Mục tiêu đặt ra là xây dựng Ninh Cơ trở thành Khu Kinh tế (KKT) ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giữ vai trò trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh. Đồng thời, KKT được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển có khả năng hỗ trợ, bổ sung chức năng cho các khu kinh tế ven biển khác, góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ.

Trong không gian phát triển mới, Ninh Bình xác định Khu kinh tế Ninh Cơ là trung tâm động lực, tạo đột phá cho kinh tế biển của tỉnh. Nghị quyết số 16-NQ/TU và Kế hoạch số 170/KH-UBND đặt ra định hướng, xây dựng Ninh Cơ thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, hiện đại, gắn công nghiệp với cảng biển, logistics và đô thị. Hiện thực hóa định hướng ấy đòi hỏi sự tập trung lãnh đạo, huy động nguồn lực và chuẩn bị đồng bộ các điều kiện đầu tư, từng bước hình thành cực tăng trưởng phía Đông Nam, góp phần đưa vùng kinh tế ven biển Ninh Bình trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước.

Sau sáp nhập, Ninh Bình có 89,45 km bờ biển, mở ra không gian phát triển rộng lớn với các cửa sông, vùng bãi bồi, hệ sinh thái ngập mặn và những địa bàn có điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ. Tuy nhiên, tiềm năng chưa được khai thác tương xứng; hạ tầng còn thiếu kết nối, nguồn lực đầu tư hạn chế. Yêu cầu đặt ra là lựa chọn khu vực có khả năng tập trung các ngành kinh tế chủ lực, tạo động lực cho cả vùng ven biển.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị thẩm định Quy hoạch chung Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình đến năm 2050.

Theo đồ án quy hoạch, Khu kinh tế (KKT) Ninh Cơ được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 14/1/2025, với diện tích khoảng 13.950 ha. Nhiệm vụ Quy hoạch chung KKT Ninh Cơ đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2771/QĐ-TTg ngày 22/12/2025. UBND tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tổ chức lập quy hoạch. Phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ ranh giới KKT đã được thành lập, thuộc xã Rạng Đông, xã Hải Thịnh, một phần xã Quỹ Nhất, một phần xã Hải Xuân cùng các khu vực bãi bồi, mặt nước biển. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 13.950 ha; ngoài ra, đồ án còn nghiên cứu mở rộng khoảng 16.000 ha mặt biển.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng Ninh Cơ trở thành KKT ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giữ vai trò trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh. Đồng thời, KKT được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển có khả năng hỗ trợ, bổ sung chức năng cho các khu kinh tế ven biển khác, góp phần thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cao Sơn và Đoàn công tác kiểm tra công trường xây dựng tổ hợp Nhà máy Thép Xanh Nam Định của Tập đoàn Xuân Thiện tại Khu Kinh tế Ninh Cơ. Ảnh: Anh Tuấn

Đây cũng là một trong những khu vực trọng điểm được tỉnh Ninh Bình xác định trong quá trình nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch tỉnh sau hợp nhất, nhằm khai thác lợi thế không gian ven biển, tăng cường kết nối vùng và hình thành các động lực phát triển mới về công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics.

Cấu trúc không gian KKT Ninh Cơ được tổ chức theo mô hình 3 trục kết nối, 3 hành lang sinh thái, 3 trung tâm động lực và 3 phân vùng phát triển.

Trong đó, ba trục kết nối gồm Tỉnh lộ 490, cao tốc Cao Bồ - Ninh Cơ và trục đường ven biển. Đây là các tuyến giao thông được xác định giữ vai trò liên kết các khu chức năng trong khu kinh tế với hệ thống giao thông của tỉnh và vùng. Việc tổ chức các trục kết nối hướng tới tăng cường khả năng tiếp cận, vận chuyển hàng hóa, phát triển công nghiệp, dịch vụ cảng biển và logistics, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị.

Song song với hệ thống giao thông, đồ án xác định ba hành lang sinh thái gồm hành lang du lịch và dịch vụ ven biển, hành lang sông Ninh Cơ và hành lang Sông Đáy. Các hành lang này được định hướng kết hợp khai thác cảnh quan tự nhiên với phát triển dịch vụ, du lịch và tổ chức không gian xanh, tạo sự gắn kết giữa các khu vực xây dựng với hệ thống sông, biển.

