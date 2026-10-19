Bài 2: Đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với nông dân

Đối thoại để người dân hiểu đúng, chủ động tham gia

Hơn 150 cán bộ, hội viên, nông dân trên địa bàn phường Trảng Bom đã tham dự hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT do Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Đồng Nai phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức. Đây là hoạt động thuộc Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị giai đoạn 2026-2030, hướng đến mục tiêu đưa chính sách an sinh xã hội đến gần hơn với người dân ngay từ cơ sở.

Với đặc thù công việc phụ thuộc vào mùa vụ, thu nhập có thể biến động và không phải ai cũng có điều kiện tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách an sinh, nông dân là nhóm đối tượng cần được tuyên truyền, tư vấn để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, việc tổ chức hội nghị trực tiếp tại địa phương không chỉ giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống mà còn tạo điều kiện để những vướng mắc phát sinh từ thực tế được giải đáp kịp thời.

Tại hội nghị, báo cáo viên của BHXH thành phố Đồng Nai và Hội Nông dân thành phố tập trung phổ biến những nội dung trọng tâm về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; làm rõ quyền lợi, mức đóng, mức hưởng, phương thức đóng và các quy định liên quan. Thông qua cách trao đổi gần gũi, dễ hiểu, chính sách được cụ thể hóa bằng những lợi ích thiết thực, gắn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe và bảo đảm thu nhập khi hết tuổi lao động của người nông dân.

Trong đó, BHXH tự nguyện được nhấn mạnh như một giải pháp để người lao động trong khu vực phi chính thức, trong đó có nông dân, từng bước chuẩn bị nguồn thu nhập khi về già. Người tham dự được thông tin về điều kiện hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định, cũng như quyền lợi về BHYT trong thời gian hưởng lương hưu khi đủ điều kiện.

Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến hội viên nông dân phường Trảng Bom

Bên cạnh việc phân tích lợi ích lâu dài, những thiệt thòi có thể phát sinh khi nhận BHXH một lần cũng được trao đổi thẳng thắn. Qua đó, người dân có thêm thông tin để cân nhắc giữa nhu cầu tài chính trước mắt và việc duy trì quá trình tham gia nhằm bảo đảm quyền lợi an sinh về sau. Hội nghị đồng thời hướng dẫn việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân, góp phần nâng cao tính thuận tiện, an toàn trong quá trình thụ hưởng chính sách.

Lan tỏa chính sách an sinh từ cơ sở

Điểm đáng chú ý của hội nghị không chỉ nằm ở việc phổ biến quy định mà còn ở hoạt động đối thoại, giải đáp trực tiếp những vấn đề người dân quan tâm. Các câu hỏi liên quan đến điều kiện tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mức đóng, mức hưởng, thời gian tham gia và thủ tục thực hiện được báo cáo viên giải đáp cụ thể, gắn với từng nhu cầu thực tế.

Cách tiếp cận này giúp thu hẹp khoảng cách giữa chính sách và người thụ hưởng. Thay vì chỉ tiếp nhận thông tin một chiều, hội viên có cơ hội trao đổi về những băn khoăn của bản thân, từ đó hiểu rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm và cách thức tham gia. Đây cũng là cơ sở để người dân đưa ra quyết định phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.

Chia sẻ tại hội nghị, anh Nguyễn Văn Trung, hội viên nông dân phường Trảng Bom, cho biết: “Qua hội nghị, tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa và quyền lợi của việc tham gia BHXH tự nguyện. Sau khi được tư vấn, tôi quyết định tham gia BHXH tự nguyện để chủ động chuẩn bị nguồn thu nhập khi về già và được hưởng các quyền lợi về BHYT khi đủ điều kiện hưởng lương hưu”.

Đại diện hội nông dân thẳng thắn trao đổi những thắc mắc liên quan đến chính sách BHXH, BHYT.

Hội nghị tại phường Trảng Bom là hoạt động mở đầu cho chuỗi tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT được BHXH thành phố Đồng Nai phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổ chức tại 10 xã, phường trong tháng 10 và tháng 11/2026. Mỗi hội nghị không chỉ là dịp cung cấp thông tin mà còn là cầu nối đưa chính sách BHXH, BHYT đến gần hơn với người nông dân, giúp hội viên hiểu đúng, chủ động tham gia và thụ hưởng đầy đủ các quyền lợi cho bản thân và gia đình; qua đó góp phần mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.