Bài 3: Hà Tĩnh kiểm soát quy hoạch, tránh lệch pha phát triển đô thị

Giám sát quy hoạch, xóa dự án "treo"

Ông Hoàng Lê Trang, Trưởng phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cho biết: “Để tránh tình trạng hạ tầng bị đứt gãy hay xây dựng manh mún, Sở Xây dựng xác định công tác thẩm định và giám sát quy hoạch là khâu then chốt".

Không gian đô thị Hà Tĩnh từng bước được mở rộng đồng bộ, nhờ tư duy quy hoạch lấy giao thông đi trước mở đường.

Ông Trang khẳng định: Mấu chốt vẫn là tuân thủ nguyên tắc đồng bộ từ gốc. Mọi đồ án khi trình phê duyệt đều phải tuân thủ nghiêm ngặt tính kế thừa giữa quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết, gắn chặt lộ trình triển khai với nguồn lực đầu tư thực tế để xóa bỏ tình trạng dự án “treo”.

"Đối với các trục giao thông động lực phát triển theo mô hình TOD, Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra thực địa, kiểm soát chặt chẽ mật độ xây dựng và hành lang công cộng, kiên quyết xử lý các vi phạm làm phá vỡ thiết kế không gian hai bên tuyến”, ông Trang cho hay.

Ngoài ra, Hà Tĩnh cũng đang từng bước khắc phục những vấn đề tồn tại do lịch sử. Ông Đặng Văn Thành, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh, cho biết: "Việc đề xuất nâng cấp, mở rộng gần 78km các đoạn “thắt cổ chai” trên tuyến đường ven biển lên tối thiểu 4 làn xe là cần thiết. Giải pháp này không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn lưu thông mà còn khơi thông nguồn lực quỹ đất ven biển, kết nối liền mạch từ trung tâm đô thị ra các khu du lịch, dịch vụ”.

Việc đề xuất nâng cấp các đoạn “thắt cổ chai” trên tuyến đường ven biển giúp khơi thông dòng chảy giao thông và tối ưu quỹ đất phát triển dịch vụ, du lịch.

Song song với trục vành đai đô thị trung tâm, tại khu vực phía Nam, dự án đường kết nối Quốc lộ 1 (tại Km524+700, xã Cẩm Xuyên) với Quốc lộ 15B (tại Km39+030, xã Yên Hòa) được phê duyệt đầu tư ngày 8/9/2026. Tuyến đường dài khoảng 8,37km, sử dụng 26,12 ha đất, tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng (thực hiện trong giai đoạn 2026–2030).

Ông Phan Quang Cương, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, đánh giá: “Trục ngang này sẽ xóa bỏ thế cô lập, đưa khu du lịch Thiên Cầm và các đô thị dịch vụ ven biển xích lại gần hơn với dòng chảy đầu tư lớn”.

Khơi thông nguồn lực phát triển

Để hiện thực hóa khát vọng đô thị hóa hiện đại và phát triển mô hình TOD gắn với giao thông công cộng, tỉnh Hà Tĩnh xác định việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND) là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo bước đột phá chiến lược.

Hà Tĩnh thực hiện chiến lược “lấy đất nuôi hạ tầng", quy hoạch tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá công khai.

Trao đổi về định hướng điều hành và các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, nhấn mạnh: “Tỉnh kiên quyết chuyển dịch từ mô hình đô thị truyền thống sang cấu trúc đa cực, hướng biển, lấy các tuyến giao thông công cộng tốc độ cao và trục ven biển làm xương sống. Đây chính là đòn bẩy khơi thông không gian phát triển mới, góp phần đưa tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm 2026 của tỉnh đạt mức ấn tượng 12,36%”.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đang tập trung triển khai đồng bộ từ nền tảng dữ liệu đến các phân khu chiến lược. Cụ thể, Hà Tĩnh đã rà soát, làm sạch dữ liệu của hơn 1,1 triệu thửa đất để tạo cơ sở minh bạch cho công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, tỉnh khẩn trương lập quy hoạch khoảng 1.700ha khu vực TOD quanh các nhà ga đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, kết nối chặt chẽ với hệ thống cao tốc, cầu Bến Thủy 3 và các tuyến đường ngang ra biển.

Đặc biệt, để giải bài toán nguồn lực, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Địa phương đang quyết liệt thực hiện chiến lược “lấy đất nuôi hạ tầng”. Tỉnh chủ động thu hồi đất vùng phụ cận các nút giao thông, nhà ga theo quy hoạch chi tiết để tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá công khai.

Toàn bộ nguồn thu từ quỹ đất thương mại, dịch vụ quanh các trục giao thông sẽ được tái đầu tư trực tiếp cho hạ tầng công cộng, kết hợp cải cách thủ tục hành chính và huy động xã hội hóa nhằm xóa bỏ dứt điểm tình trạng dự án chậm tiến độ.

Để cấu trúc đô thị không "lệch pha"

Ông Hà Quang Trung, Viện trưởng Viện Quy hoạch - Kiến trúc Xây dựng Hà Tĩnh cho biết: “Để cấu trúc đô thị Hà Tĩnh không bị “lệch pha” trong tương lai, tỉnh cần duy trì động lực qua ba giải pháp trọng tâm.

Hiệu quả của quy hoạch tích hợp được đo lường bằng chất lượng sống, sự thuận tiện và không gian xanh mở rộng dành cho người dân.

Đầu tiên là phải phá vỡ sự chia cắt trong quản lý. Thiết lập hệ thống dữ liệu quy hoạch dùng chung, minh bạch giữa các ngành giao thông, xây dựng, tài nguyên môi trường và chính quyền các phường, xã dọc cùng một tuyến đường để thống nhất phương thức quản lý.

Thứ hai, tối ưu giá trị gia tăng từ đất. Nhà nước cần chủ động tạo quỹ đất sạch hai bên các tuyến vành đai, đường ven biển thông qua quy hoạch chi tiết và đấu giá bài bản, dùng chính nguồn lực này tái đầu tư cho hạ tầng công cộng.

Thứ ba là quản trị dựa trên chất lượng sống. Đánh giá hiệu quả quy hoạch không dừng lại ở việc duyệt xong bản vẽ, mà phải đo lường bằng trải nghiệm thực tế của cư dân như: thời gian di chuyển rút ngắn hơn, tiêu thoát nước tốt hơn và không gian xanh ngày càng mở rộng.

Theo Quyết định số 1366/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tĩnh, phát triển đô thị theo mô hình TOD gắn với tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (dài 103,42km qua tỉnh) là nhiệm vụ đột phá nhằm hình thành các đô thị nén, đa chức năng. Khu vực ga phường Hà Huy Tập, giữ vai trò hạt nhân mở rộng đô thị trung tâm với vùng phụ cận khoảng 1.700ha (dự báo trên 21.000 dân sau 10 năm), trong đó vùng lõi TOD rộng 250 - 300ha. Khu vực ga phường Sông Trí được bố trí 250 - 300ha để phát triển phân khu TOD, kết nối dịch vụ, vận tải với trung tâm công nghiệp và cảng biển phía Nam.