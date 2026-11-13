Bài 3. Đầu tư bài bản, kiến tạo hệ sinh thái thể thao hiện đại

Dự án Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại Mỹ Đình không đơn thuần là một công trình xây dựng bổ sung, mà là viên gạch nền móng để Hà Nội tái cấu trúc toàn bộ nền thể thao Thủ đô. Để dòng vốn hơn 2.500 tỷ đồng tạo ra giá trị gia tăng dài hạn, thành phố cần hướng tới việc kiến tạo một hệ sinh thái thể thao hiện đại - nơi hạ tầng đạt chuẩn, khoa học huấn luyện tiên tiến và các giá trị xã hội hòa quyện làm một.

​Việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Mỹ Đình đánh dấu bước chuyển lớn về mặt hạ tầng, nhưng để thể thao Hà Nội thực sự vươn tầm, tư duy quản lý phải vượt qua ranh giới của một dự án đơn lẻ. Tổ hợp Mỹ Đình cần được định vị là hạt nhân trung tâm trong mạng lưới thiết chế thể thao đa tầng của Thủ đô. Hệ thống này cần được phân định cấu trúc rõ ràng thành ba tầng chức năng riêng biệt nhưng hỗ trợ lẫn nhau.

Cụ thể, tầng đỉnh cao là Tổ hợp thể thao Mỹ Đình, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Hà Nội, nơi tập trung toàn bộ nguồn lực tinh hoa, ứng dụng công nghệ cao, y học thể thao hiện đại để huấn luyện lực lượng vận động viên tham dự ASIAD, Olympic.

Tầng phát triển chuyên nghiệp là các nhà thi đấu đa năng cấp xã, phường đạt chuẩn, đóng vai trò là vệ tinh huấn luyện lứa tuổi trẻ và tổ chức các giải vô địch cấp thành phố.

Tầng phong trào và học đường là hệ thống sân bãi, công viên, nhà thể chất tại các trường học, khu dân cư, đóng vai trò màng lưới rộng khắp nhằm nâng cao thể lực nhân dân, phát hiện tài năng từ sớm.

​Sự đồng bộ của Tổ hợp Mỹ Đình phải được tính toán ngay từ khâu thiết kế chi tiết, bao gồm: Hệ thống giao thông tiếp cận, luồng di chuyển riêng biệt cho vận động viên, trọng tài và khán giả, cùng việc tích hợp các tiêu chuẩn thiết kế thân thiện với người khuyết tật. Khi được đặt trong một tổng thể quy hoạch bài bản, công trình mới phát huy được vai trò đầu tàu, tạo sự kết nối liền mạch giữa đào tạo trẻ và thi đấu đỉnh cao.

​Trong mọi chiến lược phát triển thể thao, công trình xây dựng hoành tráng đến đâu cũng chỉ là phần vỏ, còn linh hồn chính là con người, bao gồm: Đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên và chất lượng của giáo án huấn luyện.

Các chuyên gia thể thao hàng đầu như ông Nguyễn Hồng Minh hay ông Phan Anh Tú đều đưa ra những nhận định rất đáng suy ngẫm: Một nhà thi đấu hiện đại không tự động tạo ra nhà vô địch. "Thước đo" cuối cùng của một dự án đầu tư thể thao 2.500 tỷ đồng không nằm ở ngày khánh thành, mà nằm ở số lượng huy chương ASIAD, Olympic và những kỷ lục mới được thiết lập trong nhiều năm sau đó.

​Để hiện thực hóa điều đó, Hà Nội cần tập trung khép kín chu trình đào tạo cho vận động viên.

Việc ký túc xá 17 tầng nằm ngay trong khuôn viên tập luyện, bên cạnh Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Hà Nội sẽ giúp vận động viên thực hiện trọn vẹn chu trình học văn hóa, tập luyện chuyên môn, ăn uống dinh dưỡng, phục hồi y tế và nghỉ ngơi tập trung.

Chu trình khép kín này giúp tiết kiệm hàng nghìn giờ di chuyển mỗi năm, giảm thiểu chấn thương và tối ưu hóa thời gian hồi phục thể lực.

