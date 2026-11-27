Đền Sái không chỉ là một địa chỉ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn lưu giữ những câu chuyện lịch sử, huyền tích gắn với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Đặc biệt, vị trí của đền Sái trên hướng tiếp cận từ sân bay quốc tế Nội Bài về trung tâm Thủ đô mở ra lợi thế đáng kể trong việc kết nối di sản với các dòng khách trong nước và quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu phát triển các chương trình tham quan ngắn ngày, giới thiệu văn hóa bản địa cho du khách có thời gian lưu trú hạn chế tại Hà Nội, thậm chí cả khách quá cảnh có nhu cầu khám phá những giá trị văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Dù vậy, tiềm năng của đền Sái vẫn chưa được phát huy giá trị tương xứng. Các hoạt động tại di tích hiện chủ yếu gắn với nhu cầu hành hương, chiêm bái và tham gia lễ hội truyền thống. Trong khi đó, những câu chuyện đặc sắc về lịch sử, kiến trúc, tín ngưỡng và huyền tích chưa được chuyển tải thành hệ thống sản phẩm văn hóa trải nghiệm có tính liên kết; các sản phẩm lưu niệm mang đặc trưng riêng của đền Sái cũng chưa thực sự phong phú.

Theo ông Lê Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hoàn Kiếm, đối với sản phẩm du lịch của đền Sái có thể xây dựng các nhóm trải nghiệm dựa trên những lớp giá trị vốn có. Cụ thể, với trải nghiệm lịch sử, du khách được tìm hiểu về An Dương Vương, thành Cổ Loa và tín ngưỡng thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ; qua đó hiểu sâu hơn về mối liên hệ giữa di tích với không gian văn hóa Cổ Loa, lịch sử vùng đất phía Bắc Thăng Long - Hà Nội.

Ở nhóm trải nghiệm huyền tích, câu chuyện dấu gươm chém đá và Giếng Cô Tiên có thể trở thành điểm nhấn. Thay vì chỉ giới thiệu bằng những bảng thông tin tĩnh, di tích có thể nghiên cứu xây dựng phim tư liệu ngắn, hình ảnh minh họa, mã QR thuyết minh hoặc các hình thức kể chuyện tương tác. Qua đó, những truyền thuyết dân gian được truyền tải sinh động, hấp dẫn hơn, nhất là với giới trẻ và du khách quốc tế.

Đối với trải nghiệm tín ngưỡng, lễ hội đền Sái với nghi thức rước vua giả là tài nguyên văn hóa đặc biệt. Việc giới thiệu nguồn gốc, ý nghĩa và các nghi thức của lễ hội sẽ giúp du khách hiểu được chiều sâu văn hóa cộng đồng, thay vì chỉ dừng lại ở việc quan sát một hoạt động lễ hội. Các chương trình tìm hiểu văn hóa dân gian, giao lưu với những người am hiểu phong tục địa phương cũng có thể được nghiên cứu tổ chức phù hợp.

“Tôi cho rằng, nếu triển khai mô hình trên thì tuyến du lịch này không chỉ kéo dài thời gian lưu trú của du khách tại địa phương mà còn tạo cơ hội để các giá trị văn hóa được kết nối, bổ sung và cùng phát triển. Đặc biệt, có thể nghiên cứu thiết kế những chương trình trải nghiệm nửa ngày hoặc một ngày, phù hợp với khách quốc tế, khách quá cảnh tại sân bay Nội Bài và khách lưu trú tại Hà Nội muốn tìm hiểu văn hóa bản địa”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hoàn Kiếm Lê Xuân Vinh nhấn mạnh.

Ảnh: Quang Thái

Ảnh: Quang Thái

Từ yêu cầu thực tế về việc khai thác hiệu quả những giá trị văn hóa và kinh tế của cụm di tích lịch sử đền Sái, đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận, đó là: Không chỉ bảo tồn một di tích để người dân và du khách đến tham quan, mà cần từng bước kiến tạo một không gian trải nghiệm văn hóa, nơi mỗi câu chuyện di sản có thể trở thành một sản phẩm sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Nguyễn Thành Luân cho biết, xã xác định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trên tinh thần đó, UBND xã đã ban hành Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, thể thao truyền thống gắn với phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã Thư Lâm giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Nguyễn Thành Luân.

“Trọng tâm của đề án này là khai thác những giá trị văn hóa đặc sắc, lợi thế riêng có của Thư Lâm để hình thành những sản phẩm công nghiệp văn hóa, du lịch mang lại bản sắc của địa phương. Trong đó, xã ưu tiên phát triển các sản phẩm trải nghiệm di sản, nghệ thuật biểu diễn truyền thống, du lịch văn hóa kết nối đền Sái, ca trù Lỗ Khê, rối nước Đào Thục với các làng nghề gỗ mỹ nghệ như Thiết Úng, tạo thành chuỗi giá trị văn hóa du lịch”, ông Nguyễn Thành Luân cho hay.

