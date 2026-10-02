Bài 2: Sứ mệnh của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Lễ bàn giao Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tháng 2/2025, Tổng công ty Viễn thông MobiFone được chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an. Đây không chỉ là sự chuyển giao về tổ chức, mà còn mở ra một bước chuyển mang ý nghĩa chiến lược, mở ra chương phát triển mới cho MobiFone: trở thành doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Bứt tốc triển khai sứ mệnh, nhiệm vụ mới

Trong một thế giới mà hạ tầng số ngày càng gắn chặt với năng lực tự chủ, sức mạnh kinh tế và an ninh quốc gia, viễn thông không đơn thuần là hạ tầng kết nối, mà đã trở thành một phần của hạ tầng chiến lược quốc gia. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, sứ mệnh của viễn thông ngày nay không chỉ là kết nối con người, kết nối cộng đồng, mà còn là kết nối nguồn lực, bảo vệ không gian số, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và mở đường cho những động lực phát triển mới của đất nước.

Trong bối cảnh mang tính bước ngoặt ấy, từ cuối tháng 2/2025, MobiFone chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới khi được chuyển giao từ Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công antheo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ. Quyết định mang tầm chiến lược quốc gia này đánh dấu bước chuyển mình lịch sử của MobiFone - với sứ mệnh mới, vị thế mới: trở thành doanh nghiệp quốc phòng, an ninh với sứ mệnh phụng sự quốc gia, trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

MobiFone đồng thời đảm nhận sứ mệnh cao cả: vừa kinh doanh hiệu quả, vừa tham gia vào công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Ý nghĩa của sự kiện này không chỉ ở tầm doanh nghiệp mà còn mang tính chiến lược quốc gia, bởi lẽ trong bối cảnh an ninh mạng, an ninh phi truyền thống ngày càng phức tạp, việc có một doanh nghiệp viễn thông lớn trực thuộc Bộ Công an sẽ giúp tăng cường năng lực bảo mật, phòng thủ trên không gian mạng, góp phần giữ vững chủ quyền số quốc gia.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/ĐUCA ngày 30/6/2025 của Đảng ủy Công an Trung ương về tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy MobiFone xác định việc kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy là nhiệm vụ chiến lược, yêu cầu tất yếu, khách quan và cấp thiết, xuất phát từ bối cảnh chung của đất nước và thực tiễn của MobiFone.

Trong quá trình thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, MobiFone luôn quán triệt các nguyên tắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, đó là: Tổ chức, quản lý tập trung, thống nhất, chuyên sâu theo từng lĩnh vực công tác, kết hợp quản lý theo nghiệp vụ chuyên môn với bố trí các đơn vị kinh doanh tại địa bàn theo đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thực hiện triệt để nguyên tắc một cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều việc và một việc chỉ có một cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính. Chức năng, nhiệm vụ của các ban, đơn vị trực thuộc Tổng công ty được phân định rõ, từ đó tạo điều kiện để trao quyền thực chất, đầy đủ, tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động được bố trí chuyên sâu, bám sát cơ sở, bám sát thị trường, tăng cường đổi mới công tác quản trị hiện đại, chú trọng chuyển đổi số; bố trí, sắp xếp theo nguyên tắc “một người làm nhiều việc”;... Có cơ chế bảo vệ và phát huy cán bộ, người lao động có năng lực nổi trội, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ sức quán xuyến công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, MobiFone cũng kế thừa các bài học kinh nghiệm quý báu đã được Đảng ủy Công an Trung ương rút ra trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Quang cảnh làm việc tại MobiFone.

Trên cơ sở phê duyệt của Đảng ủy Công an Trung ương, từ 1/12/2025, MobiFone chính thức vận hành mô hình tổ chức mới “tinh gọn-đồng bộ-xuyên suốt”, thực hiện sắp xếp, tinh gọn khối cơ quan Tổng công ty giảm từ 25 xuống 7 đơn vị, tương đương giảm 72%; số trung tâm trực thuộc giảm từ 11 xuống 4, tương đương giảm63,6%; hệ thống chi nhánh giảm từ 80 xuống 34, tương đương giảm 57,5.

Cùng với đó, MobiFone đã thường xuyên thực hiện rà soát, đánh giá, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm yêu cầu quản lý, điều hành theo mô hình mới, theo nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống”, thực hiện đánh giá cán bộ công tâm, khách quan trên cơ sở khung tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp loại tập thể các đơn vị và người đứng đầu theo từng quý và hằng năm.

MobiFone cũng triển khai rà soát, xây dựng và ban hành vị trí việc làm theo mô hình mới, làm cơ sở sắp xếp, bố trí lao động, triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại đội ngũ lao động theo hướng sàng lọc, tinh gọn các trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm và bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực trọng tâm.

Khi chiến lược thay đổi, văn hóa phải đi trước một bước

Chiến lược phát triển của MobiFone đến năm 2030, tầm nhìn 2045 đặt ra mục tiêu đầy thách thức: chuyển đổi MobiFone từ doanh nghiệp viễn thông truyền thống thành doanh nghiệp công nghệ an ninh. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về mô hình kinh doanh, mà là sự chuyển dịch toàn diện về tư duy, cách làm và năng lực của người lao động. Trong hành trình đó, văn hóa doanh nghiệp chính là “hệ điều hành” định hướng hành vi và quyết định mức độ thành công của chuyển đổi. Nếu chiến lược là “đích đến”, thì văn hóa chính là “cách đi”.

Trong hành trình hơn 30 năm phát triển, MobiFone đã tạo dựng được nền tảng văn hóa quen thuộc như: Tám cam kết của MobiFone; các giá trị văn hóa “Thần tốc-Đổi mới-Chuyên nghiệp-Hiệu quả”. Trong vai trò là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh, các giá trị văn hóa của MobiFone càng cần thiết được làm mới với yêu cầu cao hơn về kỷ luật, kỷ cương, cùng với yêu cầu đổi mới để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Hội nghị lan tỏa văn hóa doanh nghiệp mới của MobiFone.

Tháng 3/2026, hệ giá trị cốt lõi mới trong văn hóa MobiFone: “Kỷ cương-Đột phá-Đổi mới-Đoàn kết-Hiệu quả” ra đời, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng (Kỷ cương để vững-Đột phá để nhanh-Đổi mới để thắng-Đoàn kết để mạnh-Hiệu quả để bền). Đây là sự kết hợp hài hòa giữa những giá trị văn hóa trong Công an nhân dân và tinh thần sáng tạo cần có của một doanh nghiệp mang tinh thần công nghệ như MobiFone. Để hệ giá trị mới thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc hiểu đúng, mà còn ở việc dám hành động, tinh thần “Dám nghĩ, Dám nói, Dám làm, Dám chịu trách nhiệm, Dám đổi mới sáng tạo, Dám đương đầu khó khăn” và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm).

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, giảm cấp trung gian, cùng sự tái tạo Văn hóa doanh nghiệp của MobiFone đã giúp các chỉ đạo của MobiFone được triển khai trực tiếp đến địa bàn, giúp nâng cao tốc độ ra quyết định, tăng tính linh hoạt và hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh được thực hiện quyết liệt, chủ động tại các cấp tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của toàn hệ thống, mang lại những kết quả tích cực trong sản xuất kinh doanh và thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghiệp này.

(còn nữa)