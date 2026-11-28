Phòng thí nghiệm UAV mới được đầu tư của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMUT.

Báo Giáo dục và Thời đại phỏng vấn PGS.TS Đặng Đăng Tùng, Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế TPHCM (OISP) - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM về những giải pháp thúc đẩy đào tạo STEM gắn với thực tiễn và yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ.

Chuyển từ hợp tác hình thức sang hợp tác thực chất

- Có ý kiến cho rằng để đào tạo STEM không bị rời xa thực tiễn, việc kết nối giữa trường, viện đào tạo với doanh nghiệp đóng vai trò then chốt. Tuy nhiên, nhiều hợp tác hiện nay vẫn chỉ dừng ở mức tài trợ học bổng hay nhận sinh viên thực tập ngắn hạn.

Theo ông, cần những cơ chế đột phá nào để các tập đoàn, doanh nghiệp sẵn sàng rót vốn, “đặt hàng” bài toán công nghệ cho các đơn vị đào tạo, chuyển từ hợp tác hình thức sang hợp tác thực chất?

- Thực trạng hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp mới dừng ở bề nổi không phải là câu chuyện của riêng Việt Nam. Theo báo cáo đối sánh giáo dục đại học của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), ngay tại các quốc gia phát triển, nguồn vốn từ doanh nghiệp đóng góp cho nghiên cứu đại học trung bình vẫn dưới 10%, và chỉ khoảng 15% doanh nghiệp có sự hợp tác đổi mới sáng tạo sâu với các trường. Tại Việt Nam, nhiều nghiên cứu về giáo dục STEM cũng chỉ ra rằng khoảng cách giữa lý thuyết hàn lâm và dây chuyền sản xuất sản phẩm thực tế đang khiến doanh nghiệp tốn nhiều chi phí đào tạo lại nhân sự.

Để doanh nghiệp yên tâm rót vốn cho hoạt động R&D (nghiên cứu và phát triển), nhà trường phải có một đầu mối đại diện, kết nối và làm việc sâu sát.

PGS.TS Đặng Đăng Tùng, Giám đốc Văn phòng Đào tạo Quốc tế TPHCM (OISP) - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMUT.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều đại học kỹ thuật trọng điểm như Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM đã thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc trường, phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Trường Đại học Bách khoa (BKX Hub), tiền thân là Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ (HCMUT-TBI), để hỗ trợ chuyển giao công nghệ có giá trị tiền tỷ và ươm tạo doanh nghiệp khởi nguồn (spin-off).

Khi rào cản về thủ tục tài chính và định giá tài sản trí tuệ được gỡ bỏ, dòng vốn đầu tư từ doanh nghiệp vào trường đại học sẽ có điều kiện được khơi thông.

Đồng thời, thay vì chờ doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí đơn thuần, Trường Đại học Bách khoa chủ động quy hoạch các nhóm nghiên cứu mạnh ở những lĩnh vực công nghệ chiến lược như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh, giao thông tiên tiến để mời doanh nghiệp cùng đặt trung tâm R&D ngay trong khuôn viên trường. Nhà trường cũng đang nghiên cứu cơ chế khuyến khích giảng viên định kỳ làm việc thực tế tại các trung tâm R&D của tập đoàn công nghiệp để trực tiếp nắm bắt những "nỗi đau" (pain points) của thị trường.

Về đầu tư hạ tầng nghiên cứu, cần điều chỉnh cơ cấu xét duyệt dự toán các đề tài nghiên cứu sử dụng ngân sách, có cơ chế ràng buộc để tăng tỷ trọng kinh phí dành cho máy móc, thiết bị có thể sử dụng lâu dài và liên ngành, qua đó đầu tư vào điều kiện nghiên cứu của cơ quan chủ trì.

