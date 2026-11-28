Di sản chỉ thực sự có sức sống khi những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Bảo tồn vì thế không thể dừng ở việc gìn giữ kiến trúc, hiện vật hay lưu trữ tư liệu, mà cần mở rộng khả năng tiếp cận, khơi gợi nhu cầu tìm hiểu và tạo điều kiện để công chúng tham gia sáng tạo những cách kể mới.

Trong bối cảnh công chúng ngày càng đa dạng về nhu cầu và cách tiếp nhận thông tin, những phương thức giới thiệu di sản theo lối truyền đạt một chiều dần bộc lộ hạn chế, nhất là với người trẻ. Công nghệ số mở ra những cách tiếp cận linh hoạt, sinh động hơn, song giá trị cốt lõi không nằm ở sự mới lạ của thiết bị hay hiệu ứng trình diễn, mà ở khả năng giúp công chúng hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của di sản.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, việc ứng dụng công nghệ đã tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách tham quan. Bên cạnh hành trình khám phá di tích vào ban ngày, du khách có thể trải nghiệm tour đêm kết hợp trình diễn ánh sáng 3D Mapping, sử dụng hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide với 12 ngôn ngữ hoặc tìm hiểu di tích qua hình thức tham quan thực tế ảo VR360. Những phương thức này không chỉ làm phong phú trải nghiệm trực tiếp mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận di sản cho những người chưa có điều kiện đến tận nơi.

Bạn Hoàng Phương Thảo (Hà Nội) chia sẻ: “Trải nghiệm tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang lại cảm giác thú vị bởi vừa giúp khám phá một cách tiếp cận mới, vừa hiểu thêm về những giá trị lịch sử, văn hóa của di tích”.

Tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám kết hợp với công nghệ trình diễn ánh sáng, mở rộng cách tiếp cận di sản văn hóa và lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Dẫu vậy, sức hấp dẫn về hình thức mới chỉ là điểm khởi đầu. Với một di tích gắn liền với lịch sử giáo dục, khoa cử, truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng hiền tài, việc ứng dụng công nghệ cần đi đôi với bảo đảm tính chính xác và chiều sâu của nội dung diễn giải. Nếu chỉ dừng ở những hiệu ứng thị giác bắt mắt mà thiếu sự lý giải thấu đáo, trải nghiệm khó có thể chuyển hóa thành hiểu biết bền vững.

TS Đường Ngọc Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho rằng, thách thức trong số hóa di sản là bảo đảm tính chính xác, chiều sâu khoa học, đồng thời truyền tải nội dung theo cách dễ tiếp nhận với nhiều nhóm công chúng. Công nghệ cần được xem là phương tiện hỗ trợ diễn giải, không phải mục tiêu tự thân. Vì vậy, từ tư liệu, hình ảnh, hiện vật đến kiến trúc và hệ thống bia Tiến sĩ, mỗi nội dung cần được kiểm chứng, đặt trong bối cảnh lịch sử phù hợp và lựa chọn hình thức truyền tải tương xứng.

Đặc biệt, với người trẻ, công nghệ không chỉ nên giúp việc tiếp nhận thông tin trở nên thuận tiện mà còn cần khơi gợi tinh thần chủ động khám phá. Thay vì chỉ nghe và ghi nhớ, người học cần được khuyến khích quan sát, đặt câu hỏi, trao đổi và tự tìm hiểu những giá trị ẩn sau từng hiện vật, chi tiết kiến trúc. Chẳng hạn, từ hệ thống bia Tiến sĩ, câu chuyện có thể mở rộng đến lịch sử khoa cử, quan niệm về hiền tài và trách nhiệm của người học đối với xã hội hôm nay.

Khi được tổ chức hợp lý, công nghệ không làm lu mờ giá trị nguyên bản của di tích mà trở thành cầu nối đưa di sản đến gần hơn với công chúng, biến không gian tham quan thành nơi học tập và đối thoại giữa quá khứ với hiện tại.

Nếu công nghệ mở rộng cánh cửa tiếp cận di sản, thì giáo dục và hoạt động sáng tạo giúp công chúng đi sâu hơn vào những giá trị lịch sử, văn hóa ẩn sau mỗi di tích, hiện vật. Khi người tham gia không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn chủ động khám phá, diễn giải và tạo ra sản phẩm từ những điều đã tìm hiểu, di sản trở thành nguồn tri thức sống động, có khả năng khơi nguồn sáng tạo và kết nối các thế hệ.

Tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, việc phát huy giá trị di sản được triển khai thông qua nhiều hình thức, từ tham quan ban ngày, tour đêm, thuyết minh tự động đến trưng bày chuyên đề lịch sử và các sản phẩm lưu niệm mang dấu ấn di tích. Mỗi hình thức mở ra một cách tiếp cận riêng, giúp công chúng không chỉ tìm hiểu những dấu tích còn lại mà còn từng bước hình dung về cuộc sống, sự hy sinh và ý chí kiên cường của những người từng bị giam cầm nơi đây.

