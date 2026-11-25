Với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm và quy hoạch đô thị ven biển bài bản, kinh tế biển Ninh Bình đang đứng trước vận hội bứt phá, trở thành cực tăng trưởng mới kết nối liên vùng.

Với mục tiêu phát triển vùng ven biển thành cực tăng trưởng phía Đông Nam, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp về hạ tầng đô thị, giao thông và các đầu mối vận tải. Những dự án đang thi công, các tuyến đường đã khai thác và hướng kết nối được chuẩn bị cho giai đoạn tới thể hiện sự chủ động của tỉnh trong huy động nguồn lực, mở rộng không gian phát triển. Mạng lưới ấy tạo nền tảng thu hút đầu tư, gắn sản xuất với cảng biển, logistics và thị trường khu vực.

Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Phát Diệm thuộc Dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, có tổng mức đầu tư hơn 989 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư, sử dụng vốn vay ưu đãi của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), vốn viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng địa phương.

Khởi công tháng 10/2022, dự án tập trung cải tạo đường hai bên và nạo vét các sông Phát Diệm, Lưu Phương, Tân Thành; xây dựng đường gom Quốc lộ 10 dài khoảng 600 m, hệ thống thu gom nước thải dài khoảng 13 km và trạm xử lý nước thải công suất 3.000 m³/ngày đêm. Các hạng mục được đầu tư gắn kết giữa giao thông, thoát nước và bảo vệ môi trường, hướng tới cải thiện kết nối trong đô thị, giảm ngập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với khu vực Phát Diệm, công trình góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ dân cư, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị tại khu vực Kim Sơn.

Ông Trần Thái, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Kim Phát, đại diện nhà thầu thi công chia sẻ: Tính đến cuối tháng 10/2026, các tuyến phía Bắc Quốc lộ 21B đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mặt đường, khối lượng ước đạt 98%; các tuyến phía Nam ước đạt 95%. Trạm xử lý nước thải đạt khoảng 80% khối lượng, đường gom đạt khoảng 90%; diện tích mặt bằng đã bàn giao khoảng 44/44,49 ha.

Cùng với đó, chủ đầu tư đang phối hợp với các xã Phát Diệm, Lai Thành tiếp nhận những vị trí mặt bằng còn lại; đồng thời đôn đốc nhà thầu hoàn thiện các hạng mục dở dang trước ngày 25/12/2026. Việc hoàn thành đồng bộ đường giao thông và các công trình môi trường sẽ giúp dự án phát huy đầy đủ chức năng, phục vụ đời sống và hoạt động kinh tế của đô thị.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm tại khu vực nút giao Khánh Dương, đoạn qua xã Yên Mô. Ảnh: Minh Đường

Cùng với đầu tư hạ tầng tại chỗ, Ninh Bình dành nguồn lực lớn cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình, dự án có ý nghĩa kết nối cao tốc Bắc Nam phía Đông với hành lang cao tốc hướng Hải Phòng. Dự án dài 25,3 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, tổng mức đầu tư khoảng 9.113,2 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư. Điểm đầu tại nút giao Mai Sơn với cao tốc Bắc Nam phía Đông, thuộc phường Yên Thắng; điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Đáy, thuộc xã Khánh Thiện.

Sau gần 18 tháng thi công, đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 2.220 tỷ đồng, bằng 53,5% giá trị hợp đồng. Toàn bộ 217 ha mặt bằng tuyến chính đã được bàn giao, tương ứng chiều dài 25,3 km. Công tác giải phóng mặt bằng đường gom bổ sung cơ bản hoàn thành, còn một số ngôi mộ tại xã Yên Từ đang hoàn thiện thủ tục di dời.

Trên tuyến, các hạng mục xử lý nền đất yếu, đắp nền và thi công mặt đường được triển khai cùng hệ thống cầu, cống, hầm chui. Đến thời điểm báo cáo, đã cơ bản hoàn thành 6/12 cầu, 48/182 cống và 9/19 hầm chui; các hạng mục còn lại tiếp tục được thi công. Lũy kế giải ngân từ khi triển khai dự án đạt hơn 4.896 tỷ đồng; riêng năm 2026 đạt 845,3 tỷ đồng, tương đương 31,6% kế hoạch vốn được giao. Chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung thực hiện các mốc tiến độ cuối năm: phấn đấu hoàn thành dỡ tải 14,2 km nền đường trong tháng 11/2026; cơ bản hoàn thành mặt đường bê tông nhựa chặt 19 trên tuyến chính trước ngày 31/12/2026; hoàn thành toàn bộ cầu, hầm chui và cống trong tháng 12/2026. Quá trình dỡ tải, chuyển bước thi công phải tuân thủ yêu cầu theo dõi lún và thời gian chờ lún, bảo đảm chất lượng nền đường. Chủ đầu tư đặt mục tiêu giải ngân hết 1.828,6 tỷ đồng vốn còn lại của năm 2026, trong đó tháng 11 dự kiến giải ngân 700 tỷ đồng. Các hạng mục bổ sung dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Đầu tư đồng thời hạ tầng đô thị và giao thông liên vùng là bước cụ thể hóa định hướng phát triển vùng ven biển trong không gian kinh tế chung của tỉnh và khu vực. Các dự án đang triển khai sẽ bổ sung, hoàn thiện mạng lưới đã đưa vào khai thác, tăng khả năng kết nối giữa đô thị, các vùng sản xuất và những hành lang kinh tế lớn.

