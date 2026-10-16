Bài 2: 'Vượt gió ngược', tạo đà bứt phá

Biến quyết tâm thành giá trị

Sau các nghị quyết về mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đặc biệt là khi lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi vào đời sống, cả đất nước đã cùng vào cuộc: Chính phủ kiến tạo, bộ ngành thực thi, DN hành động. Cả đất nước như một "đại công trường" với hàng nghìn công trình lớn nhỏ đồng loạt được triển khai.

Đến nay, 9 tháng trôi qua, những thành quả dần dần được hiện thực hoá. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), nhiều thành phố lớn trên cả nước đã đồng loạt tổ chức lễ khánh thành, khởi công chuỗi các dự án hạ tầng, đô thị, an sinh xã hội quy mô lớn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Vượt "cơn gió ngược", nền kinh tế 9 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành, khởi công 11 công trình, dự án trọng điểm nhằm chào mừng Quốc khánh 2/9 với tổng vốn đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng. Hà Nội cũng đã tổ chức lễ khánh thành, khởi công 17 dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 với tổng mức đầu tư 397.018 tỷ đồng. Tại Đà Nẵng, cũng nhân dịp Quốc khánh 2/9, thành phố này đã tổ chức lễ khởi công 3 dự án và khánh thành 1 dự án trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai…

Việc đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án, công trình lớn vào dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn cho thấy rõ hơn tinh thần hành động của các thành phố trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ở các tỉnh thành khác, không khí lao động sôi nổi nhằm tăng tốc để đạt mục tiêu 2 con số cũng đang được thực hiện quyết liệt.

Quảng Ninh là một trong những địa phương đã cụ thể hóa yêu cầu tăng tốc bằng đợt phát động thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”. Tại lễ phát động được tổ chức đầu tháng 10/2026, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng các dự án, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, đưa tăng trưởng GRDP cả năm đạt hơn 13%; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 130.000 tỷ đồng và thu ngân sách nhà nước hơn 100.000 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10,6% trở lên. Để hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng hai con số, tỉnh Quảng Trị đang thu hút hàng chục dự án lớn. Những ngày này, trên các công trường, đơn vị thi công vẫn miệt mài thi đua lao động, hầu như không có khái niệm ngày nghỉ lễ hay cuối tuần, với mục tiêu đưa các công trình về đích đúng tiến độ đề ra.

Tại Đồng Nai, các công trình trọng điểm như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng hệ thống khu công nghiệp được đẩy nhanh tiến độ, mở rộng dư địa tăng trưởng. Đây cũng là giai đoạn khởi đầu sau khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tạo thêm lợi thế về hạ tầng, logistics và thu hút đầu tư.

Theo Trưởng Thống kê TP Đồng Nai Cao Đăng Viễn, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thành phố cần phát huy đồng thời nhiều động lực, trong đó đầu tư hạ tầng chiến lược gắn với thu hút FDI và phát triển công nghiệp công nghệ cao giữ vai trò quyết định. Cùng với đó là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phát triển logistics và dịch vụ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Những con số đang thay đổi cách nhìn

Ngay từ đầu năm, mục tiêu tăng trưởng 2 con số đã đặt Việt Nam trước một bài toán không dễ. Theo tổng hợp của Cục Thống kê trong báo cáo 6 tháng, các dự báo quốc tế về tăng trưởng Việt Nam năm 2026 nằm trong khoảng 6,5-7,2%. Con số này cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu điều hành và các dự báo bên ngoài là đáng kể.

Nhưng đó dự báo, còn thực tế của nền kinh tế được đo bằng những con số thống kê đang diễn ra từng tháng, từng quý. Và chính những con số ấy đang tạo nên một bức tranh đáng chú ý. Đến nay, chúng ta đã đi được 1/3 chặng đường của năm 2026 với những kết quả hết sức khả quan.

Doanh nghiệp biến quyết tâm thành giá trị, giúp thay đổi dự báo tăng trưởng của các tổ chức quốc tế.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95% so với cùng kỳ, tiệm cận 2 con số và cao hơn 1,45 điểm phần trăm so với tốc độ tăng 6 tháng (8,49%). Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Nhiều địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số. Đến hết quý III, có 29/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn 6 tháng, 17/34 địa phương tăng trưởng trên 10%. Tính chung 9 tháng, có 12/34 địa phương tăng trưởng 2 con số.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều tăng trưởng tốt; cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 117,7 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và là tháng đầu tiên chúng ta xuất siêu, xuất trên 1,2 tỷ USD. Tính chung 9 tháng, xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%, nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 đạt 15,3% so với cùng kỳ, quý III tăng 14,8%, tính chung 9 tháng tăng trên 13%, trong phạm vi cận dưới mục tiêu cả năm đã đặt ra.

Giải ngân đầu tư công ước đạt 640 nghìn tỷ đồng, bằng 62,6% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ khoảng 180 nghìn tỷ đồng. Vốn FDI đăng ký 9 tháng ước đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%. Từ tháng 4/2026 đến nay, đã xử lý vướng mắc cho 2.535 dự án, khơi thông nguồn vốn trên 1,76 triệu tỷ đồng, đưa vào sử dụng 86.600 ha đất, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án…

Những số liệu tích cực cho thấy chúng ta đã đi đúng hướng và hoàn toàn có cơ sở để đạt mục tiêu đề ra. Một mục tiêu lớn chỉ có thể trở thành hiện thực khi khát vọng được chuyển thành quyết tâm, quyết tâm được chuyển thành hành động và hành động được đo đếm bằng những kết quả cụ thể. Bởi, tăng trưởng cuối cùng phải được tạo ra trong nhà máy, trên công trường, tại các trung tâm nghiên cứu, trên những cánh đồng, trong hệ thống logistics, các ngân hàng, DN công nghệ và hàng triệu cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, với những kết quả chúng ta đã đạt được, hiện tại, nhiều tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay.

Trong đó, Ngân hàng Standard Chartered dự báo GDP Việt Nam năm 2026 tăng 9,5%, trong đó kỳ vọng tăng trưởng nửa cuối năm đạt 10,6%.

Tương tự, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 8,2%, tăng 0,7 điểm % so với dự báo trước. IMF đánh giá xuất khẩu công nghệ và nhu cầu trong nước là những động lực quan trọng.

HSBC cũng dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng 8,2% trong năm nay. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo từ 7,2% lên 7,8%, trong khi Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo mức tăng 7,5%...

Dù được các tổ chức quốc tế ghi nhận, song những con số tích cực không có nghĩa là các rủi ro đã biến mất. Chính phủ xác định mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là một thách thức. Chúng ta đã “vượt gió ngược”, nhưng không có nghĩa là phủ nhận khó khăn. Ngược lại, chúng ta nhìn thẳng vào khó khăn để xác định chính xác đâu là những nút thắt phải tháo gỡ.