Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản 'vừa hồng, vừa chuyên'

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Tin tưởng giao trọng trách cho đảng viên trẻ, uy tín

Những ngày đầu thu, chúng tôi có mặt tại xã Na Ngoi-xã biên giới giáp Lào. Điều khiến chúng tôi ấn tượng mạnh chính là hình ảnh những cung đường lảng vảng sương núi, nhuốm trong sắc đỏ của những lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc phấp phới tung bay chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026).

Đã hẹn trước, đồng chí Xồng Bá Xà, Bí thư Chi bộ bản Xiềng Xí (sinh năm 1998) có mặt đón chúng tôi từ đầu bản. Sau vài câu hỏi thăm, anh cho biết, sáng nay anh đã gọi điện để nhắc lại với bà con là có nhà báo ghé thăm.

Lãnh đạo xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An, trao quyết định bí thư, xóm trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận xóm Lăng Thành sau sắp xếp. (Ảnh: HÀ NGUYỄN)

Dẫn chúng tôi tham quan mô hình trồng dược liệu của các đảng viên trẻ, đồng chí Xồng Bá Xà cho biết: Phần lớn lao động trẻ đều đi làm ở các xã dưới xuôi và cả các tỉnh phía bắc, phía nam.

Thực tế này dẫn đến hạn chế về nguồn kết nạp đảng viên mới và còn ảnh hưởng lớn đến việc nuôi dưỡng, học hành của các cháu nhỏ khi nhiều cặp vợ chồng trẻ “thả con” cho ông bà chăm sóc. Bởi vậy, “bài toán” việc làm cho lao động trẻ của địa phương là trăn trở lớn nhất của anh. Nếu xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả, mở ra cơ hội phát triển ngay tại quê hương, thì địa phương sẽ giữ được lớp thanh niên ở lại lập nghiệp.

Mình không phải ôm hết mọi việc, mà các nội dung đều được cấp ủy, chi bộ thống nhất, dựa vào năng lực của các đảng viên để phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc. Đồng chí Xồng Bá Xà, Bí thư Chi bộ bản Xiềng Xí

Chia sẻ về cách điều hành cách điều hành công việc, đồng chí Xồng Bá Xà cho hay: “Mình không phải ôm hết mọi việc, mà các nội dung đều được cấp ủy, chi bộ thống nhất, dựa vào năng lực của các đảng viên để phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc”.

Tân Bí thư Chi bộ bản Xiềng Xí chia sẻ: Chỉ sau chưa đầy một tuần anh nhận nhiệm vụ, cấp ủy chi bộ nhận được phản ánh của đảng viên và người dân, lo lắng về chất lượng công trình nước sạch ở bản Kẻo Bắc (nay là bản Xiềng Xí) vì thi công khác với thông tin đưa ra trong quá trình khảo sát.

Sau khi hội ý cấp ủy, ban cán sự bản, đồng chí Xồng Bá Xà làm việc với đơn vị thi công, kiểm tra bản vẽ thiết kế và hiện trạng công trình. Chi bộ đã thông tin lại đầy đủ tới đảng viên và người dân, giải tỏa thắc mắc, tạo đồng thuận để công trình tiếp tục thi công.

Một trang trại chăn nuôi trâu, bò của bà con đồng bào H'Mông ở xã rẻo cao Na Ngoi. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Không chỉ cáng đáng việc của bản, với chuyên môn được đào tạo là thạc sĩ lý luận lịch sử nhà nước và pháp luật, đồng chí Xồng Bá Xà tích cực hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã Na Ngoi xử lý các thủ tục hành chính lĩnh vực nội vụ.

Tại bản Tổng Khư, nhận thấy mô hình trồng đào cảnh của một số người dân từ Bắc Ninh vào thuê đất canh tác hiệu quả, đảng viên trẻ Lầu Bá Pó (sinh năm 1994) mạnh dạn vay trồng hơn 3.000 gốc đào. Anh cũng trồng thêm 1 héc-ta gừng để lấy ngắn nuôi dài.

“Tết năm nay, gia đình dự định xuất bán được hơn 100 cành đào huyền. Nếu hiệu quả, tôi sẽ hỗ trợ các hộ dân khác làm theo”, đồng chí Lầu Bá Pó, Bí thư Chi bộ bản Tổng Khư chia sẻ.

Đồng chí Lầu Bá Pó, Bí thư Chi bộ bản Tổng Khư với khát vọng chung tay đưa người dân trong bản sớm thoát khỏi nghèo đói. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Anh Lầu Bá Pó tốt nghiệp Trường đại học Lâm nghiệp. Với khát vọng chung tay đưa người dân trong bản sớm thoát khỏi nghèo, anh quyết định về quê lập nghiệp. Trước khi được chỉ định giữ chức Bí thư Chi bộ bản Tổng Khư, anh là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên xã Na Ngoi.

Rời Na Ngoi, chúng tôi đến bản Cha Lúm, xã Yên Na. Đã gần trưa, nhưng đồng chí Lô May Phiệt (người dân tộc Thái, sinh năm 1996, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm) đang cùng với ban cán sự bản đã khảo sát điều kiện thực tế của các hộ dân để hỗ trợ phát triển mô hình nuôi cá mè, cá chép trong ao và trồng cây dược liệu dưới tán rừng.