Trước sát nhập, tỉnh Ninh Bình đã có nhiều những tuyến đường kết nối ở khu vực ven biển. Trong đó, trục Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển tạo hướng giao thông giữa trung tâm đô thị Nam Định với khu vực ven biển, liên thông Quốc lộ 21B, Quốc lộ 37B và đường bộ ven biển. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, toàn tuyến dài hơn 32 km, tổng mức đầu tư 9.099 tỷ đồng, gồm ba dự án: cầu Thiên Trường và đường hai đầu cầu khoảng 1 km; đường trục phía Nam dài 6,57 km; dự án thành phần Nam Định Lạc Quần đường bộ ven biển dài khoảng 24,7 km, tổng mức đầu tư 6.400 tỷ đồng. Hai dự án đường có mặt đường 8 làn xe. Các điểm đấu nối đưa công trình vào mạng lưới giao thông chung, bổ sung hướng lưu thông giữa đô thị với vùng ven biển, chia sẻ lưu lượng cho các tuyến hiện hữu. Giá trị sử dụng bước đầu được ghi nhận qua hoạt động vận tải. Anh Nguyễn Duy Mạnh, lái xe du lịch phường Hoa Lư cho biết: trước đây chúng tôi thường phải di chuyển đường vòng, phát sinh nhiên liệu và thời gian; sau khi tuyến đường khánh thành, việc đi lại thông suốt và thuận lợi hơn nhiều.

Tuyến đường ven biển góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối, tạo dư địa phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ. Ảnh: Ngọc Linh

Một hướng tiếp cận cao tốc khác đã hình thành qua tuyến đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, tạo thêm hướng kết nối trực tiếp giữa vùng ven biển và mạng lưới giao thông quốc gia. Công trình dài 46 km, tổng mức đầu tư 5.326,5 tỷ đồng, bắt đầu tại khu vực nút giao Cao Bồ, xã Vạn Thắng và kết thúc tại xã Rạng Đông.

Các tuyến đường bộ ven biển còn đảm nhiệm chức năng liên kết dọc bờ biển, tiếp nối các trục hướng biển. Trong đó, tuyến đường bộ ven biển Ninh Bình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 làm chủ đầu tư sau thời gian hoàn thiện và đi vào khai thác sử dụng đã kết nối hành lang ven biển Bắc Bộ - Bắc Trung Bộ. Giai đoạn I của dự án có tổng mức đầu tư hơn 682 tỷ đồng, dài 3,25 km, gồm đường dẫn và cầu vượt sông Đáy, đạt tiêu chuẩn đường cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, được khánh thành ngày 25/9/2025. Giai đoạn II có tổng mức đầu tư gần 399 tỷ đồng, gồm cầu vượt sông Càn dài 726 m và xây dựng, hoàn thiện mặt đường trên tuyến hiện trạng với tổng chiều dài khoảng 11,147 km.

Sự thay đổi của giao thông ven biển được người dân cảm nhận qua những hành trình trở về quê hương. Anh Nguyễn Văn Cương, quê xã Kim Đông, hiện sinh sống tại Đắk Lắk, xúc động chia sẻ: “Hơn 40 năm xa quê, hôm nay trở về chứng kiến cây cầu vượt sông Đáy hiện đại, tôi thấy quê hương thay đổi nhiều quá. Ngày trước đi lại cách trở, nay cầu mới không chỉ thuận tiện giao thông mà còn gắn kết lòng người. Đây thực sự là món quà lớn cho nhân dân vùng ven biển”.

Nối qua những cửa sông từng chia cắt địa bàn, các công trình cầu, đường tạo điều kiện đi lại, giao thương thuận lợi hơn giữa các khu vực ven biển. Tuyến đường đồng thời bổ sung khả năng tiếp cận hệ thống cảng, phục vụ phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thiên tai. Việc hoàn thành từng đoạn tuyến, đưa công trình vào sử dụng là kết quả cụ thể của quá trình tỉnh tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện chủ trương xây dựng hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển về phía biển.

