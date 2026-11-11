Bài 2: Đồng hành xây dựng cuộc sống ấm no

Đưa ánh sáng đèn điện đến những ngôi nhà trên núi cao

Tại xóm Nà Kiềng, xã Quảng Lâm, gia đình ông Dương Văn Tu có 15 người cùng sinh sống. Ở cụm dân cư Tát Trà, xóm Sác Ngà, gia đình anh Mạ Dua Phừ cũng có 11 thành viên. Trước đây, khi chưa có nguồn điện ổn định, sinh hoạt của các gia đình đông thành viên này gặp không ít bất tiện. Từ khi được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời, các gia đình đã có điện phục vụ sinh hoạt, trẻ nhỏ cũng có thêm ánh sáng để học bài khi đêm xuống.

Công an xã Nguyên Bình, Quảng Lâm phối hợp với các đơn vị liên quan hỗ trợ vận chuyển các bộ điện năng lượng mặt trời đến các hộ dân vùng khó khăn.

Để đưa điện đến những mái nhà nằm biệt lập trên núi cao là cả một hành trình nhọc nhằn. Những tấm pin nặng khoảng 36kg, bình ắc quy, cột sắt và vật liệu lắp đặt được cán bộ, chiến sĩ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân thay nhau vận chuyển qua những đoạn dốc xe máy không thể đi tiếp. Có nơi, mọi người phải đi bộ, lần theo những lối mòn quanh co giữa núi đá mới đưa thiết bị đến tận nhà.

Trung úy Lương Xuân Hoàng, cán bộ Công an xã Quảng Lâm cho biết, toàn xã có 106 hộ thuộc diện được hỗ trợ lắp đặt điện năng lượng mặt trời. Nhiều gia đình ở xa trung tâm, nhà nằm cheo leo trên sườn núi nên việc đưa các tấm pin và thiết bị đi kèm đến nơi cần sự chung sức của nhiều lực lượng.

Công an xã Bế Văn Đàn đã phối hợp với các đơn vị liên quan vận chuyển, lắp đặt thiết bị cho hộ gia đình ông Nông Văn Bộ, trú tại xóm Lũng Khún, xã Bế Văn Đàn.

Qua rà soát, Cao Bằng còn 6.197 hộ chưa được sử dụng điện lưới quốc gia ổn định. Trong đó, 542 hộ thuộc 81 cụm, xóm của 23 xã, phường ở những khu vực đặc biệt khó khăn, chưa thể tiếp cận điện lưới trong thời gian ngắn. Trước thực tế này, tỉnh triển khai đề án huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ các hộ dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời. Đây là giải pháp phù hợp với địa hình miền núi, có thể thực hiện nhanh, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng và sinh hoạt thiết yếu. Đến ngày 23/10, toàn tỉnh đã hoàn thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho 542/542 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Công an xã Lý Bôn phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức vận chuyển vật liệu xây dựng điểm trường Mầm non Khuổi Vin.

Không chỉ đưa điện đến những nơi còn thiếu sáng, cán bộ, chiến sĩ còn góp sức vào những công việc dân sinh khác. Tại xã Lý Bôn, 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã và thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã bốc xếp, vận chuyển 50 tấn khung kết cấu sắt phục vụ xây dựng điểm trường Mầm non Khuổi Vin. Suốt từ 9h đến 17h, các lực lượng miệt mài vận chuyển vật liệu đến điểm tập kết, góp phần tháo gỡ khó khăn trong việc đưa vật liệu vào địa bàn có địa hình phức tạp.

Công an xã Lý Bôn phối hợp với các lực lượng cơ sở bốc dỡ, vận chuyển hơn 50 tấn bê tông hộp phục vụ thi công nền móng công trình điểm trường Trường Mầm non Khuổi Vin ngày 8/11/2026.

Đại tá Lương Văn Thiểm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, việc hỗ trợ điện mặt trời xuất phát từ nhu cầu thực tế tại những địa bàn khó kéo điện lưới. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ phối hợp triển khai mà còn trực tiếp vận chuyển vật tư, dựng cột, lắp đặt và đưa hệ thống vào sử dụng, giúp người dân có thêm điều kiện sinh hoạt, trẻ em thuận lợi hơn trong học tập.

Ở xóm Lũng Mần, xã Cốc Pàng, những khó khăn của người dân vẫn hiện hữu trong sinh hoạt và sản xuất hằng ngày. Xóm có 107 hộ, 100% là đồng bào Mông. Con đường lên xóm đã được mở, điện lưới đã về một phần địa bàn, nhưng một số hộ sống trên các đỉnh núi đá cao vẫn chưa có điện. Nước sinh hoạt cũng là nỗi lo thường trực của nhiều gia đình.

Đất canh tác ở Lũng Mần chủ yếu nằm trong những hốc nhỏ giữa đá tai mèo, mỗi năm chỉ trồng được một vụ ngô. Người dân chủ yếu trữ nước mưa trong bể, téc để phục vụ sinh hoạt. Khi mưa ít, nắng hạn kéo dài, người dân lại phải tìm nguồn nước ở xa, chở từng can về phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi.

