Bài 2: Mở cửa thị trường đón dòng chảy nguồn lực

Trung tuần tháng 8 vừa qua, tại xã Xuân Ái, Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà, doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài đã khánh thành Nhà máy sản xuất, chế biến gia vị. Ngoài giúp tiêu thụ nguồn nguyên liệu quế dồi dào, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương, nhà máy có quan hệ kinh tế với 120 đối tác gồm các doanh nghiệp tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, là cơ hội để quảng bá nông sản Lào Cai ra thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng Đoàn công tác tỉnh Lào Cai làm việc với Trường Đại học Năng lượng Mát-xcơ-va (Nga).

Còn tại xã Đông Cuông, cuối năm 2025, Công ty TNHH Điện sinh khối Erex Yên Bái (Nhật Bản) đã động thổ Dự án Nhà máy điện sinh khối Yên Bái 1, công suất 50MW tại Cụm Công nghiệp Bắc Văn Yên. Dự án có tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn nhiên liệu là phụ phẩm, phế phẩm từ quá trình khai thác, chế biến nông - lâm sản trên địa bàn tỉnh và khu vực lân cận. Dự kiến, nhà máy sẽ vận hành thương mại vào đầu năm 2028, góp phần đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và theo quan điểm tăng trưởng xanh của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng đoàn công tác của tỉnh tham dự Diễn đàn Kinh doanh Quốc tế Brest 2026 tại Belarus.

Đến hết tháng 6/2026, toàn tỉnh có 68 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký đạt 753,16 triệu USD, tương đương gần 20 nghìn tỷ đồng. Các dự án tập trung vào khai khoáng, chế biến, du lịch - dịch vụ và nông - lâm nghiệp, đồng thời hình thành động lực phát triển tại các khu công nghiệp và địa bàn có lợi thế về logistics, cửa khẩu. Doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt hơn 86 triệu USD, tương đương khoảng 2.269 tỷ đồng. Riêng với các nhà đầu tư Trung Quốc, hiện đang đầu tư 29 dự án tại Lào Cai với tổng vốn đăng ký hơn 163 triệu USD, tập trung vào các lĩnh vực chế biến gỗ, khai khoáng, sản xuất công nghiệp và thương mại.

Từ năm 2025 đến nay, đã có 160 đoàn của tỉnh đi công tác tại các địa phương của Trung Quốc; đón tiếp 114 đoàn khách Trung Quốc. Lào Cai và tỉnh Vân Nam đã mở rộng quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, phòng, chống tội phạm… Nổi bật trong hoạt động thương mại, tỉnh duy trì hiệu quả cơ chế "Luồng ưu tiên" đối với nông sản; đẩy mạnh phát triển mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu nông sản và thu hút đầu tư.

Công ty TNHH Hương gia vị Sơn Hà - doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài khánh thành Nhà máy sản xuất, chế biến gia vị tại xã Xuân Ái.

Đặc biệt, hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam, trong đó có Lào Cai với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đã có những bước chuyển rất quan trọng về chất. Từ “kết nối quan hệ” sang “kết nối phát triển”, chuyển từ giao lưu, trao đổi đoàn, xúc tiến thương mại, du lịch thường niên sang cùng nhau thúc đẩy những kết nối có tính nền tảng, chiến lược và lâu dài. Nhất là thúc đẩy đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, cùng các dự án kết nối cửa khẩu, logistics, cảng biển. Trong đó, việc triển khai cửa khẩu thông minh đang từng bước hình thành trục liên kết kinh tế xuyên biên giới hiện đại, kết nối tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với các trung tâm kinh tế và cửa ngõ ra biển của Việt Nam, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của Hành lang kinh tế trong kết nối kinh tế Việt Nam - Trung Quốc và khu vực.