Về tổ chức các trung tâm động lực, quy hoạch đề xuất hình thành trung tâm KKT tại cửa sông Ninh Cơ, trung tâm khu công nghiệp cảng biển và trung tâm khu đô thị dịch vụ, đổi mới sáng tạo. Mỗi trung tâm đảm nhận những chức năng phát triển khác nhau, tạo sự bổ trợ giữa hoạt động công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị, hướng tới hình thành cấu trúc kinh tế đa ngành.

Tại Nghị quyết số 16-NQ/TU đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 mục tiêu đến năm 2030, phát triển vùng kinh tế ven biển thành cực tăng trưởng phía Đông Nam của tỉnh; cơ bản hình thành hệ thống cảng biển nước sâu, trung tâm logistics; tốc độ tăng trưởng kinh tế biển và ven biển bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 11%/năm; tỷ trọng kinh tế biển và ven biển trong GRDP toàn tỉnh đạt trên 20% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa khu vực ven biển đạt trên 50%. Tầm nhìn đến năm 2045, vùng kinh tế ven biển Ninh Bình trở thành một trong các trung tâm kinh tế, đô thị, logistics biển trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước.

Những mục tiêu này đặt Ninh Cơ vào vị trí then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế biển của tỉnh. Tập trung nguồn lực xây dựng khu kinh tế là bước đi nhằm tạo chuyển biến về năng lực sản xuất, hạ tầng và liên kết vùng, từng bước đưa vùng ven biển trở thành cực tăng trưởng phía Đông Nam, hướng tới vị thế trung tâm kinh tế biển trọng điểm của Bắc Bộ và cả nước.

Để Ninh Cơ đảm nhận vai trò trung tâm động lực, tỉnh xác định phải chuẩn bị đồng bộ các điều kiện thu hút và triển khai đầu tư. Kế hoạch số 170/KH-UBND đặt ra nhiệm vụ đến năm 2030 tập trung hoàn thiện thủ tục quy hoạch, đất đai; ưu tiên phát triển các dự án công nghiệp quy mô lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường. Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư gắn với yêu cầu phát triển công nghiệp và đô thị ven biển.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng ban quản lý KKT và các KCN tỉnh cho biết: Đến thời điểm này KKT Ninh Cơ đã thu hút được nhiều dự án có quy mô lớn, có tính chất chiến lược trong phát triển công nghiệp và logictic như: tại Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông đến nay đã có 7 dự án đầu tư thứ cấp đăng ký đầu tư, diện tích đất cho thuê khoảng 90 ha. Các dự án Dự án Nhà máy sản xuất ô tô tải chạy điện và máy công trình chạy điện có tổng vốn đầu tư 12.500 tỷ đồng, dự kiến hoạt động tháng 3/2028; dự án Nhà máy đóng tàu Xuân Thiện tại Rạng Đông đang được hoàn thiện hồ sơ đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy SanBang Việt Nam.

Cùng với các dự án công nghiệp quy mô lớn, nhu cầu về mặt bằng, giao thông, điện, nước và dịch vụ phục vụ sản xuất đặt ra yêu cầu chuẩn bị hạ tầng đồng bộ cho Ninh Cơ. Nhiều dự án hạ tầng thiết yếu đã được triển khai như: Tuyến đường từ ĐT.490 đến Cồn Xanh dài khoảng 9 km, quy mô giai đoạn I gồm 4 làn xe, tổng mức đầu tư 1.979 tỷ đồng, đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến hoàn thành năm 2028. Cùng với giao thông, Ban Quản lý đang triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các dự án cấp nước phục vụ khu kinh tế. Các dự án trạm biến áp, lưới điện truyền tải ven biển cũng được rà soát, đề xuất cập nhật vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án cũng đang được các ngành, địa phương phối hợp thực hiện. Tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Nam Định 1 ở Hải Thịnh, công tác thu hồi đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường đang được triển khai; khu tái định cư quy mô 8,9 ha với 244 lô đất đã hoàn thành hạ tầng. Việc chuẩn bị chỗ ở cho người dân tạo cơ sở thực hiện thu hồi đất, đồng thời bảo đảm điều kiện ổn định cuộc sống khi dự án triển khai. Song song với đó, Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là một phần trong quá trình chuẩn bị điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị ven biển.