Đại úy Hoàng Văn Khánh, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng cho biết, Lũng Mần là địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp trên núi đá. Vì vậy, Công an xã và Bộ đội Biên phòng thường xuyên xuống cơ sở, phối hợp tuyên truyền, nắm tình hình, hỗ trợ bà con thu hoạch ngô, vận động trao tặng téc chứa nước. Qua những lần đến từng hộ, lực lượng chức năng cũng có điều kiện tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt nhu cầu thiết thực để phối hợp hỗ trợ.

Hộ gia đình anh Vừ Mí Vàng, xóm Lũng Mần có bể và téc chứa nước nhưng tới thời điểm này không có mưa, nước dự trữ cũng cạn dần.

Hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học

Tại xã Minh Khai, Công an xã triển khai mô hình “Em nuôi Công an xã” từ tháng 3/2026, hỗ trợ 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm hai em lớp 9 và một em lớp 8. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng để mua sách vở, đồ dùng học tập.

Ngoài khoản hỗ trợ, cán bộ Công an xã còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, theo sát việc học và dành thời gian phụ đạo các môn Toán, Lý, Hóa, Văn và tiếng Anh cho các em. Sự giúp đỡ này góp phần để các em có thêm điều kiện củng cố kiến thức, đồng thời có người chia sẻ những khó khăn trong học tập và cuộc sống.

Cán bộ Công an xã thường xuyên thăm hỏi, động viên và dành thời gian phụ đạo cho các em.

Triệu Bảo Uyên, dân tộc Dao, học sinh lớp 9, là một trong ba em được hỗ trợ. Nhà ở thôn Nặm Dạng, cách trường gần 10km, đường đi chủ yếu qua những cung đường đồi núi nên Uyên phải ra ở cùng ông bà nội để thuận tiện học tập. Dù gia đình còn nhiều khó khăn, em luôn nỗ lực vươn lên, nhiều năm liền đạt kết quả học tập tốt.

Uyên kể, sự quan tâm của các chú Công an xã Minh Khai giúp em có thêm điều kiện mua sách vở, đồ dùng học tập và được động viên cố gắng mỗi ngày. Em dự định thi vào Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, sau đó phấn đấu thi vào một trường Công an, trở thành người chiến sĩ và trở về công tác tại quê hương.

Con đường phía trước còn dài, nhưng với Uyên, sự hỗ trợ của các chú Công an xã là một phần động lực để em tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Học sinh Triệu Bảo Uyên đang ở nhà ông bà nội.

Cũng tại Minh Khai, Công an xã phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho 53 hộ dân ở thôn Hòa Thuận. Với những gia đình chưa có điện lưới quốc gia, nguồn sáng mới giúp sinh hoạt thuận tiện hơn, tạo điều kiện để trẻ em học bài và người dân tiếp cận thông tin.

Một việc làm khác được duy trì từ năm 2021 là phát móc khóa an ninh có số điện thoại Trưởng Công an xã. Vật dụng nhỏ gọn giúp người dân dễ nhớ số liên hệ, thuận tiện thông báo khi phát hiện vụ việc, cần hỗ trợ hoặc muốn phản ánh vấn đề phát sinh tại địa phương.

Người dân trong xã đều dùng móc khóa an ninh có số điện thoại Trưởng Công an xã.

Ở địa bàn miền núi, nơi có những xóm cách trung tâm xã hàng chục km, việc có sẵn số điện thoại của người phụ trách Công an xã giúp người dân chủ động hơn khi cần liên hệ. Qua đó, lực lượng Công an cũng có thêm kênh tiếp nhận thông tin, nắm bắt tình hình và xử lý những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cùng với đó, Công an xã Minh Khai phối hợp với chính quyền và các lực lượng hỗ trợ 11 hộ làm nhà, xóa nhà tạm, nhà dột nát. Trong số này có bà Nông Thị Nhung ở xóm Nà Kẻ, người cao tuổi sống một mình, thuộc diện khó khăn. Với những trường hợp như vậy, việc nắm rõ điều kiện từng gia đình, phối hợp với các đơn vị và cộng đồng để hỗ trợ đúng nhu cầu là điều cần thiết.

Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Hoàng Hà, Trưởng Công an xã Minh Khai cho biết: “Chúng tôi xác định muốn gần dân thì phải biết người dân đang cần gì, gia đình nào còn khó khăn, các cháu học sinh nào cần được động viên. Vì vậy, cán bộ Công an xã không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn tranh thủ xuống các thôn, gặp gỡ, hỏi han và tìm cách hỗ trợ bà con trong khả năng của mình”.

Công an xã Minh Khai thường xuyên xuống các hộ dân trên địa bàn.

Theo Thượng tá Hoàng Hà, từ việc đỡ đầu học sinh, giúp hộ nghèo làm nhà đến hỗ trợ điện chiếu sáng, mỗi hoạt động đều xuất phát từ nhu cầu cụ thể ở địa phương. Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ Công an xã cần nắm được hoàn cảnh của từng hộ, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn và tạo điều kiện để người dân chủ động phản ánh các vấn đề phát sinh.

Từ những chuyến đưa điện lên núi, vận chuyển vật liệu tới điểm trường đến sự đồng hành với học sinh nghèo, tinh thần “Gần dân nhất” được vun đắp bằng những việc làm thiết thực.