Hà Nội không thiếu di sản, cũng không thiếu tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa từ nguồn lực ấy. Thách thức nằm ở khả năng chuyển hóa chiều sâu văn hóa thành giá trị thực chất, trong khi vẫn bảo vệ được tính xác thực và bảo đảm lợi ích cho cộng đồng nắm giữ di sản. Nếu bảo tồn chủ yếu dừng ở tu bổ công trình, còn phát huy giá trị chỉ được nhìn qua lượng khách và doanh thu, nguồn lực văn hóa của Thủ đô sẽ khó phát huy hết tiềm năng. Bài toán đặt ra là xây dựng một cơ chế đủ sức kết nối bảo tồn với sáng tạo, kết nối di sản với thị trường và đưa lợi ích trở lại nuôi dưỡng những giá trị đã tạo nên bản sắc Hà Nội.

Nhắc đến di sản Hà Nội, công chúng thường nghĩ tới những công trình nổi tiếng, khu phố cổ hay các di tích có giá trị lịch sử đặc biệt. Nhưng nguồn lực văn hóa của Thủ đô còn nằm trong nếp sống, tiếng nói, nghề thủ công, nghệ thuật trình diễn, ẩm thực và ký ức của các cộng đồng. Đây là những chất liệu có thể tạo ra sản phẩm sáng tạo, mở rộng hoạt động giáo dục, phát triển dịch vụ văn hóa và nâng cao sức hấp dẫn của thành phố, nếu được nhận diện và tổ chức khai thác phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tại Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm

Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực tại Thủ đô Hà Nội, diễn ra ngày 28-9-2026, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, di sản là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa, ký ức và bản sắc, được hình thành, trao truyền qua nhiều thế hệ. Bảo tồn di sản vì vậy không đơn thuần là gìn giữ các công trình, địa điểm hay dấu tích vật chất, mà quan trọng hơn là bảo vệ những giá trị làm nên ý nghĩa, bản sắc và sức sống của di sản, bảo đảm sự tiếp nối cho các thế hệ mai sau. Hà Nội xác định quan điểm “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn”, hài hòa giữa gìn giữ di sản với yêu cầu xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, sáng tạo và hội nhập.

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các giá trị “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo” được xác định là nền tảng cốt lõi, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của thành phố. Đây cũng là trách nhiệm của Hà Nội đối với di sản nghìn năm Thăng Long - Hà Nội và các thế hệ tương lai.

Từ định hướng đó, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nhận diện đầy đủ các nguồn lực văn hóa, tháo gỡ những rào cản trong bảo tồn và tổ chức khai thác di sản một cách hiệu quả, bền vững

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng: Dư địa lớn nhất của Hà Nội nằm ở chiều sâu văn hóa chưa được chuyển hóa đầy đủ thành chất lượng phát triển. Những không gian cần được quan tâm sâu hơn gồm văn hóa làng và làng nghề như: Bát Tràng, Vạn Phúc, Sơn Đồng, Phú Vinh...; không gian văn hóa xứ Đoài, các làng ven sông Hồng gắn với đình, chùa, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng; cùng ký ức đô thị được lưu giữ trong những công trình công nghiệp cũ có giá trị lịch sử, kiến trúc”.

Mỗi không gian mở ra một hướng phát huy khác nhau. Với làng nghề, giá trị không chỉ nằm ở sản phẩm được bán ra, mà còn ở tri thức vật liệu, kỹ năng chế tác, thẩm mỹ và câu chuyện của người thợ. Khi nghệ nhân được kết nối với nhà thiết kế, trường đại học và doanh nghiệp, nghề truyền thống có thể tạo ra sản phẩm phù hợp với đời sống đương đại, đồng thời mở thêm nguồn thu từ truyền dạy và trải nghiệm. Với các công trình công nghiệp cũ, việc kiểm kê, đánh giá giá trị và điều kiện an toàn có thể mở ra khả năng sử dụng làm không gian triển lãm, giáo dục, thiết kế hoặc sáng tạo, thay vì mặc nhiên coi đó là những phần phải xóa bỏ trong quá trình tái thiết đô thị.

Hà Nội gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế từ năm 2019. Đây là lợi thế để kết nối tài nguyên văn hóa với đội ngũ trí thức, nghệ sĩ, nhà thiết kế và thị trường sáng tạo. Tuy nhiên, danh hiệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra những chuyển biến cụ thể trong cách tổ chức nguồn lực, phát triển sản phẩm và mở rộng cơ hội sáng tạo. Di sản cần được kết nối với điện ảnh, xuất bản, thời trang, thủ công mỹ nghệ và giáo dục, thay vì chủ yếu được khai thác như một điểm đến du lịch.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, điểm nghẽn sâu xa không đơn thuần là thiếu kinh phí, mà nằm ở tư duy và cách tổ chức thực hiện. Nếu chỉ xem di sản là đối tượng cần trông coi, hoạt động bảo tồn dễ dừng ở chống xuống cấp, tu bổ và tổ chức sự kiện định kỳ. Ngược lại, nếu đặt nặng mục tiêu kinh doanh, việc khai thác có thể chạy theo lượng khách, doanh thu và những màn trình diễn gây chú ý. Cả hai cách tiếp cận đều chưa giải quyết đầy đủ mối quan hệ giữa di sản, đời sống cộng đồng và sự phát triển lâu dài.