Tân Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm cho hay: Thu nhập của người dân chủ yếu từ việc trồng keo và chăn nuôi bò, gà. Hộ nghèo còn hơn 30%. Do đó, ban cán sự bản đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 giảm một nửa số hộ nghèo.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Lô May Phiệt về tham gia lực lượng công an xã, và tranh thủ tham gia chương trình đào tạo cử nhân luật hệ từ xa, đại học Vinh. Năm 2017, anh được kết nạp vào Đảng. Trước khi được Đảng ủy xã Yên Na chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm, đảng viên Lô May Phiệt được người dân bản Cha Lúm tin tưởng bầu làm Trưởng bản.

“Chi bộ có 36 đảng viên. Đảng viên lớn tuổi nhất sinh năm 1952 và đảng viên trẻ nhất sinh năm 2002. Xét về tuổi đời, hay tuổi đảng, bản thân tôi còn rất trẻ. Chính vì vậy, tôi xác định phải nỗ lực nhiều hơn để hoàn thành tốt trọng trách được giao”, đồng chí Phiệt bộc bạch.

Kịp thời ban hành chính sách khuyến khích, động viên

Tại kỳ họp thứ 4, diễn ra từ ngày 13-14/7 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã thông qua Nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối, xóm, thôn, bản.

Theo đó, mức khoán quỹ hoạt động đối với cán bộ không chuyên trách (gồm: Bí thư chi bộ; trưởng khối, xóm, thôn bản và trưởng ban công tác Mặt trận) tăng thêm một lần mức lương cơ sở so với chính sách chung của Trung ương. Cụ thể, mức phụ cấp hằng tháng đối với bí thư chi bộ và trưởng khối, xóm, thôn, bản từ 2,6 đến 3,1 lần lương cơ sở, tùy theo quy mô số hộ dân và khu vực đặc thù. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ tháng 7/2026.

Kết nạp đảng viên đồng bào dân tộc H'Mông trên địa bàn xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Quan điểm của tỉnh là bố trí nguồn lực địa phương để chi hỗ trợ thêm nhằm chia sẻ, động viên cho lực lượng cán bộ cơ sở hoạt động hiệu quả. Chính vì vậy, nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tạo động lực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Trước đó, ngày 17/6/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành quy định tạm thời về tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ khối, xóm, thôn, bản.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, diễn ra từ ngày 13-14/7/2026. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Quy định xác định nhiều tiêu chí lựa chọn nhân sự bí thư chi bộ. Cụ thể là ưu tiên đảng viên có trình độ đại học trở lên, có uy tín trong cộng đồng dân cư, có khả năng quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể. Bí thư chi bộ phải là người có khả năng cụ thể hóa nghị quyết của cấp trên thành các chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn địa phương. Tỉnh ủy khuyến khích các địa phương trẻ hóa đội ngũ bí thư chi bộ nhằm đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở…

Trong câu chuyện với chúng tôi về những “đầu tàu” thế hệ 9X ở các thôn, bản, đồng chí Lầu Bá Chò, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi cho rằng: Bên cạnh những ưu điểm về trình độ, năng lực, bầu nhiệt huyết..., đội ngũ cán bộ trẻ còn “trẻ tuổi đời, ít tuổi đảng”, cần nỗ lực nhiều hơn, chuẩn bị tâm thế cầu thị, cởi mở, dám học, dám hỏi, dám nhận sai và sửa sai để hoàn thiện bản thân. Ban cán sự bản phải nói được, làm được, người dân mới tin. Có như vậy, “măng non” mới nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của “tre già”.

Hội nghị công bố các quyết định về công tác tổ chức và cán bộ xã Yên Na, tỉnh Nghệ An vào ngày 28/8/2026. (Ảnh: QUỲNH NHƯ)

Đồng chí Vi Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Yên Na cho rằng: Trẻ hóa đội ngũ cán bộ thôn, bản là một yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi chúng ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, quan điểm của Đảng ủy xã Yên Na là trẻ hóa phải đi đôi với nâng cao chất lượng, tiêu chuẩn.

Thuận lợi của địa phương là ngày càng có nhiều thanh niên được đào tạo bài bản, có trình độ cao đẳng, đại học, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận nhanh với các phương thức quản lý mới và có khát vọng cống hiến cho quê hương. Đây là nguồn nhân lực rất quan trọng để bổ sung cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Đảng ủy mới chỉ định 21 đồng chí vào cấp ủy để lãnh đạo chi bộ triển khai ngay các nhiệm vụ sau sáp nhập. Trong đó, có 8 đồng chí sinh năm 1990 trở về sau; 10 đồng chí có trình độ đại học và 7 đồng chí có trung cấp lý luận chính trị.

“Chúng tôi không đặt nặng yếu tố về độ tuổi hay bằng cấp một cách đơn thuần, mà xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, năng lực thực tiễn và uy tín trong cộng đồng.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là trẻ hóa đội ngũ, mà quan trọng hơn là xây dựng được đội ngũ cán bộ thôn, bản "vừa hồng, vừa chuyên", có bản lĩnh chính trị vững vàng, gần dân, hiểu dân, được nhân dân tin tưởng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, Bí thư Đảng ủy xã Yên Na cho biết.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An có 130 xã, phường (2.014 khối, xóm, thôn, bản). Hiện nay, quy mô thôn, bản được mở rộng cả về diện tích tự nhiên lẫn dân số. Nhiều bản có địa bàn đồi núi rộng, chia cắt, giao thông khó khăn, dân cư sinh sống phân tán, nhất là các bản ở các xã miền tây, biên giới.

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