Bên cạnh đó, cần ưu tiên sự tham gia, đồng hành của doanh nghiệp thụ hưởng, nhất là khi doanh nghiệp đầu tư vào con người, tiền công lao động, chi phí triển khai thí điểm, đăng ký sở hữu trí tuệ và đồng sở hữu với cơ quan chủ trì.

Theo định hướng của Bộ GD&ĐT, doanh nghiệp cũng cần tham gia ngay từ khâu xây dựng chuẩn đầu ra, thiết kế chương trình liên ngành đến đồng hướng dẫn đồ án, luận văn tốt nghiệp.

Khi nhà trường triển khai "học kỳ doanh nghiệp" dài hạn và học tập qua dự án thực tế cho toàn bộ sinh viên kỹ thuật, mỗi khóa luận tốt nghiệp hay luận án tiến sĩ sẽ trở thành một dự án R&D giải quyết chính đơn đặt hàng của doanh nghiệp.

Các tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư tại lễ tốt nghiệp tháng 11/2026 của Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: N.Q.

Tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực và hạ tầng

- Dưới góc nhìn của một nhà khoa học, theo ông, để các chương trình đào tạo STEM thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay, chúng ta cần ưu tiên tháo gỡ những “điểm nghẽn” nào trong cơ chế?

- Khi doanh nghiệp đã sẵn sàng "đặt hàng" như phân tích ở trên, câu hỏi tiếp theo là liệu nội lực của các trường đại học đã đủ sức giải quyết những bài toán công nghệ cao đó chưa. Hiện nay, hành lang vĩ mô đã thông thoáng hơn nhờ Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Chiến lược phát triển giáo dục đại học đến năm 2035 (Quyết định số 1810/QĐ-TTg).

Tuy nhiên, từ thực tiễn làm khoa học, tôi cho rằng để chủ trương đi vào cuộc sống, chúng ta phải ưu tiên tháo gỡ ba điểm nghẽn nội tại liên quan đến con người, tài chính và hạ tầng.

Trước hết, cần có chế độ đãi ngộ để giữ chân nhân tài trước sự cạnh tranh của khu vực công nghiệp. Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2026-2027 của Bộ GD&ĐT đã chỉ ra một thực tế: các ngành STEM đang chịu sự cạnh tranh gay gắt trong thu hút nhân sự giỏi từ các tập đoàn công nghệ bên ngoài. Việc thiếu lộ trình sự nghiệp ổn định và thu nhập khởi điểm thấp đang khiến nhiều tiến sĩ trẻ rời bỏ giảng đường.

Để tháo gỡ, các trường đại học phải thoát khỏi cơ chế trả lương cào bằng theo thâm niên hành chính, chuyển sang đãi ngộ theo vị trí việc làm và gắn với giá trị sản phẩm đầu ra như công bố quốc tế uy tín, bằng sáng chế, sản phẩm chuyển giao.

Việc kết hợp Đề án 89 của Chính phủ với các chương trình thu hút nhà khoa học trẻ xuất sắc và chuyên gia đầu ngành từ nước ngoài, như mô hình VNU350 của Đại học Quốc gia TPHCM, cùng cam kết tăng trưởng thu nhập bền vững và lộ trình phát triển nghề nghiệp chính là chìa khóa để giảng viên yên tâm cống hiến.

Đối với chuyên gia nước ngoài, chúng ta cũng cần cải tiến thủ tục hành chính, trong đó có chế độ đặc biệt về xuất nhập cảnh cho các giáo sư, chuyên gia thuộc nhóm tinh hoa, tạo thuận lợi cho quốc tế hóa và thu hút sự hợp tác lâu dài của các nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Mỹ phẩm, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMUT.

Ngoài ra, cần tối ưu hóa nguồn lực hiện có, khai thác tốt các phòng thí nghiệm dùng chung và thiết lập cơ chế tự chủ mở ngành mới. Kinh phí đầu tư thiết bị cho các ngành STEM rất lớn; nếu chia nhỏ nguồn lực theo kiểu "khoa nào biết khoa nấy" sẽ dẫn đến lãng phí và nhanh chóng lạc hậu.

