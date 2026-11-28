Điện gió là một phần quan trọng của cơ cấu nguồn điện tương lai. Ảnh: nangluongsachvietnam.vn.

Theo lý thuyết kinh tế học thể chế, chi phí giao dịch bao gồm chi phí tìm kiếm thông tin, chi phí đàm phán, chi phí thiết kế hợp đồng và chi phí giám sát, thực thi. Với ngành điện gió, việc phân chia khung giá phát điện theo miền sẽ làm phát sinh thêm một loạt chi phí giao dịch so với mô hình một khung giá áp dụng chung cho toàn quốc.

NGUY CƠ PHÁT SINH CHI PHÍ GIAO DỊCH VÀ RỦI RO THỰC THI TẠI RANH GIỚI VÙNG GIÁ

Trong khung giá phát điện năm 2026 cho nhà máy điện gió được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2945/QĐ-BCT ngày 5/11/2026 (chưa bao gồm VAT), mức trần điện gió trên đất liền tại miền Bắc là 2.187,83 đồng/kWh, cao hơn miền Nam 152,46 đồng/kWh và cao hơn miền Trung 294,22 đồng/kWh. Khoảng cách giữa các vùng giá càng lớn thì động cơ hành vi và chi phí phát sinh quanh các đường ranh giới càng rõ.

Thứ nhất: Chi phí tìm kiếm thông tin và động lực né tránh chính sách.

Khi mức trần giữa các vùng chênh lệch lớn, nhà đầu tư có xu hướng dành nguồn lực tài chính và thời gian để tối ưu hóa vị trí theo ranh giới, thay vì tập trung tối ưu hóa công nghệ. Nhà đầu tư sẽ tìm cách khảo sát, thu gom quỹ đất và nộp hồ sơ xin chủ trương đầu tư tại các khu vực giáp ranh thuộc vùng có mức trần cao hơn.

Hiện tượng đầu cơ đất đai khiến chi phí đàm phán địa điểm tại các khu vực này bị đẩy lên. Về phía cơ quan quản lý, nhà nước phải tốn thêm nguồn lực để kiểm tra, xác minh tính chính xác của báo cáo khảo sát gió và vị trí dự án, nhằm ngăn ngừa việc khai báo sai lệch để được xếp vào vùng giá ưu đãi.

Thứ hai: Chi phí đàm phán hợp đồng mua bán điện tăng lên.

Trong các hợp đồng mua bán điện, khung giá do Bộ Công Thương ban hành là căn cứ để hai bên đàm phán giá thực tế. Sự tồn tại của nhiều mức trần khác nhau khiến quá trình thẩm định giá của bên mua điện kéo dài hơn.

Bên mua điện có xu hướng đàm phán giá thấp đối với các dự án miền Trung với lập luận về hệ số công suất cao, khiến thời gian đàm phán kéo dài. Trong thời gian chờ đợi, chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng tiếp tục phát sinh và cộng dồn vào tổng vốn đầu tư.

Thứ ba: Rủi ro khi dự án nằm vắt qua ranh giới hành chính.

Một dự án điện gió trên đất liền thường trải trên diện tích hàng trăm hecta, nên việc một dự án nằm đè lên ranh giới giữa hai tỉnh thuộc hai vùng giá là tình huống có thể phát sinh trên thực tế. Giả định một dự án có tổng công suất 100 MW, trong đó 60 MW với 12 trụ tuabin đặt tại Hà Tĩnh (miền Bắc, mức trần 2.187,83 đồng/kWh) và 40 MW với 8 trụ tuabin đặt tại Quảng Trị (miền Trung, mức trần 1.893,61 đồng/kWh).

Trong khi đó, Thông tư 09/2025/TT-BCT và Thông tư 54/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương chưa quy định dự án này áp dụng mức trần của miền Bắc, của miền Trung hay phải tách thành hai phương án giá riêng. Nếu tách thành hai phương án giá, nhà đầu tư có thể phải thành lập hai pháp nhân dự án hoặc duy trì hai hệ thống kế toán riêng biệt, làm chi phí quản lý tăng gấp đôi.