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, muốn đưa đền Sái trở thành một điểm đến du lịch văn hóa - nơi triển khai xây dựng các sản phẩm công nghiệp văn hóa qua con đường du lịch có sức cạnh tranh, vấn đề quan trọng không chỉ là tổ chức thêm hoạt động du lịch mà phải có chiến lược phát huy giá trị di sản một cách bài bản, bền vững. Trong đó, bảo tồn phải là nền tảng, sáng tạo là động lực và cộng đồng phải là chủ thể thực thi và hưởng lợi.

Trước hết, địa phương cần nghiên cứu xây dựng quy hoạch phát huy giá trị di tích gắn với bảo vệ tổng thể cảnh quan núi Sái, không gian kiến trúc và những dấu tích liên quan đến các huyền tích.

Các hoạt động xây dựng, kinh doanh dịch vụ và tổ chức sự kiện tại khu vực xung quanh phải được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm không làm biến dạng cảnh quan, ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và giá trị nguyên gốc của di sản. Việc khai thác du lịch cần đặt trong giới hạn sức chịu tải của di tích, tránh tình trạng thương mại hóa không gian tâm linh.

Cùng với đó, xây dựng thương hiệu văn hóa đền Sái là nhiệm vụ cần được quan tâm. Từ đó, phát triển hệ thống hình ảnh, ấn phẩm giới thiệu, sản phẩm lưu niệm, quà tặng văn hóa và các nội dung truyền thông trên nền tảng số. Điều quan trọng là những sản phẩm này phải được thiết kế có chiều sâu, tôn trọng tính xác thực của di sản, tránh biến huyền tích thành những hình thức quảng bá đơn giản, thiếu căn cứ.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Chỉ với một thiết bị thông minh, du khách có thể tìm hiểu lịch sử hình thành di tích, khám phá các câu chuyện dân gian, tiếp cận thông tin về lễ hội, những địa điểm văn hóa liên quan. Đây cũng là giải pháp phù hợp để đền Sái tiếp cận nhóm khách trẻ và khách quốc tế.

Nhấn mạnh về lợi thế của của cụm di tích đền Sái, theo PGS.TS Dương Văn Sáu, thành phố Hà Nội cần khai thác lợi thế là vị trí gần sân bay quốc tế Nội Bài đón được nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội. Đền Sái có thể được giới thiệu thông qua các kênh quảng bá tại những điểm tiếp xúc với du khách, hợp tác với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và đơn vị khai thác dịch vụ du lịch để xây dựng các chương trình tham quan ngắn. Những nội dung giới thiệu di tích bằng nhiều thứ tiếng sẽ giúp du khách nước ngoài dễ dàng tiếp cận.

Tuy nhiên, PGS.TS Dương Văn Sáu cho rằng, mọi hoạt động khai thác phải tuân thủ nghiêm quy định về bảo vệ di tích, quy hoạch khu vực và bảo đảm an toàn hàng không, tuyệt đối không để hoạt động du lịch ảnh hưởng đến hành lang, hoạt động khai thác bay.

Hằng năm, cứ vào ngày 11 tháng Giêng âm lịch, người dân làng Thụy Lôi lại tổ chức lễ rước “vua giả”. Ảnh: Quang Thái

Đoàn rước vừa đi, vừa quay kiệu chúa, liên tục nâng lên hạ xuống để tạo không khí phấn khởi. Ảnh: Quang Thái

“Từ một di tích gắn với những huyền tích dân gian, đền Sái có thể trở thành điểm kết nối các giá trị lịch sử, tín ngưỡng, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống của vùng đất phía Bắc Thủ đô. Nhưng để hiện thực hóa tiềm năng đó, không thể chỉ trông chờ vào lượng khách hành hương hay sức hút của một mùa lễ hội. Điều cần thiết là tư duy phát triển dài hạn, trong đó, di sản được bảo tồn bằng những phương thức hiện đại, được kể lại bằng ngôn ngữ sáng tạo và được lan tỏa thông qua các sản phẩm văn hóa có giá trị.

Đó cũng là cách biến tài nguyên di sản thành nguồn lực nội sinh, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, tạo sinh kế cho người dân và gìn giữ bản sắc vùng đất Thư Lâm trong dòng chảy phát triển của Thủ đô Hà Nội”, PGS.TS Dương Văn Sáu nêu ý kiến.

Nội dung: Doãn Thành - Văn Trọng | Đồ họa: Đức Hà