Giải pháp cốt lõi mà Bộ GD&ĐT đã định hướng là thiết lập quy chế khai thác, chia sẻ phòng thí nghiệm, dữ liệu và hạ tầng tính toán dùng chung giữa các đơn vị trong trường và liên trường.

Song song đó, cần cắt giảm tối đa thủ tục hành chính nội bộ, trao quyền tự chủ học thuật để các đơn vị nghiên cứu nhanh chóng loại bỏ nội dung cũ, tích hợp nội dung mới nhằm đào tạo nhân lực đón đầu các dự án quốc gia như đường sắt tốc độ cao, điện hạt nhân, bán dẫn và năng lượng tái tạo.

- Đào tạo sau đại học có vai trò như thế nào trong việc phát triển đội ngũ nghiên cứu STEM? Theo ông, cần có những chính sách gì để thu hút người học theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu?

Cần có sự đồng hành, hỗ trợ nhiều hơn cho đào tạo sau đại học - lực lượng nòng cốt của nghiên cứu STEM. Tại các đại học nghiên cứu trên thế giới, học viên cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ là lực lượng trực tiếp vận hành các phòng thí nghiệm sáng đèn ngày đêm. Nhưng ở Việt Nam, số lượng tuyển sinh sau đại học ngành kỹ thuật vẫn còn khiêm tốn vì người học chưa thể chuyên tâm khi phải làm việc song song với thời gian học.

Muốn có công nghệ lõi, phải có chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và cơ chế để việc học tiến sĩ trở thành một công việc nghiên cứu được trả lương.

Chúng ta cần thực thi nhanh và đồng bộ Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt, đồng thời áp dụng cơ chế như Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM đang triển khai: tuyển dụng nghiên cứu sinh làm nghiên cứu viên hưởng lương, gắn với điều kiện nghiên cứu sinh được trao đổi học thuật ngắn hạn tại các viện, trường uy tín trên thế giới.

Quốc tế hóa đào tạo STEM: Từ chương trình đến hệ sinh thái

- Qua quá trình trực tiếp vận hành các chương trình đào tạo quốc tế tại OISP, ông đánh giá bức tranh thực tế về đào tạo nhóm ngành STEM theo chuẩn quốc tế hiện nay đang diễn ra như thế nào?

- Khi đặt bài toán phát triển nhân lực STEM của Việt Nam vào dòng chảy toàn cầu, qua thực tiễn vận hành tại Văn phòng Đào tạo Quốc tế (OISP), Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM, tôi nhận thấy bức tranh quốc tế hóa nhóm ngành STEM đang có sự chuyển dịch rất mạnh về nhu cầu người học, nhưng vẫn tồn tại sự mất cân đối lớn về cơ cấu chương trình trên bình diện quốc gia.

Về thực tế hiện nay, một mặt, làn sóng thí sinh lựa chọn theo học các ngành STEM và công nghệ chiến lược bằng tiếng Anh ngay trong nước đang tăng trưởng vượt bậc. Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030 (Quyết định số 1705/QĐ-TTg) đặt mục tiêu đạt 35% sinh viên theo học khối ngành STEM và từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tại các trường đại học kỹ thuật trọng điểm như Trường Đại học Bách khoa, hiện đã có hơn một phần ba tổng số tân sinh viên toàn trường lựa chọn học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh thông qua hàng chục chương trình Tiên tiến, Dạy và học bằng tiếng Anh và Liên kết Cử nhân Kỹ thuật quốc tế, với sự tham gia giảng dạy trực tiếp của hàng trăm lượt giáo sư nước ngoài mỗi năm.

Tuy nhiên, mặt khác của bức tranh là sự thiếu hụt các chương trình liên kết quốc tế ở khối ngành kỹ thuật và bậc sau đại học trên phạm vi cả nước.

Sinh viên Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) thực hành tại xưởng cơ khí. Ảnh: HCMUT.

