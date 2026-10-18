Bài 2: Hồi sinh những phận đời nơi đường biên mốc giới

Ở nơi đường biên mốc giới, mỗi bước chân trở về của các nạn nhân bị lừa bán không chỉ là sự hồi hương đơn thuần, mà là cuộc tái sinh kỳ diệu. Cuộc chiến ngăn chặn tội phạm mua bán người (MBN) của lực lượng Biên phòng là hành trình giành lại sự sống và phẩm giá cho những con người từng lầm lỡ bước qua cạm bẫy.

Đối tượng Hạng Thị Mua bị cáo buộc phạm tội tham gia đường dây mua bán người đang làm việc với lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ảnh: TTXVN phát

Đánh án từ sớm, từ xa, ngoài biên giới

Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 3676/KH-BĐBP ngày 1/7/2026 của BTL BĐBP về mở đợt cao điểm phòng, chống tội phạm MBN, xuất nhập cảnh trái phép và lừa đảo trực tuyến, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) của Biên phòng toàn quốc đã đồng loạt xuất kích. Nhận thức rõ bản chất xuyên quốc gia của loại tội phạm này, BĐBP đã quán triệt sâu sắc phương châm tác chiến: "Nắm chắc tình hình, chủ động tấn công, đánh trúng, đánh tận gốc từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới".

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục PCMT&TP BĐBP, cho biết: Một trong những chiến công vang dội, đánh dấu bước đột phá “vô tiền khoáng hậu” về công tác nghiệp vụ và hợp tác quốc tế của lực lượng Biên phòng diễn ra vào ngày 2/7/2026. Sau thời gian dài kiên trì trinh sát, Cục PCMT&TP cùng BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp với BĐBP Đồng Nai và An Giang đã cử 8 lượt với 30 cán bộ dày dạn kinh nghiệm bí mật sang ngoại biên để thu thập tài liệu, dựng chân dung các ổ nhóm tội phạm.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hiến binh tỉnh Svây-riêng (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên án đã bất ngờ đột kích, truy quét đồng loạt 2 tụ điểm lừa đảo trực tuyến quy mô lớn tại thành phố Bà-vét do người Việt Nam trực tiếp tổ chức và điều hành. Kết quả, lực lượng phối hợp đã tóm gọn 76 đối tượng cộm cán (trong đó có 58 đối tượng người Việt Nam và 18 đối tượng người Trung Quốc), thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại cùng vô số kịch bản lừa đảo tinh vi. Chiến công này không chỉ đập tan hai sào huyệt tội phạm khét tiếng mà còn giải thoát an toàn cho hàng chục lao động đang bị giam cầm tại đây.

Không dừng lại ở tuyến biên giới Tây Nam, tại đồng bằng sông Cửu Long, BĐBP TP Cần Thơ đã xác lập và đấu tranh thành công Chuyên án CT626p, chặt đứt đường dây mua bán người xuyên quốc gia quy mô lớn từ miền Tây đưa sang Trung Quốc để ép kết hôn trái phép, bắt giữ 6 đối tượng cầm đầu và giải cứu an toàn 2 nạn nhân nữ.

Cùng thời điểm, tại vùng cực Nam Tổ quốc, BĐBP tỉnh Cà Mau đã triệt phá Chuyên án CM626, bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây "cò ngư phủ", giải cứu kịp thời 2 nạn nhân thoát khỏi thảm cảnh bị bán lên tàu cá cưỡng bức lao động đày ải trên biển.

Tòa án nhân dân khu vực 8 – Cần Thơ mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 5 bị cáo về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Theo đó, các bị cáo này đã đưa một bé gái 14 tuổi sang Trung Quốc ép lấy chồng để nhận tiền công. Ảnh: TTXVN phát

Cảnh báo bẫy lừa đảo trực tuyến

Năm 2026, Liên hợp quốc lựa chọn chủ đề “Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo” nhằm cảnh báo về tình trạng các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia cưỡng ép nạn nhân tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. Theo UNODC, riêng khu vực Đông Á và Đông Nam Á, lừa đảo trực tuyến gây thiệt hại từ 18 đến 37 tỷ USD năm 2023.

Tại Việt Nam, tội phạm sử dụng mạng xã hội đăng tin tuyển dụng giả mạo, hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, dụ dỗ nạn nhân và thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương cho rằng: “MBN không chỉ hủy hoại cuộc đời nạn nhân, gây đau thương cho gia đình mà còn đe dọa an ninh, trật tự xã hội. Do đó, việc phòng ngừa từ sớm, từ xa thông qua công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng tự bảo vệ chính là lá chắn hiệu quả nhất”

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam kỳ vọng mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực; lan tỏa kiến thức, kỹ năng phòng, chống MBN; không tin vào những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”, luôn kiểm chứng thông tin, chủ động trang bị kỹ năng số, kịp thời phát hiện, tố giác các dấu hiệu nghi ngờ và chung tay bảo vệ những người có nguy cơ cao.

Chị Tô Thị Tuyết Ngân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa cho rằng: “Thanh thiếu niên là nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng không gian mạng, có nhu cầu lớn về học tập, việc làm và giao lưu xã hội. Vì vậy, đây cũng là nhóm nguy cơ cao dễ bị các đối tượng xấu tiếp cận, lợi dụng nếu thiếu kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ”.

Chính vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng phòng ngừa cho đoàn viên, thanh niên không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, mà còn là trách nhiệm của tổ chức Đoàn các cấp trong việc đồng hành, bảo vệ và phát huy vai trò của tuổi trẻ nhằm xây dựng một cộng đồng an toàn, văn minh.

Khi cánh cửa biên giới khép lại sau lưng tội ác, những giọt nước mắt ngày trở về chính là minh chứng cho sự hồi sinh kỳ diệu. Giữ vững an ninh biên giới không chỉ là bảo vệ tấc đất thiêng liêng, mà trên hết là bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

Bài cuối: Lực lượng Biên phòng nâng cao năng lực chống tội phạm mua bán người