Sự thiếu đồng bộ giữa bảo tồn, quy hoạch, sử dụng không gian, đầu tư và vận hành cũng khiến nhiều ý tưởng khó đi đến cùng. Một dự án có thể được chú trọng ở khâu xây dựng nhưng chưa xác định rõ ai tổ chức nội dung, ai chăm sóc hiện vật, ai làm việc với cộng đồng và kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên lấy từ đâu. Khi trách nhiệm của các bên, phạm vi khai thác và cơ chế giám sát chưa rõ ràng, nguồn lực xã hội khó được huy động một cách ổn định, còn nguy cơ phát sinh xung đột giữa mục tiêu kinh tế và yêu cầu bảo tồn vẫn hiện hữu.

Bởi vậy, tháo gỡ điểm nghẽn cần bắt đầu từ việc xác định rõ trách nhiệm, giới hạn khai thác và cơ chế phối hợp đối với từng loại hình di sản. Không thể áp dụng cùng một cách làm cho di tích khảo cổ, không gian tín ngưỡng và làng nghề. Mỗi mô hình cần có hồ sơ khoa học, xác định yếu tố gốc, không gian liên quan, chủ thể thực hành và nguy cơ tác động. Giới hạn khai thác phải xuất phát từ đặc tính di sản, không phải từ mục tiêu tăng doanh thu.

Việc tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu lịch sử tại Nhà tù Hỏa Lò cho thấy tiềm năng kết hợp bảo tồn di tích với giáo dục và phát triển các sản phẩm văn hóa phục vụ công chúng. Ảnh: Kim Quyên

Khi di sản được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển, yêu cầu tiếp theo là xây dựng chuỗi giá trị đủ sức đưa những giá trị văn hóa đến với công chúng. Chuỗi này cần bắt đầu từ nghiên cứu, tư liệu hóa và diễn giải, tiếp nối bằng thiết kế sản phẩm, tổ chức trải nghiệm, phân phối và tái đầu tư cho bảo tồn. Nếu thiếu một mắt xích, hoạt động phát huy dễ dừng ở giới thiệu hoặc trình diễn, chưa hình thành được sản phẩm có chất lượng và khả năng duy trì lâu dài.

Kết nối giá trị lịch sử với hoạt động giáo dục, trải nghiệm và sáng tạo nội dung là hướng phát huy tiềm năng của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong đời sống văn hóa đương đại. Ảnh: Kim Quyên

Tại làng nghề, chẳng hạn, trải nghiệm của công chúng có thể được thiết kế quanh câu chuyện người thợ, tri thức về nguyên liệu, một công đoạn chế tác phù hợp và sản phẩm có thông tin xuất xứ rõ ràng. Giá trị gia tăng đến từ chất lượng, tri thức và trải nghiệm, không đơn thuần từ việc tăng số lượng hàng hóa. Với di tích, các đơn vị có thể phát triển học liệu, xuất bản phẩm, chương trình giáo dục và nội dung số đã được thẩm định. Không phải hoạt động kinh tế nào lấy cảm hứng từ di sản cũng cần diễn ra ngay trong khu vực bảo vệ của di tích; lựa chọn không gian và hình thức khai thác phải dựa trên yêu cầu bảo tồn cụ thể.

Một ranh giới cần được giữ vững là phân biệt di sản gốc với sáng tạo đương đại. Phim ảnh, thời trang, trò chơi hay sản phẩm số có thể diễn giải lịch sử bằng ngôn ngữ mới, nhưng cần minh bạch đâu là tư liệu đã được xác nhận, đâu là giả định và đâu là hư cấu nghệ thuật. Nội dung số phải có nguồn, được kiểm chứng và tuân thủ quyền sử dụng tư liệu. Sức hấp dẫn của công nghệ không thể thay thế căn cứ khoa học; một hình ảnh tái dựng đẹp mắt cũng không mặc nhiên trở thành sự thật lịch sử.

Nghề điêu khắc gỗ Vũ Lăng kết tinh kỹ thuật và kinh nghiệm của người thợ, cho thấy bảo tồn làng nghề gắn với sinh kế và cơ hội truyền nghề.

