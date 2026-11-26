Những câu chuyện về quá trình xây dựng thành Cổ Loa của vua An Dương Vương, cùng với sự giúp sức của thần linh trong việc xây thành đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trở thành một phần ký ức văn hóa của cư dân vùng đất Đông Anh - Thư Lâm. Trong đó, đền Sái là một trong những không gian lưu giữ, thực hành và tiếp nối những tín ngưỡng dân gian gắn với câu chuyện lịch sử ấy.

Trong các cuộc kháng chiến chống quân Tống, quân Nguyên - Mông, đặc biệt là trong phòng tuyến Như Nguyệt thế kỷ XI do Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy, khu vực núi Sái - đền Sái giữ vị trí quân sự quan trọng. Đến thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây tiếp tục được sử dụng làm căn cứ, trận địa phòng không, góp phần bảo vệ vùng trời và vùng đất phía Bắc Thủ đô Hà Nội.

Về kiến trúc, cụm di tích đền Sái được sắp xếp liên hoàn từ chân núi lên đỉnh núi, gồm: Nghi môn theo kiểu ngũ môn, lầu Kính Thiên, tiền tế, trung đường, hậu cung và chùa Sái với kết cấu "tiền Thần - hậu Phật" đặc trưng của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Kiến trúc chủ yếu mang phong cách thời Hậu Lê và Nguyễn, thể hiện qua hệ thống vì kèo gỗ, mái ngói ta, các mảng chạm khắc rồng mây, tứ linh, tứ quý tinh xảo, phản ánh trình độ nghệ thuật và tư duy thẩm mỹ của người Việt qua các thời kỳ lịch sử.

Di tích hiện còn lưu giữ nhiều di vật quý giá như: Bia đá thời Mạc và thời Lê, tượng thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, chuông đồng, đồ thờ sơn son thếp vàng, gạch cổ thời Lê… Đây là những tư liệu có giá trị lớn về lịch sử, mỹ thuật và khoa học, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu tín ngưỡng, kiến trúc và văn hóa truyền thống của địa phương.

Thạc sĩ, KTS Trần Tuấn Anh, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, giá trị của đền Sái không chỉ nằm ở tuổi đời hay những câu chuyện huyền tích gắn với Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, mà còn thể hiện ở cách người xưa lựa chọn địa thế, tổ chức không gian thờ tự và tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa công trình với cảnh quan tự nhiên.

Theo KTS Trần Tuấn Anh, việc xây dựng đền trên núi Thất Diệu Sơn cho thấy tư duy kiến tạo không gian tín ngưỡng của người Việt, trong đó địa hình, cây xanh, mặt nước và kiến trúc không tồn tại độc lập mà bổ trợ, tạo nên một chỉnh thể văn hóa - tâm linh.

Đáng chú ý là kiến trúc đền truyền thống không hướng đến sự phô trương về quy mô mà chú trọng tính tôn nghiêm, sự cân đối và chiều sâu biểu tượng. Từ cách bố trí các hạng mục thờ tự, tổ chức lối tiếp cận đến sự chuyển tiếp giữa không gian bên ngoài và nội tự, mỗi yếu tố đều góp phần tạo nên trải nghiệm tâm linh cho người hành lễ.

Những chi tiết kiến trúc, trang trí và đồ thờ nếu được nghiên cứu, nhận diện đầy đủ sẽ là nguồn tư liệu quan trọng để tìm hiểu kỹ thuật xây dựng, mỹ thuật dân gian và quan niệm thẩm mỹ của các thế hệ cư dân địa phương.

“Đền Sái cần được nhìn nhận trong tổng thể không gian di tích đền Sái - đền Thượng - chùa Sái và cảnh quan núi Thất Diệu Sơn. Giá trị của di tích vì thế không chỉ được đo bằng những cấu kiện kiến trúc riêng lẻ mà còn nằm ở mối liên kết giữa các công trình, địa hình và hệ thống truyền thuyết dân gian. Đây chính là yếu tố tạo nên bản sắc riêng, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo tồn đồng bộ cả kiến trúc lẫn cảnh quan xung quanh”, KTS Trần Tuấn Anh phân tích.

Đặc biệt, KTS Trần Tuấn Anh cho rằng, cụm di tích đền Sái không tồn tại tách biệt với đời sống đương đại mà nằm giữa một không gian phát triển có tính kết nối cao. Từ khu vực đền Sái, nhịp vận động của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài hiện diện rõ nét trong đời sống thường ngày. Những chuyến bay nối Hà Nội với các vùng miền và quốc gia trên thế giới lần lượt cất cánh, đi qua vùng trời nơi lưu giữ một di sản văn hóa lâu đời.