Quán triệt tinh thần hội nhập quốc tế phục vụ phát triển, tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động ngoại giao kinh tế, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tỉnh ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, hội nhập, cụ thể hóa bằng hàng loạt chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo tỉnh đến các nước như Nga, Belarus, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ…

Cuối tháng 4/2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng Đoàn công tác của tỉnh đã thăm, làm việc tại Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Quốc tế Brest 2026 (Belarus), với sự tham gia của lãnh đạo nhiều địa phương, tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia, đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, việc tăng cường kết nối giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với quá trình phát triển của mỗi quốc gia, mỗi vùng lãnh thổ.

Hoạt động xúc tiến thương mại luôn được tỉnh Lào Cai quan tâm tổ chức hằng năm để quảng bá, kêu gọi thu hút đầu tư; nhiều biên bản ghi nhớ, ký kết hợp tác quốc tế đã được thực hiện.

Đồng chí đề xuất tăng cường hợp tác giữa tỉnh Lào Cai với các địa phương, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trên một số lĩnh vực trọng tâm như: phát triển logistics, thương mại biên giới và dịch vụ hỗ trợ chuỗi cung ứng; chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển du lịch chất lượng cao gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa; liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai các chương trình an sinh xã hội bền vững.

Trước đó, tại hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh tái khẳng định thông điệp: Lào Cai sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư. Một ví dụ điển hình, mang tính đột phá là tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị sinh thái Đồi chè Ô Quý Hồ (Sa Pa) cho chủ đầu tư chỉ 1 ngày sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Tỉnh cũng tổ chức nhiều chương trình quy mô lớn nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và tìm kiếm đối tác hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực từ bên ngoài phục vụ phát triển. Trong bức tranh hội nhập kinh tế quốc tế của Lào Cai, kinh tế cửa khẩu vẫn là lĩnh vực thể hiện rõ nét nhất vai trò của đối ngoại phục vụ phát triển. Hằng năm, giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu của Lào Cai đều đạt hàng tỷ USD và nhiều triệu lượt người xuất - nhập cảnh. Tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đang tích cực hợp tác xây dựng cửa khẩu thông minh, xây dựng khu kinh tế qua biên giới.

Lào Cai cũng tích cực triển khai các giải pháp lớn để phát triển kinh tế biên mậu, thương mại qua biên giới. Đơn cử như tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam (Trung Quốc); xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai…

Cùng với mở cửa thị trường hàng hóa, Lào Cai còn tích cực mở rộng không gian hợp tác trong lĩnh vực du lịch và văn hóa. Hội chợ Du lịch Quốc tế Lào Cai lần đầu tiên được tổ chức đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương tới bạn bè quốc tế. Festival Sông Hồng 2025 đã vượt ra phạm vi của sự kiện văn hóa đặc sắc, trở thành "cầu nối" giao lưu, quảng bá du lịch và bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai. Ngành văn hóa phối hợp với ngành đường sắt tổ chức thành công 9 chuyến tàu charter đón khách Trung Quốc đã mở ra hướng khai thác mới đối với thị trường khách quốc tế. Đây không chỉ là thành công của ngành du lịch mà còn cho thấy hiệu quả của hoạt động hợp tác quốc tế trong việc kết nối thị trường, tạo ra những dòng chảy mới về du lịch, thương mại và dịch vụ.

Lào Cai đang tạo mọi điều kiện thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương. Trong ảnh: Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy khẳng định, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Công ty Cổ phần Erex (Nhật Bản) triển khai các dự án trên địa bàn.

Từ các hoạt động khảo sát, xúc tiến điểm đến, đến các chương trình kết nối doanh nghiệp du lịch quốc tế với sự tham gia của các đối tác đến từ Philippines, Singapore, Malaysia, ThaiLand, Indonesia và Azerbaijan, hình ảnh Lào Cai đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Những kết quả đạt được thời gian qua cho thấy hội nhập quốc tế ở Lào Cai không còn là những chủ trương mang tính định hướng mà đã trở thành những hoạt động cụ thể. Hội nhập đang góp phần tạo dựng những động lực tăng trưởng mới, mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của Lào Cai trong khu vực.