Hiện, Ban Quản lý đang triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật, giao thông kết nối và các dự án cấp nước phục vụ khu kinh tế. Các địa phương ven biển đồng thời rà soát quỹ đất, chuẩn bị điều kiện phát triển đô thị, thương mại, du lịch và logistics. Công việc được tiến hành trên cả phạm vi khu sản xuất và những khu vực cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Là địa phương nằm trong KKT Ninh Cơ, Rạng Đông sớm xác định yêu cầu đón đầu đầu tư trong kế hoạch phát triển giai đoạn 2026 - 2030. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 ưu tiên dự án công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có khả năng kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng. Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 7/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã tiếp tục lựa chọn giao thông và hạ tầng kỹ thuật làm khâu đột phá, gắn công trình ưu tiên với khả năng huy động nguồn lực và trách nhiệm thực hiện.

Trong 9 tháng năm 2026, cả 8 dự án trong kế hoạch của xã đã được khởi công. Địa phương bổ sung 7 công trình vào kế hoạch đầu tư công, đồng thời rà soát danh mục, nhu cầu vốn và điều kiện triển khai. Với các dự án còn vướng thủ tục, xã tập trung hoàn thiện hồ sơ thuộc trách nhiệm địa phương. Hiện Dự án Khu dân cư tập trung Phúc Thắng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư đã được hoàn thiện, trình Sở Tài chính và UBND tỉnh xem xét. Tại Dự án Cảng nội địa Nghĩa Hưng, quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được niêm yết, thông báo thu hồi đất đã được ban hành, địa phương sẵn sàng kiểm đếm.

Cùng với sự chuẩn bị ở cơ sở, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tập trung hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm và phối hợp với các sở, ngành giải quyết khó khăn; xác định rõ định hướng ưu tiên dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, hạn chế dự án thâm dụng lao động và đất đai; xây dựng khu công nghiệp gắn với dịch vụ và đô thị.

Hạ tầng KCN Rạng Đông. Ảnh: Anh Tuấn

Định hướng lựa chọn đầu tư gắn với quản lý quá trình sử dụng đất đã được các ngành liên quan tiến hành rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu tại các khu công nghiệp, trước mắt ưu tiên những khu đã hoạt động. Các thông tin về diện tích cho thuê, diện tích đã sử dụng, chưa sử dụng và tỷ lệ lấp đầy được cập nhật phục vụ quản lý.

Để phát triển kinh tế đi đôi với mục tiêu bảo vệ môi trường bền vững, tỉnh đang khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu chuyển đổi công nghệ theo hướng xanh, sạch, tuần hoàn, tìm kiếm cơ hội cộng sinh công nghiệp để giảm chất thải, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng. Đây là hướng triển khai phù hợp với yêu cầu phát triển Ninh Cơ, nơi công nghiệp, cảng biển, đô thị và dịch vụ cùng được bố trí trong một không gian ven biển.

Cùng với hoàn thiện quy hoạch, Ninh Bình đang nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực phát triển Ninh Cơ, ưu tiên các công trình có tính kết nối và sức lan tỏa. Những tuyến giao thông liên kết khu kinh tế với cảng biển, các trung tâm sản xuất và hành lang kinh tế phía Bắc sẽ mở thêm dư địa thu hút đầu tư, đưa Ninh Cơ tham gia sâu hơn vào mạng lưới kinh tế biển của vùng.

(Còn nữa)

Bài 3: Những cung đường nghìn tỷ, mở lối vươn khơi, nâng tầm kinh tế biển

Bài 4: Giữ vững sinh kế nơi đầu sóng: Dấu ấn từ những chủ trương hợp lòng dân

Bài 5: Thế trận lòng dân và khát vọng vươn khơi bám biển