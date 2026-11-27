Giáo dục dành cho trẻ em gái củng cố nền kinh tế và giảm bất bình đẳng. Ảnh minh họa

Chắt chiu từng đồng để con gái học đại học

Ở xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ), câu chuyện ông Dương Đức Phượng (58 tuổi) kiên quyết cho con gái học đại học đến nay vẫn được nhiều người nhắc lại. Quyết định của vợ chồng ông từng đi ngược với suy nghĩ của một bộ phận người dân trong cộng đồng về việc đầu tư cho con gái học hành.

Ông Phượng kể, Hợp Kim là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Mường sinh sống. Nhiều năm trước, việc học hành chưa thực sự được các gia đình coi trọng. Trong suy nghĩ của không ít người, con cái học hết THCS hoặc THPT rồi đi làm đã là điều bình thường. Những trường hợp con gái nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình, sau đó lập gia đình cũng không hiếm.

Bởi vậy, quyết định cho con gái tiếp tục học đại học của vợ chồng ông từng trở thành đề tài bàn tán trong làng. Ngay cả một số người thân cũng không đồng tình. Có người khuyên ông nên dừng lại vì con gái học nhiều rồi cũng lấy chồng, sau này chủ yếu lo chuyện gia đình. Người khác lại cho rằng điều kiện kinh tế không dư dả thì nên để con đi làm sớm, vừa giảm gánh nặng cho cha mẹ, vừa có thể tự lo cho cuộc sống.

"Có người khuyên tôi nên dừng lại, bởi con gái học nhiều rồi cũng lấy chồng, sau này chủ yếu lo chuyện gia đình. Có người lại cho rằng điều kiện kinh tế không dư dả thì nên để con đi làm sớm", ông Phượng nhớ lại.

Những lời khuyên ấy khiến người cha không khỏi trăn trở. Nuôi một người con học đại học là cả chặng đường dài, với nhiều khoản chi phí phải lo liệu, trong khi kinh tế gia đình còn khó khăn. Nhưng mỗi lần đứng trước sự lựa chọn, ông lại nghĩ đến tương lai của con. Ông không muốn con gái phải chịu thiệt thòi về cơ hội học tập, phát triển chỉ vì giới tính.

Ông Dương Đức Phượng quyết tâm cho con gái học đại học.

Với ông Phượng, con gái cũng có khát vọng, năng lực và quyền được học hành như con trai. Ông mong con có kiến thức, nghề nghiệp ổn định, đủ khả năng tự đứng vững trên đôi chân mình.

Ông hiểu rằng khi người phụ nữ có tri thức và khả năng độc lập về kinh tế, họ sẽ có thêm tiếng nói trong gia đình, có vị thế trong xã hội và quyền lựa chọn cuộc sống.

Thế là, mặc cho những lời bàn ra, tán vào, vợ chồng ông vẫn quyết tâm cho con tiếp tục đến giảng đường. Để có tiền trang trải việc học, hai người chắt chiu từng khoản chi tiêu, thu xếp cuộc sống. Có thời điểm, kinh tế gia đình gần như kiệt quệ, vợ chồng ông phải rời quê, vào miền Nam làm công nhân để có thêm thu nhập, làm chỗ dựa cho con trong những năm tháng đại học.

Không phụ sự kỳ vọng và những hy sinh của cha mẹ, con gái ông Phượng đã hoàn thành chương trình đại học, từng bước xây dựng cuộc sống ổn định với công việc và mức thu nhập tốt. Từ chỗ được cha mẹ chắt chiu từng đồng nuôi ăn học, giờ đây cô đã có thể tự lo cho bản thân, đồng thời phụ giúp, đỡ đần cha mẹ.

Với ông Phượng, đó là câu trả lời thuyết phục nhất trước những quan niệm từng cho rằng con gái không cần học cao. Thành quả của khoản đầu tư giáo dục được thể hiện qua công việc, thu nhập, khả năng tự chủ và quyền lựa chọn cuộc đời của người con.

Vượt đường xa nuôi ước mơ của con

Tại bản Xa Cuông (xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên), ông Lường Văn Nguyên cũng có một hành trình đặc biệt để con gái được tiếp tục học tập. Khoảng 3 năm trước, bản Xa Cuông, nơi 100% dân số là đồng bào dân tộc Khơ Mú, vẫn chưa có điện lưới và sóng điện thoại. Cuộc sống của người dân gắn với nương rẫy và những công việc mưu sinh nhọc nhằn.

Theo ông Nguyên, trong điều kiện ấy, việc duy trì cho con đến trường đã là một nỗ lực lớn, nhất là với trẻ em gái khi các em còn phải phụ giúp gia đình.

Con gái ông, Lường Thị Hương, là một trong những người đầu tiên ở bản kiên trì theo đuổi con đường học vấn. Giữa một bản làng mà nhiều đứa trẻ phải rời trường sớm để phụ giúp cha mẹ, Hương nuôi ước mơ được học tập, có nghề nghiệp và tự lựa chọn tương lai.

Từ nhỏ, Hương đã quen với hình ảnh người lớn trong bản lầm lũi lên nương, làm lụng từ sáng đến tối. Bao mùa rẫy đi qua, đôi bàn tay người dân thêm chai sạn, lưng thêm còng xuống, nhưng cái nghèo dường như vẫn chưa chịu rời xa những mái nhà.

Chứng kiến cuộc sống ấy, Hương hiểu rằng nếu thiếu kiến thức và nghề nghiệp ổn định, tương lai của mình rất có thể sẽ lặp lại những nhọc nhằn mà cha mẹ cùng nhiều người trong bản đang trải qua.

Nhờ sự động viên, ủng hộ từ bố, Lường Thị Hương đã có đủ quyết tâm để theo đuổi con đường học tập.

Thử thách lớn nhất đến vào năm Hương học lớp 12. Đại dịch Covid-19 khiến trường lớp phải đóng cửa, học sinh chuyển sang học trực tuyến. Với Hương, đó gần như là một cánh cửa đột ngột khép lại.

Bản Xa Cuông chưa có điện, sóng điện thoại cũng không có. Không thiết bị, không kết nối Internet, Hương không thể tham gia những giờ học trực tuyến như các bạn. Bao nhiêu nỗ lực để theo học đến năm cuối cấp bỗng đứng trước nguy cơ dang dở vì những điều kiện tưởng chừng tối thiểu.

Có lúc bất lực trước hoàn cảnh, Hương từng nghĩ đến chuyện nghỉ học và nói với bố mẹ rằng mình sẽ dừng lại. Nhưng ông Nguyên không muốn con gái từ bỏ ước mơ vì nơi mình sinh sống còn quá nhiều thiếu thốn.

Để con có điện, có mạng học trực tuyến, hằng ngày ông Nguyên dùng xe máy chở con đến trung tâm xã. Quãng đường đi lại ấy trở thành một phần trong hành trình giữ nhịp học cho Hương giữa những ngày dịch bệnh. Sau đó, em thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, theo học ngành Giáo dục Mầm non với ước mơ trở thành cô giáo.

Những câu chuyện trên không hiếm ở Việt Nam và cho thấy sự đồng hành của cha mẹ có ý nghĩa lớn thế nào đối với tương lai của con gái. Những việc làm tưởng như bình dị của các phụ huynh đã mở thêm cơ hội để các cô gái vùng DTTS tiếp tục theo đuổi con đường học vấn, trưởng thành với sự tự tin, có nghề nghiệp và tự quyết định tương lai của mình.

(Còn tiếp)