Trong vận hành, các trụ tuabin hòa chung vào một trạm biến áp, nâng áp trước khi phát lên lưới. Việc đo đếm chính xác sản lượng của riêng nhóm tuabin thuộc mỗi tỉnh trong từng chu kỳ giao dịch trên thị trường điện đòi hỏi hệ thống đo đếm nội bộ tốn kém và dễ phát sinh tranh chấp về tổn thất trên đường dây thu gom.

Thứ tư: Rủi ro pháp lý khi hạ tầng đấu nối nằm ở địa bàn khác nơi phát điện.

Tình huống này xảy ra khi nhà máy đặt toàn bộ tuabin tại một tỉnh thuộc vùng giá thấp, nhưng do lưới điện địa phương quá tải, nhà đầu tư phải tự bỏ vốn xây dựng đường dây kéo sang tỉnh thuộc vùng giá cao hơn để đấu nối. Khi đó, căn cứ áp giá trần là vị trí nguồn phát hay vị trí điểm giao nhận điện năng trở thành vấn đề chưa có lời đáp.

Nếu căn cứ theo vị trí nguồn phát, nhà đầu tư phải gánh thêm chi phí đường dây truyền tải trong khi doanh thu bị giới hạn bởi mức trần thấp 1.893,61 đồng/kWh, khiến phương án tài chính khó cân đối do vốn đầu tư tăng nhưng doanh thu không tăng tương ứng.

Ngược lại, nếu căn cứ theo điểm giao nhận để áp mức trần 2.187,83 đồng/kWh, cơ quan thanh tra, kiểm toán trong các kỳ kiểm tra sau này có thể kết luận việc áp giá vi phạm nguyên tắc xác định theo nguồn phát. Khi đó, rủi ro bị truy thu phần doanh thu chênh lệch tồn tại suốt vòng đời vận hành của dự án.

TS Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội năng lượng Việt Nam. Ảnh: Tri Phong\VnEconomy.

Thứ năm: Rủi ro về nguồn thu ngân sách địa phương và khả năng huy động vốn.

Khi hạ tầng dự án nằm trên hai tỉnh thuộc hai vùng giá, việc kê khai và phân bổ nghĩa vụ thuế (trong đó có thuế giá trị gia tăng) cho ngân sách từng tỉnh có thể phát sinh tranh chấp, bởi sản lượng điện được tính theo các mức giá khác nhau tùy vị trí tuabin hoặc điểm đấu nối.

Đối với các định chế tài chính quốc tế và ngân hàng thương mại, sự rõ ràng và khả năng dự báo của khung pháp lý là yếu tố quyết định xếp hạng rủi ro tín dụng. Dự án ở vùng giáp ranh hoặc có hạ tầng đấu nối phức tạp sẽ bị áp tỷ lệ chiết khấu rủi ro cao hơn; bên cho vay có thể yêu cầu tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu hoặc lập quỹ dự phòng rủi ro pháp lý riêng. Điều này làm suy giảm hiệu quả tài chính, kéo dài thời gian hoàn vốn và có thể khiến nhiều dự án tiềm năng không huy động được vốn tín dụng.

BA ĐỊNH HƯỚNG TĂNG KHẢ THI CHO CƠ CHẾ KHUNG GIÁ ĐIỆN GIÓ

Để khắc phục bất cập về bản chất tự nhiên của tài nguyên gió, giảm chi phí giao dịch và loại bỏ rủi ro thực thi cho các dự án giáp ranh, chính sách giá năng lượng tái tạo cần được điều chỉnh theo ba định hướng.

Thứ nhất: Xây dựng lộ trình chuyển sang khung giá trần đồng nhất toàn quốc kết hợp với giá dịch vụ truyền tải phân vùng.

