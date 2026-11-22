Những nỗ lực phát triển toàn diện văn hóa và con người Thủ đô đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu danh giá như Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo của UNESCO và Thành phố học tập toàn cầu. Đây không chỉ là sự khẳng định uy tín, vị thế của Hà Nội mà còn mở ra những cơ hội rộng lớn để tăng cường hợp tác và kết nối quốc tế. Thông qua các hoạt động quảng bá, giao lưu nghệ thuật và hợp tác chuyên môn, tinh hoa văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngày càng vươn xa, đồng thời giúp Thủ đô tiếp nhận thêm nhiều tri thức, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Một buổi tối cuối tháng 8-2026, khán phòng Nhà hát Hồ Gươm lặng đi đầy xúc động khi nghệ sĩ đến từ Kazakhstan Alisher Karimov cất giọng hát ca khúc “Hà Nội 12 mùa hoa” bằng tiếng Việt. Trên màn hình sân khấu phía sau, hình ảnh những mùa hoa đặc trưng của Thủ đô lần lượt hiện lên, hòa quyện cùng giọng ca truyền cảm của người nghệ sĩ đến từ vùng đất bên bờ biển Caspi. Để chuẩn bị cho tiết mục đặc biệt này, Alisher đã kiên trì học tiếng Việt trực tuyến cùng một giáo viên tại Hà Nội suốt hai tháng và dành nhiều tuần liền luyện phát âm chuẩn xác. “Tôi rất thích hát bằng tiếng Việt và tin chắc trong tương lai sẽ còn tiếp tục thể hiện các ca khúc tiếng Việt nhiều lần nữa”, nghệ sĩ Kazakhstan Alisher Karimov chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu nhân dịp Thu Hà Nội, các nghệ sĩ Việt Nam và Kazakhstan còn cùng nhau hòa tấu tiết mục “Trống cơm”, kết hợp nhuần nhuyễn giai điệu dân gian Việt Nam với âm hưởng âm nhạc Trung Á, minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc đưa bản sắc dân tộc đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Hà Nội luôn xác định giao lưu nghệ thuật là phương thức hiệu quả để giới thiệu lịch sử, bản sắc và con người Thủ đô, đồng thời tạo cầu nối để giới nghiên cứu, chuyên gia trong và ngoài nước cùng đóng góp vào việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị truyền thống. Đánh giá cao vai trò của lực lượng truyền thông trong việc chuyển tải các giá trị đặc trưng của Thủ đô bằng ngôn ngữ gần gũi với công chúng đương đại, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long tại cuộc gặp mặt các nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp truyền thông ngày 20-3-2026 đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc kết nối cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị quản lý di tích với người làm nghề trong tiếp cận tư liệu và không gian văn hóa. Ông Phạm Tuấn Long lưu ý rằng công nghệ sẽ chỉ phát huy hiệu quả thực sự khi đi cùng thông tin chính xác, nội dung có chất lượng và cách giới thiệu phù hợp với thị hiếu của người sử dụng.

Song song với các hoạt động giao lưu trực tiếp, nhiều năm qua, Hà Nội đã đẩy mạnh quảng bá hình ảnh trên các kênh truyền thông quốc tế, tiêu biểu là chiến dịch hợp tác với hãng truyền thông CNN từ năm 2016 với nguồn kinh phí 1 triệu USD mỗi năm. Giới chuyên gia và nhà quản lý đều đánh giá chiến dịch trên CNN là một bước đột phá mang lại hiệu quả tích cực về nhận diện thương hiệu điểm đến, tạo cú hích cho tăng trưởng du lịch. Số liệu khảo sát thực tế cho thấy tỷ lệ khán giả quốc tế có nhận thức tích cực hơn về Hà Nội đã tăng từ 86% năm 2017 lên 91% vào năm 2018, tạo tiền đề để hai bên tiếp tục lan tỏa hình ảnh Thủ đô trên sóng truyền hình, nền tảng số và mạng xã hội suốt giai đoạn 2019-2024.

