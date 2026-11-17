Hiện trạng khu đất số 87 Nguyễn Huệ. Ảnh: PV

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mở ra dư địa phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quy hoạch và quản lý đô thị. Không chỉ đầu tư hạ tầng, Huế cần tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất, hài hòa giữa bảo tồn di sản, hiện đại hóa đô thị và nhu cầu dân sinh.

Định hướng này được cụ thể hóa tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 01/4/2026 của Thành ủy Huế về phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại, thông minh gắn với đô thị di sản đến năm 2030 và Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của UBND thành phố về điều chỉnh Quy hoạch thành phố Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trọng tâm là tổ chức lại không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và sử dụng hiệu quả quỹ đất.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy ngày 26/6/2026, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung yêu cầu khẩn trương lập quy hoạch phân khu, tạo hành lang pháp lý thu hút đầu tư; đồng thời rà soát danh mục dự án, hiện trạng đất đai, nhu cầu giải phóng mặt bằng và các điều kiện liên quan. Đây là bước cụ thể hóa yêu cầu đưa quy hoạch vào thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai.

Trên địa bàn thành phố, nhiều dự án như khu chung cư Đống Đa (Heritage), đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đang góp phần thay đổi diện mạo đô thị, cải thiện hạ tầng và tăng cường kết nối. Cùng với đó, việc rà soát, sắp xếp công năng các khu đất tại vị trí trung tâm cũng được đặt ra nhằm tránh lãng phí nguồn lực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển.

Trong định hướng chung ấy, chủ trương chỉnh trang khu đất số 87 Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, thành công viên cây xanh là một trường hợp cụ thể. Phương án không chỉ hướng đến cải thiện cảnh quan mà còn bổ sung không gian sinh hoạt cộng đồng, nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất trung tâm.

Đáng chú ý, phương án chỉnh trang cần tính đến nhu cầu của nhiều nhóm dân cư, từ hoạt động kinh doanh, giao thương đến vui chơi, nghỉ ngơi. Dù có những nhu cầu khác nhau, người dân đều mong muốn khu vực ngày càng khang trang, thông thoáng, có thêm tiện ích phục vụ cộng đồng.

Một người dân sinh sống trong khu vực chia sẻ: “Tôi mong muốn có thêm không gian cây xanh để mọi người nghỉ ngơi, thư giãn. Đây là công trình phục vụ chung nên tất cả người dân đều được hưởng lợi”.

Phối cảnh khu vực 87 Nguyễn Huệ sau khi được triển khai làm điểm xanh.

Sự đồng thuận cũng được thể hiện từ các hộ kinh doanh. Ông Lê Văn H., một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Huệ, cho biết: “Tôi mong khu vực ngày càng sạch đẹp, trật tự hơn. Khi có thêm công viên cây xanh, cảnh quan sẽ thông thoáng. Chúng tôi ủng hộ chủ trương này”!

Tuy nhiên, đồng thuận phải đi đôi với hiệu quả thực hiện. Các dự án cần được triển khai đúng quy định, bảo đảm tiến độ, chất lượng và công năng; đặc biệt, phải có phương án quản lý, khai thác phù hợp sau khi hoàn thành.

Anh Trần Tấn P., giáo viên tiểu học sinh sống tại địa bàn, bày tỏ: “Tôi đồng tình với chủ trương nhưng cần quan tâm đến phương án quản lý, khai thác sau khi công trình hoàn thành, bảo đảm sử dụng đúng mục đích. Người dân cũng phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan và tài sản công cộng”.

Thực tế cho thấy, sự đồng thuận không chỉ đến từ việc tuyên truyền, vận động mà còn từ tính công khai, minh bạch và hiệu quả thiết thực của mỗi công trình. Lắng nghe ý kiến người dân, giải quyết thỏa đáng những vấn đề phát sinh và bảo đảm lợi ích cộng đồng là những yêu cầu cần được đặt ra trong quá trình chỉnh trang đô thị.

Quy hoạch đúng hướng, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tạo được sự đồng thuận sẽ là những yếu tố quan trọng trong quá trình phát triển đô thị Huế. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là thay đổi diện mạo thành phố mà còn tạo ra những không gian sống tốt hơn, hài hòa giữa bảo tồn di sản và yêu cầu phát triển, vì lợi ích lâu dài của cộng đồng.