Phát huy giá trị Di tích Nhà tù Hỏa Lò cho thấy vai trò của sáng tạo trong đổi mới phương thức truyền tải lịch sử, đồng thời giữ gìn những giá trị nguyên gốc.

Tính xác thực là nền tảng của niềm tin, đồng thời tạo nên giá trị lâu dài cho thương hiệu văn hóa. Nếu thông tin sai lệch được phổ biến rộng rãi, sản phẩm có thể thu hút sự chú ý trước mắt nhưng làm suy giảm niềm tin của công chúng. Bởi vậy, phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nhà nghiên cứu, đơn vị bảo tồn và người làm sáng tạo, trong đó quy trình thẩm định, ghi nguồn và quản lý quyền phải được coi trọng ngay từ đầu.

Quan trọng hơn, hiệu quả kinh tế phải gắn với lợi ích của những người trực tiếp gìn giữ di sản. PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm nghệ nhân được trả công xứng đáng, cư dân được tham gia quyết định và hưởng lợi công bằng; nguồn thu cũng cần có cơ chế công khai để đóng góp trở lại cho bảo tồn theo quy định. Với làng nghề, cải thiện môi trường, bảo đảm nguyên liệu phù hợp và điều kiện lao động là những yêu cầu thiết yếu. Nếu người thợ không thể sống bằng nghề, việc lưu giữ kỹ thuật và sản phẩm truyền thống khó có nền tảng bền vững.

Mỗi cánh diều sáo ở Bá Dương Nội chứa đựng kinh nghiệm chọn tre, làm khung, chế tác sáo và sự khéo léo được tích lũy qua nhiều thế hệ. Ảnh: Kim Quyên

Không phải di sản nào cũng có thể tạo ra doanh thu lớn. Có những giá trị giữ vai trò đặc biệt trong giáo dục, ký ức và gắn kết xã hội, cần được đầu tư ngay cả khi hiệu quả kinh tế trực tiếp không cao. Vì thế, đánh giá một mô hình không thể chỉ căn cứ vào số sự kiện, lượt khách hay sản phẩm được giới thiệu. Cần xem xét đồng thời tình trạng bảo tồn, thu nhập của người thực hành, mức độ hài lòng của cư dân, khả năng tiếp cận của công chúng và tác động đến môi trường sống.

Một chiến lược phát huy giá trị di sản sẽ khó đạt hiệu quả nếu chỉ tập trung vào công trình và sản phẩm mà chưa đầu tư đúng mức cho con người. Nghệ nhân cần điều kiện truyền nghề và sinh kế ổn định; người làm bảo tồn cần được bổ sung năng lực chuyên môn; còn các nhà sáng tạo cần cơ hội tiếp cận tư liệu, không gian thử nghiệm và thị trường. Đây là những mắt xích quyết định khả năng biến nguồn lực văn hóa thành giá trị có sức sống lâu dài.

Thế hệ trẻ cần được đặt vào vị trí đồng sáng tạo và tiếp nối, thay vì chỉ là đối tượng tiếp nhận. Hà Nội có lợi thế về hệ thống trường đại học, cơ sở đào tạo nghệ thuật, thiết kế, công nghệ và đội ngũ sáng tạo. Thành phố có thể thúc đẩy các chương trình hợp tác dài hạn giữa nhà trường, bảo tàng, ban quản lý di tích và cộng đồng. Sinh viên có thể cùng nghệ nhân xây dựng hồ sơ nghề, thiết kế học liệu, làm phim ngắn hoặc phát triển sản phẩm mới; học sinh có thể tìm hiểu lịch sử khu phố, phỏng vấn người cao tuổi và giới thiệu di sản nơi mình sinh sống.

Nhà văn, nhà nghiên cứu Hà Nội Nguyễn Văn Học cho rằng, trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, di sản cần được nhìn nhận không chỉ là những giá trị cần bảo tồn mà còn là nguồn lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khi được kết hợp hài hòa với công nghệ hiện đại, tư duy kinh tế đêm và nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của công chúng, di sản có thể tạo ra những giá trị kinh tế mới, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn của Thủ đô.

Chương trình trải nghiệm đêm “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” mở thêm cách tiếp cận di sản, góp phần đa dạng hóa sản phẩm văn hóa và khai thác tiềm năng kinh tế đêm của Thủ đô.

Không gian di sản gắn với hồ Hoàn Kiếm có điều kiện kết nối các hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của khu vực trung tâm Hà Nội.

Chương trình trải nghiệm đêm “Ngọc Sơn - Đêm huyền bí” tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Ngọc Sơn và hồ Hoàn Kiếm là một minh chứng cho hướng đi này. Từ không gian vốn quen thuộc với hoạt động tham quan, vãn cảnh và dâng hương ban ngày, di tích được khai thác theo một cách tiếp cận mới, mở ra trải nghiệm văn hóa về đêm giàu tính khám phá. Đây không đơn thuần là kéo dài thời gian tham quan, mà là tổ chức lại cách công chúng tiếp cận di sản, tạo thêm giá trị cho không gian văn hóa và góp phần thúc đẩy kinh tế đêm của Hà Nội.

Ở cấp độ quản lý, PGS.TS Bùi Hoài Sơn đề xuất ba nhóm giải pháp gắn kết: Hoàn thiện cơ chế quản trị di sản; đầu tư có trọng tâm cho con người và hạ tầng thiết yếu; phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và thị trường có trách nhiệm. Trong đó, mỗi mô hình khai thác cần xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm, nguồn lực vận hành, cam kết bảo tồn, phương thức tham vấn cộng đồng và cơ chế giám sát. Ngân sách cần ưu tiên di sản có nguy cơ xuống cấp, thực hành văn hóa có nguy cơ thất truyền, công tác đào tạo, bảo quản, phòng ngừa rủi ro và duy trì dữ liệu lâu dài.

Để chuyển các định hướng thành kết quả có thể kiểm chứng, ông đề xuất Hà Nội nghiên cứu triển khai thí điểm trong giai đoạn 2026-2027 tại ba loại hình: Một cụm làng nghề, một không gian di sản đô thị và một điểm di tích gắn với giáo dục. Mỗi mô hình cần được đánh giá điều kiện thực tế, xác định đơn vị vận hành, nguồn lực, cam kết bảo tồn và phương thức chia sẻ lợi ích ngay từ đầu. Giai đoạn 2028-2030 có thể tổ chức đánh giá độc lập, điều chỉnh và nhân rộng những mô hình chứng minh được hiệu quả. Đây là đề xuất của chuyên gia, cần được nghiên cứu và cụ thể hóa trong quá trình xây dựng chính sách; các nhiệm vụ bảo vệ khẩn cấp di sản vẫn phải triển khai song song, không chờ kết quả thí điểm.

Hiệu quả của chiến lược không nên đo bằng số lượng hoạt động được tổ chức hay mức độ sôi động trong thời gian ngắn. Thước đo quan trọng hơn là di sản có được bảo vệ tốt hơn, người thực hành có thêm điều kiện sống bằng nghề, cộng đồng được hưởng lợi và công chúng có cơ hội tiếp cận những giá trị văn hóa một cách sâu sắc hơn hay không. Khi những tiêu chí ấy trở thành căn cứ cho đầu tư, quản lý và đánh giá, phát huy di sản mới vượt khỏi phạm vi khẩu hiệu.

Hà Nội cần một chiến lược không chỉ dừng ở việc nhận diện, khẳng định tiềm năng, mà phải xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể, cách thức phân bổ nguồn lực và cơ chế chia sẻ lợi ích. Bởi di sản chỉ thực sự trở thành sức mạnh văn hóa khi những giá trị được gìn giữ có thể tiếp tục tạo ra tri thức, sinh kế và khơi nguồn sáng tạo cho xã hội. Đó cũng là con đường để Thủ đô phát triển dựa trên chiều sâu văn hóa, biến di sản thành nguồn lực nội sinh cho tương lai, thay vì chỉ xem quá khứ như một lợi thế sẵn có.

Nghề gốm Bát Tràng kết tinh tri thức về nguyên liệu, kỹ thuật tạo hình và kinh nghiệm nung gốm, là nguồn chất liệu quý để phát triển sản phẩm văn hóa mang bản sắc Hà Nội.

Những sản phẩm lụa Vạn Phúc thể hiện sự khéo léo của người thợ và giá trị thẩm mỹ của nghề dệt truyền thống, đồng thời mở ra tiềm năng kết nối thủ công mỹ nghệ với thị trường sáng tạo.

Các sản phẩm mây tre đan Phú Vinh cho thấy khả năng kết hợp kỹ thuật thủ công lâu đời với yêu cầu thiết kế, công năng của đời sống hiện đại.

Vậy làm thế nào để những giá trị văn hóa được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển, tạo nên sức bật mới cho Thủ đô? Mời quý bạn đọc đón đọc bài cuối: “Tạo bứt phá cho công nghiệp văn hóa Thủ đô”, để cùng nhìn nhận những cơ hội, thách thức và hướng đi nhằm đưa văn hóa, nghệ thuật trở thành một phần sức hấp dẫn, đồng thời tạo động lực mới cho công nghiệp văn hóa Hà Nội.

Đình, chùa và các sinh hoạt cộng đồng tại những làng ven sông Hồng lưu giữ nhiều lớp ký ức văn hóa, góp phần tạo nên chiều sâu bản sắc của Thủ đô. Ảnh: Kim Quyên

(Còn nữa)

Nội dung: Kim Quyên | Đồ họa: Đức Hà