Tiếp nối thành công đó, ngày 25-5-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã có buổi tiếp đoàn lãnh đạo cấp cao của Kênh truyền hình quốc tế CNN do ông Phil Nelson, Phó Chủ tịch Điều hành cấp cao CNN International Commercial dẫn đầu nhằm trao đổi định hướng phối hợp cho giai đoạn 2026-2030. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đánh giá cao uy tín và sức lan tỏa của CNN, đồng thời khẳng định kênh truyền thông này đã góp phần quan trọng giúp Hà Nội không chỉ được biết đến là điểm đến du lịch giàu bản sắc, mà còn là Thành phố Sáng tạo của UNESCO, trung tâm đổi mới sáng tạo và điểm dừng chân hấp dẫn của các dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Bên cạnh sóng truyền hình, Hà Nội còn chủ động đưa hình ảnh các công trình lịch sử, kiến trúc tiêu biểu ra thế giới thông qua các triển lãm chuyên đề. Tại thành phố cổ Provins của Pháp vốn được UNESCO công nhận là Di sản thế giới, triển lãm về Hoàng thành Thăng Long đã hiện diện tại không gian Saint-Ayoul từ năm 2022, tiếp nối bằng triển lãm về di tích Cổ Loa khai mạc ngày 10-7-2025 và kéo dài đến hết tháng 12-2026. Đặc biệt, từ ngày 17 đến 22-6-2026, chuỗi sự kiện văn hóa mang chủ đề “Quốc Tử Giám - Trường quốc học đầu tiên của Việt Nam” đã diễn ra trang trọng tại trụ sở UNESCO ở Paris và Đại học Montpellier (Pháp) nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám và 50 năm quan hệ hợp tác Việt Nam - UNESCO.

Tại đây, công chúng quốc tế không chỉ được tham quan triển lãm lịch sử Văn Miếu, thưởng thức trình diễn áo dài “Đạo học” và khám phá ẩm thực Thăng Long, mà còn được trực tiếp trải nghiệm kỹ thuật in mộc bản hoa văn bia Tiến sĩ - Di sản tư liệu thế giới, in tranh Khuê Văn Các và làm tranh dân gian Đông Hồ, qua đó tôn vinh giá trị ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam và thắt chặt tình hữu nghị Việt - Pháp.

Trong mạng lưới hợp tác quốc tế, Pháp luôn là một trong những đối tác có đóng góp sâu rộng nhất cho công tác nghiên cứu, gìn giữ và phát huy giá trị di sản của Hà Nội. Nhắc lại chiều sâu lịch sử trong quan hệ hai nước, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Didier Le Bret chia sẻ rằng trong gần một thế kỷ rưỡi qua, Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) đã góp phần đặt những viên gạch nền móng cho việc nghiên cứu di sản tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy giao lưu học thuật bền bỉ giữa giới nghiên cứu hai quốc gia.

Ở cấp độ hợp tác địa phương, mối quan hệ kết nghĩa giữa Hà Nội và vùng Île-de-France được thiết lập từ năm 1989 luôn tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như quy hoạch đô thị, giao thông, môi trường và bảo tồn di sản. Theo Đại sứ Didier Le Bret, chương trình hợp tác này tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội trao đổi chuyên môn và tham khảo kinh nghiệm thực tiễn của Pháp trong quản lý đô thị cũng như nghiên cứu kiến trúc, vốn tiếp tục được cụ thể hóa qua Chương trình hành động chung giai đoạn 2026-2030 ký kết ngày 10-9-2026.

Đề cập đến bài học quy hoạch đô thị từ công cuộc cải tạo thủ đô Paris dưới thời Nam tước Haussmann, vốn làm thay đổi sâu sắc diện mạo thành phố nhưng cũng khiến nhiều công trình cổ bị phá bỏ, Đại sứ Didier Le Bret lưu ý về yêu cầu phải cân nhắc hài hòa giữa chỉnh trang hiện đại và việc gìn giữ các giá trị kiến trúc và lịch sử. Đây chính là cơ sở tham khảo quý giá để Hà Nội giải quyết bài toán phát triển đô thị gắn liền với bảo tồn di sản.

Trong lĩnh vực văn hóa, phía Pháp dự kiến đưa một dự án mới về di sản Hà Nội vào chương trình hợp tác dài hạn, trong đó việc nghiên cứu phục hồi cầu Long Biên nhận được sự quan tâm đặc biệt. Tính đến ngày 30-10-2026, phía Pháp đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi về phục hồi cây cầu lịch sử này, đồng thời đặt mục tiêu triển khai 40 dự án văn hóa quy mô lớn tại Việt Nam trong vòng bốn năm tới.

Để những kinh nghiệm quốc tế được chắt lọc và vận dụng sát hợp với thực tiễn địa phương, Hà Nội luôn chú trọng phát huy năng lực nghiên cứu của các cơ sở đào tạo và đội ngũ chuyên gia trong nước. PGS.TS.KTS Nguyễn Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, nhà trường thường xuyên tham gia tư vấn chuyên môn sâu rộng về kiến trúc, quy hoạch, cảnh quan và bảo tồn. Điển hình như trong dự án xây dựng bản đồ và ấn phẩm giới thiệu Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập, đội ngũ giảng viên và chuyên gia của trường đã trực tiếp khảo sát, cung cấp luận cứ khoa học để tôn vinh giá trị lịch sử, kiến trúc di tích.