Đáng chú ý, Hỏa Lò còn trở thành không gian học tập thực tế, nơi sinh viên có thể tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm trực tiếp và chuyển hóa những hiểu biết ấy thành sản phẩm sáng tạo. Trong khuôn khổ học phần biên tập sách chính trị, pháp luật, sinh viên năm thứ tư ngành Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có chuyến tìm hiểu thực tế tại di tích. Với sinh viên Đào Thị Hạnh, năm thứ tư Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyến tham quan là dịp biến sự tò mò được nuôi dưỡng từ lâu thành trải nghiệm trực tiếp.

Hạnh chia sẻ: “Tôi biết đến Hỏa Lò qua trang Facebook của di tích và đã mong muốn đến tham quan từ năm thứ nhất. Ấn tượng sâu sắc với tôi qua tìm hiểu là, tuy điều kiện khắc nghiệt như vậy nhưng ý chí kiên cường của các chiến sĩ cách mạng không thể lay chuyển. Hệ thống thiết bị nghe thuyết minh cùng nội dung giới thiệu theo từng không gian cũng giúp tôi hiểu rõ hơn những câu chuyện lịch sử tại đây”.

Bạn Đào Thị Hạnh, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thứ 2 từ phải sang), tìm hiểu lịch sử tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, tiếp cận di sản từ trải nghiệm thực tế.

Theo giảng viên Trần Thiệp Mai Dương, Khoa Xuất bản (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) việc trực tiếp tiếp cận không gian lịch sử giúp sinh viên có thêm chất liệu thực tế để xây dựng ý tưởng, đề cương và bản thảo cho các sản phẩm xuất bản. Quan trọng hơn, trải nghiệm này đặt người học trước một yêu cầu nghề nghiệp cụ thể đó là làm thế nào để chuyển tải những giá trị lịch sử, văn hóa đến độc giả trẻ bằng hình thức hấp dẫn, dễ tiếp nhận mà vẫn bảo đảm tính chính xác và chiều sâu nội dung.

Nếu tại các di tích lịch sử, giáo dục và sáng tạo giúp di sản tiếp tục được diễn giải qua những cách kể mới thì với di sản làng nghề, phát huy giá trị còn gắn trực tiếp với việc duy trì kỹ năng, bảo đảm sinh kế và tạo dựng vị trí cho sản phẩm truyền thống trong đời sống đương đại. Bởi một nghề chỉ thực sự được bảo tồn khi tri thức nghề vẫn được thực hành, truyền dạy và tạo ra giá trị cho những người đang gìn giữ nó.

Tại làng nghề điêu khắc, sơn tạc tượng Vũ Lăng (xã Dân Hòa), nghệ nhân Phạm Văn Cường cho biết, nhu cầu về tượng thờ và sản phẩm phục vụ tu bổ các công trình tín ngưỡng vẫn còn, song hoạt động của làng nghề đã giảm đáng kể so với khoảng 15 năm trước.

Theo nghệ nhân Phạm Văn Cường, máy móc có thể hỗ trợ tạo phôi, giảm sức lao động ở một số công đoạn, nhưng chưa thể thay thế kỹ năng và kinh nghiệm của người thợ. Việc đục gọt, hoàn thiện đường nét và thần thái tác phẩm vẫn đòi hỏi sự tinh tế, khả năng quan sát và cảm nhận được tích lũy qua nhiều năm hành nghề. Vì vậy, đổi mới công cụ sản xuất không có nghĩa là thay thế kỹ thuật truyền thống, mà cần hướng đến hỗ trợ người thợ nâng cao hiệu quả lao động, đồng thời giữ gìn những công đoạn tạo nên bản sắc và chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh những thách thức trong sản xuất, không gian giới thiệu và quảng bá sản phẩm cũng là vấn đề cần được quan tâm. Nghệ nhân Phạm Văn Cường cho rằng làng nghề cần có địa điểm trưng bày chung để người dân, du khách có thể tìm hiểu sản phẩm, quan sát kỹ thuật chế tác và gặp gỡ nghệ nhân. Bởi nếu tác phẩm chủ yếu được giới thiệu tại các xưởng riêng lẻ thì cơ hội tiếp cận công chúng và kết nối thị trường sẽ hạn chế.