Đó là một sự tương phản đặc biệt: Bên dưới là mái đền cổ, những câu chuyện truyền thuyết về buổi đầu dựng nước; phía trên là những chiếc máy bay hiện đại mang theo hành khách và những hành trình kết nối toàn cầu. Một bên là chiều sâu lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ; một bên là biểu tượng của công nghệ, giao thương và hội nhập quốc tế. Sự giao thoa ấy tạo nên một hình ảnh giàu giá trị biểu tượng cho Hà Nội hôm nay - thành phố vừa trân trọng những di sản nghìn năm, vừa không ngừng mở rộng không gian phát triển và hội nhập.

“Tuy nhiên, lợi thế địa lý tự thân chưa thể tạo nên sức hấp dẫn của một điểm đến. Điều quan trọng là phải chuyển hóa hình ảnh độc đáo ấy thành câu chuyện văn hóa có chiều sâu, có khả năng tiếp cận công chúng trong nước và quốc tế.

Đền Sái không chỉ được giới thiệu như một di tích cổ mà cần được đặt trong mối liên hệ với lịch sử Cổ Loa, tín ngưỡng dân gian, đời sống cộng đồng và sự phát triển hiện đại của Hà Nội. Đây cũng là cách để di sản bước ra khỏi phạm vi không gian địa phương, trở thành một sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa rộng rãi hơn”, KTS Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Cụm di tích đền Sái đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia theo Quyết định số 15 VH/QĐ ngày 27-1-1986. Lễ hội đền Sái cũng chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo Quyết định số 2198/QĐ-BVHTTDL ký ngày 27-6-2025.

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội, việc nhận diện và khai thác những giá trị văn hóa đặc sắc của đền Sái có ý nghĩa quan trọng.

Theo PGS.TS Dương Văn Sáu, Giảng viên cao cấp Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, đền Sái nằm về phía Bắc thành Cổ Loa, bên dòng sông Cà Lồ. Đây là nơi lưu giữ lại giá trị lịch sử huyền tích về vị thần Huyền Thiên Trấn Vũ - một trong những vị thần quan trọng của cư dân Á Đông và Việt Nam, canh giữ bầu trời phương Bắc, góp phần trị thủy để bảo vệ cho mùa màng và đời sống của người dân.

Đồng thời, đền Sái còn có một đặc điểm rất riêng biệt, mang hơi thở của thời kỳ hiện đại, đó là các chuyến bay của hàng không Việt Nam và các hãng bay quốc tế khi xuất phát từ sân bay Nội Bài, khi bay lên đến độ cao trên khu vực đền Sái sẽ bắt đầu rẽ đi các hướng khác nhau để đến các sân bay trong nước, cũng như các vùng đất trên thế giới.

Xét về giá trị kinh tế - xã hội, PGS.TS Dương Văn Sáu cho rằng, từ sân bay quốc tế Nội Bài đến khu vực đền Sái chỉ cách nhau khoảng 15-17km, đi qua một vùng văn hóa với những làng nghề, loại hình nghệ thuật như múa rối nước Đào Thục, làng nghề gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, Vân Hà, Liên Hà…

Cho nên, theo PGS.TS Dương Văn Sáu, tùy vào thời gian của các chuyến bay, các công ty du lịch có thể điều phối chương trình du lịch, đón khách để đi đến khu vực đền Sái, rồi đến các làng nghề của xã Thư Lâm, các làng nghề ở khu vực của thành Cổ Loa (xã Đông Anh) trong các chương trình du lịch di sản văn hóa, du lịch làng nghề, du lịch nông nghiệp nông thôn...

“Hay nói cách khác, đền Sái có thể được coi là một điểm trung chuyển, kết nối giữa sân bay Nội Bài với các khách sạn, các điểm đến ở nội đô Hà Nội. Nếu tổ chức phù hợp các chuyến bay, đền Sái là một trong những điểm dừng chân đầu tiên khi du khách đến Hà Nội. Tôi cho rằng, điều này sẽ đem lại ấn tượng tốt cho du khách quốc tế khi đến với Việt Nam”, PGS.TS Dương Văn Sáu nhấn mạnh.

Để khai thác hiệu quả giá trị kinh tế - xã hội của di tích lịch sử đền Sái, theo PGS.TS Dương Văn Sáu, vấn đề quan trọng hiện nay, xã Thư Lâm nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung cần tiếp tục làm tốt công tác gìn giữ, bảo tồn di tích, giữ gìn di sản; tăng cường công tác truyền thông để quảng bá những giá trị đặc trưng riêng của đền Sái. Cùng với đó là đầu tư, xây dựng những sản phẩm dịch vụ tích hợp như: Giao thông, các điểm trung chuyển, các khu vực dịch vụ, thương mại, hạ tầng viễn thông… Và đặc biệt là phải đào tạo được đội ngũ nhân sự đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn du lịch có chuyên môn nghiệp vụ sâu để cho những giá trị đó được hiển hiện và tỏa sáng.

(Còn nữa)

Nội dung: Doãn Thành - Văn Trọng | Đồ họa: Đức Hà