"Hợp tác quốc tế chỉ thực sự mang lại giá trị bền vững khi tri thức được trao đổi hai chiều, được chọn lọc và chuyển hóa nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể của Việt Nam, đòi hỏi giới chuyên gia trong nước phải tham gia chủ động ngay từ khâu xác định vấn đề cho đến đề xuất giải pháp bảo tồn", PGS.TS.KTS Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh.

Song hành với hợp tác song phương, Hà Nội còn phối hợp chặt chẽ với UNESCO trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long thông qua các hoạt động nghiên cứu, tư liệu hóa và thực thi nghiêm túc các khuyến nghị của Ủy ban Di sản thế giới. Dấu ấn lịch sử nổi bật diễn ra vào ngày 23-7-2026 tại Trung tâm Hội nghị Bexco (Busan, Hàn Quốc), trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 48 của Ủy ban Di sản thế giới, Chủ tịch Ủy ban Lee Byong Hyun đã chính thức gõ búa thông qua Quyết định số 48 COM 7B.25 phê duyệt “Tầm nhìn về việc chỉnh trang, tôn tạo trục trung tâm của Hoàng thành Thăng Long”.

Quyết định mang tính bước ngoặt này tạo hành lang pháp lý và khoa học vững chắc để Việt Nam triển khai phục dựng Điện Kính Thiên, đưa Hoàng thành Thăng Long trở thành một không gian văn hóa, lịch sử sống động phục vụ nhân dân Thủ đô, cả nước và bạn bè quốc tế. Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới Lazare Eloundou Assomo khẳng định hồ sơ này không chỉ có ý nghĩa trọng đại với Việt Nam mà còn trở thành hình mẫu hợp tác điển hình giữa quốc gia thành viên với UNESCO và các cơ quan tư vấn, mở ra hướng tiếp cận mới cho công tác bảo tồn di sản toàn cầu.

Đánh giá về nỗ lực của Thủ đô, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam Jonathan Baker nhận định Việt Nam thực sự là một đối tác tuyệt vời của UNESCO nhờ tinh thần nghiêm túc tiếp thu và triển khai hiệu quả mọi khuyến nghị chuyên môn.

Mối quan hệ hợp tác thực chất này tiếp tục được khẳng định thông qua Đối thoại Di sản và Tính xác thực khu vực châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Hà Nội và Ninh Bình từ ngày 27-9 đến 1-10-2026, nơi các chuyên gia khu vực cùng thảo luận về sức sống của di sản và cho ra đời Văn kiện Hà Nội đóng góp tiếng nói chung vào diễn đàn bảo tồn quốc tế.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, ông Jonathan Baker cũng đặc biệt lưu ý đến bài toán sinh kế của người dân sống trong vùng di sản, nhấn mạnh rằng hoạt động du lịch và phát triển kinh tế cần mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng và đội ngũ nghệ nhân, tạo động lực để chính họ tiếp tục gìn giữ các giá trị văn hóa trong những không gian gắn bó mật thiết với đời sống dân cư như tại Hà Nội.

Hiện thực hóa những cam kết và tri thức hợp tác quốc tế đó, Chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội đã xác định mục tiêu chiến lược đến năm 2030 sẽ đưa Hà Nội chính thức gia nhập mạng lưới các Thành phố di sản Thế giới. Thành phố phấn đấu cơ bản hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo các di tích đã được UNESCO vinh danh, hoàn thiện không gian chính điện Điện Kính Thiên tại Hoàng thành Thăng Long để trở thành điểm đến mang tầm vóc quốc tế, đồng thời vận hành hiệu quả khu đô thị thể thao quốc tế và phát huy giá trị dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng gắn kết hài hòa với các làng cổ, làng nghề truyền thống.

Những nhịp cầu kết nối nghệ thuật, học thuật và tri thức bảo tồn không chỉ đưa hình ảnh Thủ đô vươn xa trên bản đồ văn hóa thế giới, mà còn bồi đắp nền tảng vững chắc để Hà Nội tự tin tiến bước thành một thành phố toàn cầu, không ngừng nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Nội dung: Thiên Tú, Tú Anh, Thoan Thu

Ảnh: Khánh Huy, Thoan Thu, Tú Anh, CTV - Thiết kế: Thanh Tuấn