Phát triển vùng ven biển thành cực tăng trưởng phía Đông Nam đặt ra yêu cầu tổ chức đồng bộ giao thông, công nghiệp, cảng biển và đô thị. Trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật định hướng hạ tầng giao thông ven biển, chú trọng kết nối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, cảng biển và trung tâm logistics. Đây là cơ sở xác định các hướng phát triển và thứ tự ưu tiên đầu tư trong không gian mới.

Trong định hướng hoàn thiện hạ tầng phục vụ Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh cũng đặt nhiệm vụ đầu tư tuyến kết nối khu kinh tế với đường trục tại khu vực Rạng Đông, dài khoảng 15 km, quy mô 6 8 làn xe; đồng thời định hướng nghiên cứu tuyến đường sắt ven biển Ninh Bình -Hải Phòng - Quảng Ninh kết nối với đường sắt quốc gia, từng bước bổ sung phương thức vận chuyển hàng hóa và hành khách cho khu vực ven biển. Đây là những nhiệm vụ, định hướng cần tiếp tục cụ thể hóa qua các bước chuẩn bị và thủ tục đầu tư.

Hạ tầng giao thông phát triển chính là động lực quan trọng để Giao Hưng bứt phá.

Công tác chuẩn bị quy hoạch đô thị cũng đang được tỉnh triển khai, hiện đã lựa chọn xong đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị ven biển Đông Nam tỉnh Ninh Bình, gồm 11 xã: Hải Tiến, Hải Quang, Hải Hậu, Hải Hưng, Giao Ninh, Giao Bình, Giao Hưng, Giao Phúc, Giao Hòa, Giao Thủy và Hải Xuân. Đây là bước chuẩn bị lập nhiệm vụ quy hoạch, phục vụ nghiên cứu tổ chức không gian đô thị, hạ tầng và các khu vực chức năng trên địa bàn ven biển.

Cùng với đó, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch chung, bảo đảm thống nhất với điều chỉnh Quy hoạch tỉnh. Các tuyến giao thông động lực, cảng biển, khu du lịch và những không gian phát triển mới được xem xét trong mối liên hệ chung, làm cơ sở bố trí đất đai, hạ tầng và thu hút đầu tư.

Khu Du lịch Giao Ninh nhìn từ trên cao đang được chỉnh trang khang trang, sẵn sàng cho giai đoạn bứt phá mới. Ảnh: Ngọc Linh

Đối với vận tải thủy, việc tham mưu phát triển cảng biển, cảng thủy nội địa được thực hiện cùng nhiệm vụ rà soát, bảo đảm đồng bộ các quy hoạch liên quan đến kinh tế biển. Với Dự án Cảng thủy nội địa Nghĩa Hưng giai đoạn 1, tỉnh đặt nhiệm vụ tiếp tục rà soát tình trạng hồ sơ quy hoạch, thẩm định và phê duyệt để cập nhật chính xác tiến độ. Hoạt động quản lý cảng, bến và phương tiện được duy trì, gắn với kiểm tra hồ sơ, cấp phép, hướng dẫn khai báo phương tiện vào, rời cảng và bảo đảm an toàn vận tải.

Phát triển hạ tầng ven biển còn đặt ra nhu cầu về nhà ở và các điều kiện phục vụ người lao động. Trong xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026 2030, tỉnh định hướng gắn nhà ở với nhu cầu phát triển công nghiệp biển, cảng biển, logistics và du lịch; bảo đảm đồng bộ giữa khu công nghiệp, đô thị và hạ tầng xã hội. Việc phát triển các khu đô thị ven biển phải phù hợp quy hoạch được duyệt, thích ứng với điều kiện khí hậu, môi trường biển.

Với tầm nhìn đã được xác định đến năm 2045, vùng kinh tế ven biển Ninh Bình trở thành “một trong các trung tâm kinh tế, đô thị, logistics biển trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước”. Để tiến tới mục tiêu ấy, hạ tầng cần được tiếp nối bằng chính sách thu hút đầu tư và tổ chức sản xuất, dịch vụ phù hợp. Giá trị của những tuyến đường sẽ được thể hiện rõ hơn khi doanh nghiệp mở rộng thị trường, người dân có thêm điều kiện tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh du lịch, thương mại và dịch vụ ngay trên quê hương mình.

(Còn nữa)

Bài 4: Giữ vững sinh kế nơi đầu sóng: Dấu ấn từ những chủ trương hợp lòng dân

Bài 5: Thế trận lòng dân và khát vọng vươn khơi bám biển