Theo ấn phẩm Báo cáo hợp tác và đầu tư giáo dục tại Việt Nam do Bộ GD&ĐT phối hợp với Hội đồng Anh công bố năm 2025, trong tổng số 423 chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài trên cả nước, khối ngành Kinh tế và Quản lý vẫn chiếm áp đảo, trong khi lĩnh vực Kỹ thuật - Công nghệ chỉ có 28 chương trình (khoảng 6,6%) và Khoa học Tự nhiên chỉ có 8 chương trình.

Hơn nữa, gần 80% chương trình liên kết nằm ở bậc cử nhân, còn bậc tiến sĩ chỉ chiếm 2,3%. Điều này xuất phát từ việc mở ngành STEM chuẩn quốc tế đòi hỏi vốn đầu tư phòng thí nghiệm lớn và đội ngũ giảng viên đạt chuẩn khắt khe.

- Từ kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài, những bài học hay mô hình thành công nào từ các quốc gia phát triển trong việc phát triển đào tạo STEM ở giáo dục đại học có thể áp dụng hiệu quả cho Việt Nam?

- Về bài học và mô hình thành công từ các quốc gia phát triển, các cường quốc giáo dục như Úc, Canada, Anh đang có xu hướng kiểm soát chặt hạn ngạch thị thực du học và đẩy mạnh "Giáo dục xuyên biên giới" (Transnational Education - TNE), tức là mang chương trình chuẩn quốc tế đến tận quốc gia của người học. Trong khi đó, Đức và Pháp ráo riết triển khai các chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài kỹ thuật.

Từ kinh nghiệm làm việc với các đối tác này, tôi cho rằng Việt Nam có thể chắt lọc và áp dụng hiệu quả các mô hình như đào tạo tích hợp, tối ưu thời lượng cho người học (cử nhân - kỹ sư/thạc sĩ, liên thông thạc sĩ và học thẳng từ cử nhân - tiến sĩ), hay đồng hướng dẫn tiến sĩ quốc tế.

Theo mô hình này, một nghiên cứu sinh được đồng hướng dẫn bởi một giáo sư Việt Nam và một giáo sư đối tác nước ngoài, kết hợp thời gian làm việc tại phòng thí nghiệm của cả hai nước. Đây là giải pháp tối ưu về chi phí để nâng tầm chất lượng nghiên cứu trong nước lên chuẩn quốc tế.

Để vươn tầm quốc tế, các cơ sở đào tạo hiện nay rất cần một mô hình tập trung nguồn lực theo cơ chế hợp tác công - tư linh hoạt. Nhà nước cũng đã chọn lọc các đại học kỹ thuật mũi nhọn để đặt các trung tâm nghiên cứu xuất sắc gắn với nhu cầu phát triển của các đô thị lớn.

Việt Nam đã có Quyết định số 374/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 đến năm 2030. Việc cần làm ngay là vận hành các trung tâm này bằng cơ chế hợp tác công - tư linh hoạt để thu hút các tập đoàn công nghệ đa quốc gia cùng tham gia.

Quốc tế hóa không chỉ là gửi sinh viên đi, mà phải biến Việt Nam thành điểm đến học thuật mới của khu vực Đông Nam Á. Muốn thu hút sinh viên và học giả quốc tế ngành STEM, việc dạy bằng tiếng Anh mới chỉ là điều kiện cần.

Điều kiện đủ là nhà trường phải chuẩn hóa toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ, từ ký túc xá tiện nghi, hỗ trợ thủ tục thị thực, các khóa học cầu nối ngôn ngữ - văn hóa bản địa đến kết nối trực tiếp với doanh nghiệp để mở ra cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Đó cũng chính là chuẩn mực quản trị mà Văn phòng Đào tạo Quốc tế nói riêng và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM nói chung đang kiên trì theo đuổi để hội nhập sâu rộng và bền vững.