​Song song đó, thành phố cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học thể thao bằng việc trang bị các hệ thống máy đo sinh học, phần mềm phân tích chuyển động kỹ thuật, công nghệ hồi phục áp lực nước và phòng oxy cao áp. Y học thể thao phải trở thành người bạn đồng hành bắt buộc trong từng buổi tập.

Ngoài ra, hạ tầng đạt chuẩn quốc tế tại Mỹ Đình còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế tại chỗ. Khi tổ hợp hoàn thành, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành trung tâm tập huấn quốc tế, thu hút các đoàn thể thao mạnh như Đài Loan (Trung Quốc) hay Ấn Độ sang giao lưu, giúp vận động viên Thủ đô được cọ xát đỉnh cao ngay trên sân nhà mà không tốn chi phí xuất ngoại.

​Một điểm mới nổi bật trong quyết nghị của HĐND thành phố Hà Nội ngày 28-10-2026 là định hướng khai thác đa công năng đối với Tổ hợp thể thao Mỹ Đình. Nhà thi đấu đa năng 5.000 đến 6.000 chỗ ngồi không chỉ phục vụ các nhiệm vụ chuyên môn thể thao, mà còn được thiết kế để sẵn sàng tổ chức các sự kiện văn hóa, đại nhạc hội, triển lãm lớn, góp phần phát triển kinh tế đêm và dịch vụ du lịch của Thủ đô.

​Để hiện thực hóa định hướng này, phương án quản lý và vận hành công trình cần được chuẩn bị ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Thành phố có thể nghiên cứu áp dụng các mô hình quản trị hiện đại như hợp tác công - tư (PPP) trong việc khai thác các không gian thương mại, dịch vụ căng tin, phòng gym mở, hoặc cho thuê mặt bằng tổ chức sự kiện ngoài giờ tập luyện của các đội tuyển.

Việc phát sinh nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và sự kiện văn hóa thể thao sẽ tạo ra dòng tiền bổ trợ để tái đầu tư bảo trì công trình, giảm bớt gánh nặng chi thường xuyên cho ngân sách thành phố, bảo đảm công trình luôn hiện đại và không bị xuống cấp theo thời gian.

​Quan trọng hơn, Tổ hợp thể thao Mỹ Đình cần mở cửa hợp lý để người dân Thủ đô đến tham quan, thưởng thức các giải đấu đỉnh cao, từ đó truyền cảm hứng tập luyện thể thao và lan tỏa lối sống lành mạnh trong toàn xã hội.

Tổ hợp thể thao Mỹ Đình sẽ góp phần giải tỏa những điểm nghẽn về cơ sở vật chất, phục vụ tập luyện của thể thao thành tích cao Hà Nội.

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​Chặng đường từ Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 28-10-2026 của HĐND thành phố đến khi Tổ hợp nhà tập luyện và thi đấu thể thao đa năng tại Mỹ Đình hoàn thành vào năm 2030 là một hành trình đầy kỳ vọng nhưng cũng nhiều thách thức. Tầm vóc thể thao của Thủ đô Hà Nội không chỉ được đo bằng quy mô của những công trình nghìn tỷ hay diện tích mét vuông sàn xây dựng, mà phải được khẳng định bằng bản lĩnh của những nhà vô địch trưởng thành từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp, bằng những tấm huy chương danh giá trên đấu trường Olympic, ASIAD và bằng sức sống thể thao mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.

​Với sự quan tâm sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội, cùng sự đồng lòng của đội ngũ huấn luyện viên, vận động viên và sự ủng hộ của nhân dân, Tổ hợp thể thao Mỹ Đình chắc chắn sẽ trở thành bệ phóng vững chắc, đưa thể thao Hà Nội hiện thực hóa thành công khát vọng vươn tầm, xứng đáng với vị thế đầu tàu của cả nước.

Thực hiện: Tuyết Minh - Vũ Quỳnh

Thiết kế: Thanh Tuấn

Bài 2. Gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển

Thể thao Thủ đô: Hiện thực hóa khát vọng vươn tầm