Cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo được kỳ vọng mở ra hành lang vận tải tốc độ cao từ khu vực biên giới đến các trung tâm kinh tế, cảng biển ven biển. Ảnh: HT

Khơi thông những hành lang kinh tế Đông - Tây

Với vị trí địa chiến lược đặc biệt, Quảng Trị có lợi thế trở thành cửa ngõ ra biển gần nhất của khu vực Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan và Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng.

Nằm trên trục giao thông Bắc - Nam, địa phương sở hữu hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa và hàng không.

Trong đó, đường bộ giữ vai trò chủ đạo với tổng chiều dài hơn 20.000km, gồm khoảng 200km đường cao tốc, gần 1.700km quốc lộ,…

Hệ thống giao thông của tỉnh đang từng bước hoàn thiện các trục dọc và trục ngang chiến lược. Trục dọc gồm cao tốc Bắc - Nam phía Đông, Quốc lộ 1 và tuyến đường bộ ven biển. Các trục ngang gồm Quốc lộ 9, Quốc lộ 15D và Quốc lộ 12A, kết nối các cửa khẩu Lao Bảo, La Lay, Cha Lo với hệ thống cảng biển Mỹ Thủy, Cửa Việt, Hòn La và Vũng Áng.

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành các hành lang vận tải, logistics liên vùng và quốc tế, nhất là hành lang kinh tế Đông - Tây.

Tuy nhiên, để biến lợi thế vị trí thành động lực tăng trưởng, Quảng Trị cần một hệ thống giao thông có tính liên kết cao, bảo đảm dòng lưu chuyển hàng hóa thông suốt từ cửa khẩu đến cảng biển.

Thực tế, lưu lượng hàng hóa qua các cửa khẩu Lao Bảo, La Lay thời gian gần đây tăng nhanh. Đáng chú ý, nhu cầu vận chuyển than từ các tỉnh Sekong và Salavan (Lào) về Việt Nam được dự báo tăng mạnh. Theo Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào ký tháng 9/2025, sản lượng than nhập khẩu dự kiến khoảng 10 triệu tấn/năm.

Quy mô hàng hóa này đặt ra yêu cầu cấp thiết về năng lực vận tải, kết nối cảng biển và dịch vụ logistics. Nếu hạ tầng giao thông không được đầu tư tương xứng, lợi thế cửa ngõ ra biển của Quảng Trị sẽ khó được khai thác hiệu quả.

Một trong những tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược kết nối này là Quốc lộ 15D. Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 92km, bao gồm đoạn đi trùng với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây dài khoảng 24km, kết nối từ cảng biển quốc tế Mỹ Thủy đến Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Quốc lộ 15D (đoạn từ Cao tốc Bắc Nam đến cảng Mỹ Thuỷ) đang được đầu tư.

Đây được xác định là tuyến ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa từ Lào và Đông Bắc Thái Lan ra Biển Đông. Khi hoàn thành, Quốc lộ 15D sẽ rút ngắn khoảng 70km quãng đường từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về cảng Mỹ Thủy so với tuyến Quốc lộ 9 hiện hữu.

Tuyến đường có vai trò kết nối trực tiếp cảng biển Mỹ Thủy với các trục giao thông quốc gia như Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đồng thời liên kết với hệ thống đường bộ của Lào, góp phần hình thành tuyến trục trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Đến đầu tháng 11/2026, hai đoạn tuyến từ cảng Mỹ Thủy đến Quốc lộ 1A và từ Quốc lộ 1A đến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng với tổng vốn 1.940 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Đối với đoạn đi trùng với đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, Bộ Xây dựng đã phê duyệt chủ trương đầu tư, với sơ bộ tổng mức đầu tư 1.053 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2027 - 2030.

Trong khi đó, đoạn từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến Cửa khẩu quốc tế La Lay dài 12,2km đã được đầu tư xây dựng nhưng cần tiếp tục sửa chữa, nâng cấp. Cục Đường bộ Việt Nam đã đề xuất Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn tuyến này với tổng mức đầu tư 1.458 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 1.088 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng và tái định cư 42 tỷ đồng.

Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo sức bật cho logistics

Bên cạnh Quốc lộ 15D, cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo và Quốc lộ 12A là những dự án, tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong việc hình thành mạng lưới kết nối Đông - Tây của Quảng Trị.

Trong đó, cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo được kỳ vọng mở ra hành lang vận tải tốc độ cao từ khu vực biên giới đến các trung tâm kinh tế, cảng biển ven biển. Tuyến đường này còn có ý nghĩa san sẻ áp lực cho Quốc lộ 9, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và nâng cao năng lực khai thác hành lang kinh tế Đông - Tây.

Với cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, tỉnh đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức khoảng 13.939 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước 9.479 tỉ đồng (68%), vốn nhà đầu tư 4.460 tỉ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, dự án này đã được dự kiến danh mục các dự án đường bộ cao tốc chủ yếu triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ở phía Bắc của tỉnh, Quốc lộ 12A là tuyến giao thông chiến lược kết nối khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo với cảng Hòn La, cảng Chân Mây và hệ thống logistics ven biển. Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 133km, giữ vai trò kết nối khu kinh tế cửa khẩu với không gian công nghiệp, cảng biển và dịch vụ ở phía Đông.

Tuy nhiên, những tuyến giao thông này vẫn đang đối mặt với nhiều hạn chế về kết cấu hạ tầng. Việc liên kết giữa các phương thức vận tải chưa đồng bộ, một số tuyến đường chưa đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn, trong khi nhu cầu giao thương ngày càng gia tăng.

Trong bối cảnh Quảng Trị đang định hình các cực tăng trưởng mới về công nghiệp, năng lượng và cảng biển, việc tháo gỡ những điểm nghẽn giao thông càng trở nên cấp thiết.

Cùng với đầu tư các tuyến đường bộ, tỉnh đang huy động nguồn lực phát triển những hạ tầng có tính động lực khác. Nổi bật là Dự án Cảng hàng không Quảng Trị quy mô cấp 4C, tổng mức đầu tư phần xây dựng hơn 5.800 tỷ đồng, dự kiến khai thác vào tháng 3/2027.

Phối cảnh Cảng Hàng không Quảng Trị.

Cảng hàng không Quảng Trị thực hiện chuyến bay kỹ thuật đầu tiên.

Cảng hàng không, các tuyến cao tốc, quốc lộ sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, tăng cường kết nối giữa các khu kinh tế, khu công nghiệp, cửa khẩu và trung tâm đô thị.

Theo ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, để kết nối hiệu quả hai không gian phát triển Đông - Tây, tỉnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược. Trong đó, Quốc lộ 15D được xác định là tuyến động mạch kết nối trực tiếp Cửa khẩu quốc tế La Lay với cảng biển nước sâu Mỹ Thủy; cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo mở ra hành lang vận tải tốc độ cao từ biên giới đến biển; Quốc lộ 12A kết nối khu vực Cha Lo với cảng Hòn La.

Định hướng này cho thấy giao thông không đơn thuần là hạ tầng phục vụ đi lại, mà còn là điều kiện quyết định khả năng tổ chức lại không gian sản xuất, lưu thông hàng hóa và thu hút đầu tư.

Để hiện thực hóa chiến lược “vươn Đông, tỏa Tây”, Quảng Trị cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực, tháo gỡ khó khăn về cơ chế đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí vốn cho các dự án giao thông trọng điểm. Việc hoàn thiện đồng bộ các hành lang vận tải sẽ quyết định khả năng phát huy hiệu quả cảng biển, khu kinh tế và các dự án công nghiệp, năng lượng.

Thông điệp “vươn Đông – tỏa Tây” không chỉ thể hiện khát vọng phát triển của Quảng Trị mà còn phản ánh cách nhìn mới về vị thế địa kinh tế của tỉnh: vươn ra biển để kết nối với thế giới, đồng thời tỏa về phía Tây để mở rộng không gian thị trường, liên kết sâu sắc hơn với Lào, Thái Lan, Campuchia và khu vực Tiểu vùng Mê Kông.