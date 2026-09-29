Bài 2: Khai thác hiệu quả dư địa công nghiệp

Quảng Ngãi còn nhiều dư địa phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Năm điểm nghẽn cần tháo gỡ

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, bên cạnh các khu công nghiệp, khu kinh tế hoạt động hiệu quả, trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khu công nghiệp, khu đô thị-công nghiệp và các dự án hạ tầng khu công nghiệp đang trong quá trình đầu tư, chưa phát sinh tỷ lệ lấp đầy. Chẳng hạn, Khu đô thị-công nghiệp Dung Quất (giai đoạn 3), Khu công nghiệp VSIP II Quảng Ngãi, Khu công nghiệp Bình Hòa-Bình Phước, Khu công nghiệp Phổ Phong…

Phân tích những điểm nghẽn hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Lương Kim Sơn nêu ra 5 vấn đề cần sớm tháo gỡ.

Thứ nhất, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số khu vực còn chậm, ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đây là vấn đề có tính chất phức tạp, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nên đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của chính quyền địa phương trong công tác vận động, tuyên truyền và tổ chức thực hiện.

Hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất xuống cấp nghiêm trọng là một trong những điểm nghẽn, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư.(Ảnh: HIỂN CỪ)

Thứ hai, tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư hiện chưa theo kịp với nhịp phát triển dự án. Mặc dù đến nay trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã có một số khu tái định cư với 4.377 lô được đầu tư xây dựng, nhưng so với nhu cầu rất lớn khoảng 11.000 lô, thì hiện chỉ đáp ứng một phần nhỏ, tạo ra áp lực rất lớn đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án, thậm chí làm phát sinh chi phí xã hội và khiếu nại trong dân.

Thứ ba, phần lớn hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất đã đầu tư xây dựng hơn 20 năm, không bảo đảm theo quy hoạch, xuống cấp nghiêm trọng; hệ thống giao thông kết nối liên vùng, kết nối với tuyến cao tốc bắc-nam, các vùng nguyên liệu và trung tâm logistics vẫn cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện để khai thác tối đa lợi thế cảng biển nước sâu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Khai thác tối đa lợi thế cảng biển nước sâu Dung Quất để thu hút đầu tư. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Thứ tư, theo quy định, các dự án đầu tư được thu hút vào các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, các khu công nghiệp đang hoạt động vẫn còn nhiều vướng mắc như: Khu công nghiệp Quảng Phú, Phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất vẫn chưa đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom và xử lý nước thải; Khu công nghiệp Sao Mai, các dự án Khu công nghiệp VSIP 2, Khu đô thị-công nghiệp Dung Quất vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Thứ năm, việc triển khai thủ tục đầu tư đối với một số dự án hạ tầng khu công nghiệp còn kéo dài; công tác phối hợp xử lý giữa các cơ quan, đơn vị trong một số trường hợp chưa thật sự đồng bộ, dẫn đến chậm tiến độ triển khai dự án và ảnh hưởng đến khả năng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Cấp thiết hoàn thiện hệ thống hạ tầng

Trước thực trạng trên, vấn đề cấp thiết đặt ra đối với tỉnh Quảng Ngãi là cần phải tập trung nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu kinh tế, khu công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai dự án, nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên sâu nhằm khai thác hiệu quả dư địa công nghiệp, nhất là tiềm năng to lớn phát triển kinh tế biển, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, tạo tiền đề tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đưa ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, với tầm nhìn chiến lược.

Cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Khu kinh tế Dung Quất với các tuyến giao thông liên vùng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện công tác quy hoạch, tập trung triển khai lập, thẩm định và trình phê duyệt 2 đồ án quy hoạch phân khu còn lại thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Dung Quất bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cùng với đó, tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; ưu tiên tạo quỹ đất sạch để triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp và thu hút đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp mới (Khu đô thị-công nghiệp Dung Quất, Khu công nghiệp VSIP 2); rà soát, phân loại các dự án chậm triển khai để tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thời gian tới, Quảng Ngãi tập trung đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải trong và ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Đồng thời, tập trung đổi mới công tác xúc tiến đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp xanh, công nghiệp hỗ trợ và các dự án có giá trị gia tăng cao. Hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi.

“Tỉnh cần quan tâm chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ tạo quỹ đất sạch tại các khu công nghiệp để phục vụ thu hút đầu tư. Cân đối bố trí nguồn lực triển khai xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án trong Khu kinh tế Dung Quất, nhất là các dự án trọng điểm. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông kết nối Khu kinh tế Dung Quất với các tuyến giao thông liên vùng, cảng biển, trung tâm logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả thu hút đầu tư”, ông Lương Kim Sơn kiến nghị.