa đến từng cán bộ, công chức. Như lời khẳng định của Bí thư Lê Ngọc Châu: "Mỗi điểm nghẽn được tháo gỡ là một phần nguồn lực được giải phóng, mỗi thủ tục được rút ngắn là mỗi chi phí xã hội được tiết giảm, mỗi bất cập được sửa đổi từ chính quyền là bước củng cố niềm tin và mở rộng dư địa phát triển".

Hải Phòng có mạng lưới Khu kinh tế, Khu công nghiệp ưu việt.

"Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"

Không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt, Hải Phòng còn hướng tới việc kiến tạo một không gian tăng trưởng mới bền vững. Xác định rõ vai trò của các mô hình kinh tế mới như Khu Kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do, Bí thư Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: “Công tác quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, lấy quy hoạch làm công cụ dẫn dắt, phát huy hiệu quả các không gian phát triển mới, đặc biệt là Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu kinh tế chuyên biệt và Khu Thương mại tự do”.

Tuy nhiên, để các không gian này thực sự phát huy hiệu quả, không thể thiếu sự kết nối chặt chẽ giữa các thành phần kinh tế. Người đứng đầu Thành ủy yêu cầu: “Mỗi một cơ quan, đơn vị, địa phương phải là một cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ và hình thành các chuỗi cung ứng ngay tại Hải Phòng”.

Tại Hội nghị công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Khu kinh tế, khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án với tổng vốn đạt khoảng 3,2 tỷ USD.

Thực tế cho thấy, những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực. Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố thu hút trên 3,6 tỷ USD vốn FDI, trong đó riêng các khu công nghiệp, khu kinh tế đóng góp trên 3,3 tỷ USD. Đáng chú ý, tỷ lệ các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao, chế biến, chế tạo, logistics đầu tư vào các KCN, KKT đạt trên 76%.

Những con số này là minh chứng rõ nét cho sự đột phá về thể chế và môi trường đầu tư. Với phương châm “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, chính quyền Hải Phòng đang cho thấy sự đồng hành thực sự. Như lời khẳng định của Bí thư Lê Ngọc Châu: “Thành phố xác định thành công của doanh nghiệp chính là của thành phố; khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải cùng tháo gỡ”. Sự chuyển mình từ “quản lý” sang “kiến tạo và phục vụ” không chỉ là lời hứa, mà đang trở thành động lực to lớn để Hải Phòng kiến tạo thành công không gian tăng trưởng mới.

Để đạt mức tăng 15,39% trong quý IV, Hải Phòng xác định phải đẩy mạnh mọi động lực tăng trưởng. Theo Kế hoạch 402, giá trị sản xuất khu vực Công nghiệp quý IV cần tăng 25,3% so với cùng kỳ; khu vực Xây dựng cần tăng 22,8%. Các sở, ngành như Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều được giao chỉ tiêu cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Thành phố đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Những sự kiện lớn như Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Giải chạy GEMADEPT Run hay chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Bác Hồ về thăm Hải Phòng dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn du khách, góp phần tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ.

Hải Phòng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. (Ảnh: Lễ hội Côn Sơn, Kiếp Bạc mùa Thu 2026 thu hút hàng vạn người dân và du khách)

Để Nghị quyết 11 thành hiện thực, Hải Phòng hiểu rằng, không thể chỉ dựa vào nỗ lực của chính quyền, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Sự chuyển mình từ "quản lý" sang "kiến tạo và phục vụ" không phải là đích đến, mà là một hành trình không ngừng nghỉ. Và hành trình ấy đang từng ngày, từng giờ, thay đổi diện mạo của thành phố Cảng, đưa Nghị quyết từ trang giấy bước vào cuộc sống.