Những trăn trở của nghệ nhân là có cơ sở bởi phát huy giá trị làng nghề không thể chỉ dừng ở quảng bá hình ảnh, mà cần tạo dựng những điều kiện thiết thực để nghề truyền thống hiện diện trong đời sống. Nói cách khác, có không gian trưng bày, hoạt động trải nghiệm chế tác và sự kết nối với du lịch, thiết kế, các ngành công nghiệp văn hóa có thể giúp sản phẩm tiếp cận những nhóm khách hàng mới. Qua đó, công chúng không chỉ nhìn thấy một tác phẩm hoàn chỉnh mà còn hiểu được kỹ thuật, lịch sử và tâm huyết của người nghệ nhân gửi gắm trong từng đường nét.

Sản phẩm điêu khắc gỗ Vũ Lăng kết tinh kỹ thuật, kinh nghiệm và sự khéo léo của người thợ, góp phần gìn giữ giá trị làng nghề truyền thống.

Từ Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hỏa Lò đến làng nghề Vũ Lăng, những cách làm khác nhau cùng cho thấy một yêu cầu: Di sản cần được kết nối với đời sống thông qua sự tham gia thực chất của con người. Công nghệ có thể mở rộng khả năng tiếp cận, giáo dục tạo nền tảng hiểu biết, còn các hoạt động sáng tạo và sản phẩm văn hóa mở ra cơ hội phát triển. Nhưng nếu cộng đồng chỉ đứng ngoài để tiếp nhận những nội dung đã được chuẩn bị sẵn, quá trình phát huy di sản sẽ khó tạo được sức sống bền vững.

Theo TS Đường Ngọc Hà, để hoạt động diễn giải di sản đạt hiệu quả, cần có nền tảng lịch sử đáng tin cậy, xác định rõ đối tượng và mục tiêu giáo dục, đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng tham gia. Điều đó đòi hỏi các đơn vị quản lý di tích không chỉ cung cấp thông tin mà còn xây dựng những hình thức đối thoại, hướng dẫn và tiếp nhận ý tưởng từ công chúng. Những đóng góp cần được xem xét trên cơ sở khoa học, bảo đảm tính chính xác, đồng thời tạo cơ hội để người tham gia nhận thấy vai trò của mình trong quá trình phát huy giá trị di sản.

Với làng nghề, sự tham gia ấy còn cần được cụ thể hóa bằng điều kiện hành nghề, không gian trưng bày, cơ hội truyền dạy và khả năng kết nối thị trường. Với trường học, đó là những hoạt động học tập giúp người trẻ chuyển từ tiếp nhận kiến thức sang chủ động khám phá, nghiên cứu và sáng tạo. Với các di tích, đó là việc xây dựng trải nghiệm có chiều sâu, để du khách không chỉ ghi nhớ một chuyến đi mà còn hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và trách nhiệm gìn giữ di sản.

Các chương trình giáo dục di sản tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám giúp học sinh tiếp cận lịch sử, truyền thống hiếu học thông qua những hoạt động trải nghiệm trực quan.

Thông qua hệ thống thuyết minh và các câu chuyện lịch sử, du khách có thêm góc nhìn về những năm tháng đấu tranh cách mạng được lưu dấu tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Đánh thức di sản, vì thế, không đơn thuần là làm mới cách trưng bày hay bổ sung công nghệ. Đó là quá trình tạo dựng mối liên hệ bền vững giữa di sản với đời sống hôm nay, trong đó cộng đồng được tiếp cận, học hỏi, thực hành và tham gia sáng tạo những giá trị mới trên nền tảng tôn trọng các giá trị cốt lõi. Khi người dân, nghệ nhân, người học và du khách trở thành những chủ thể hiểu, thực hành và kể tiếp câu chuyện di sản, quá khứ mới có thể tiếp tục đối thoại với hiện tại, tạo nền tảng cho những giá trị văn hóa được gìn giữ và phát triển lâu dài.

Nhưng để sức sống ấy không chỉ dừng lại ở những nỗ lực riêng lẻ, Hà Nội cần một tầm nhìn và cơ chế đủ mạnh để kết nối bảo tồn với sáng tạo, di sản với thị trường, đồng thời bảo đảm lợi ích từ khai thác văn hóa được quay trở lại nuôi dưỡng chính những giá trị đã làm nên bản sắc Thủ đô.

Sự tham gia của người trẻ trong các hoạt động tìm hiểu, thực hành văn hóa mở thêm cơ hội để di sản được tiếp nhận, sáng tạo và tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Hoạt động tìm hiểu lịch sử tại Nhà tù Hỏa Lò giúp sinh viên tiếp cận tư liệu thực tế, mở rộng kiến thức và nâng cao ý thức gìn giữ ký ức lịch sử.

Các hoạt động trải nghiệm tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám tạo cơ hội để công chúng tìm hiểu lịch sử giáo dục, truyền thống hiếu học và những giá trị văn hiến Thăng Long.

(Còn nữa)

Nội dung: Kim Quyên | Đồ họa: Đức Hà