Bộ Công Thương cần nghiên cứu sửa đổi Thông tư 09/2025/TT-BCT và Thông tư 54/2025/TT-BCT để ban hành một mức trần thống nhất trên toàn quốc cho từng loại hình công nghệ. Giá trần khi đó trở về đúng chức năng là mức trần ngăn ngừa độc quyền, còn giá mua bán điện thực tế do hai bên đàm phán dựa trên chi phí sản xuất điện quy dẫn của từng dự án.

Mục tiêu hướng nguồn phát về khu vực thiếu nguồn được thực hiện qua biểu giá dịch vụ sử dụng lưới truyền tải có phân vùng địa lý: dự án đặt tại vùng dư thừa nguồn, phải truyền tải đi xa, trả phí truyền tải cao hơn; dự án đặt tại vùng phụ tải cao được miễn hoặc giảm phí. Cách làm này định hướng dòng vốn về miền Bắc mà không làm méo mó tín hiệu giá trên thị trường phát điện.

Thứ hai: Trong giai đoạn quá độ khi cơ chế ba miền theo Quyết định 2945/QĐ-BCT còn hiệu lực, cần sớm ban hành quy tắc xử lý cho các dự án giáp ranh và đấu nối liên tỉnh.

Với dự án nằm vắt qua địa giới hai tỉnh thuộc hai vùng giá, mức trần nên được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền, dựa trên tỷ trọng công suất lắp đặt của các trụ tuabin trên địa phận mỗi vùng. Áp dụng cho dự án 100 MW nêu trên, mức trần chung sẽ vào khoảng 2.070,14 đồng/kWh. Phương pháp này xóa bỏ bước nhảy giá tại ranh giới và loại bỏ động cơ trục lợi từ việc chọn vị trí giáp ranh.

Bên cạnh đó, pháp luật cần khẳng định nguyên tắc áp giá trần theo vị trí địa lý nơi đặt các trụ phát điện, độc lập với vị trí điểm giao nhận điện năng.

Đối với dự án tự đầu tư đường dây truyền tải liên tỉnh để đấu nối sang vùng khác, chi phí đường dây này cần được phép đưa vào phương án giá đàm phán trong hợp đồng mua bán điện, căn cứ chiều dài đường dây và suất đầu tư chuẩn. Quy định như vậy vừa bảo đảm tính nhất quán trong áp giá, vừa ghi nhận chi phí thực tế mà nhà đầu tư bỏ ra.

Thứ ba: Hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ với Luật Điện lực sửa đổi.

Việc luật hóa khái niệm hạ tầng năng lượng liên vùng sẽ cho phép các dự án điện gió liên tỉnh hoặc có hạ tầng đấu nối phức tạp được áp dụng cơ chế một cửa liên thông ở cấp Trung ương trong thẩm định phương án giá, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và phân bổ nghĩa vụ thuế giữa các địa phương.

Đồng thời, cần thúc đẩy việc kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) với nhà máy điện gió nhằm san phẳng đỉnh phụ tải, tăng khả năng hấp thụ của lưới điện địa phương và giảm nhu cầu xây dựng đường dây đấu nối kéo dài sang các tỉnh giáp ranh.

Việc phân chia khung giá phát điện gió theo ba miền tại Quyết định 2945/QĐ-BCT thể hiện nỗ lực điều tiết nhằm khắc phục mất cân đối cung – cầu điện năng giữa các vùng, trong đó ưu tiên thu hút nguồn điện về miền Bắc.

Tuy nhiên, việc áp ranh giới hành chính cứng cho một nguồn tài nguyên biến đổi liên tục đã làm lệch tín hiệu giá, tạo bước nhảy giá tại khu vực giáp ranh, làm tăng chi phí giao dịch và đặt các dự án có hạ tầng đấu nối phức tạp trước rủi ro thực thi kéo dài.

Khung giá trần đồng nhất toàn quốc kết hợp công cụ điều tiết truyền tải theo vị trí, cùng quy tắc rõ ràng cho các dự án giáp ranh trong giai đoạn quá độ, là điều kiện để khơi thông dòng vốn đầu tư tư nhân vào điện gió và bảo đảm an ninh năng lượng trong dài hạn.

*Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam