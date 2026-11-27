Sinh viên tại phòng thí nghiệm "Yaskawa i3-Mechatronics" của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Ảnh: UTE.

Đây là quan điểm của PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Y sinh, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM khi trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại về vấn đề phát triển STEM trong đại học.

Theo ông, bên cạnh nâng cao chất lượng đào tạo, các trường cần tăng cường liên kết với doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng nghiên cứu và xây dựng cơ chế hỗ trợ để đưa sản phẩm khoa học từ phòng thí nghiệm vào thực tiễn.

Chọn lĩnh vực có thể làm tốt, không chạy theo tên ngành

- Trong bối cảnh nguồn lực có hạn, các trường đại học nên đầu tư trọng tâm vào ngành, lĩnh vực STEM mũi nhọn nào để vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa bảo đảm chất lượng đào tạo?

- STEM là lĩnh vực đào tạo có tính liên ngành, phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay. Chính vì vậy, khi lựa chọn triển khai đào tạo STEM, mỗi trường cần xem xét, đánh giá kỹ các ngành đào tạo hiện có để xác định hướng đi phù hợp, bảo đảm hiệu quả và khả năng duy trì lâu dài, bền vững.

Theo tôi, khi nguồn lực còn hạn chế, điều quan trọng nhất không phải là lựa chọn thật nhiều ngành đang được quan tâm, mà là xác định đúng lĩnh vực nhà trường có thể làm tốt và tạo ra giá trị khác biệt, có ích cho xã hội.

Đầu tư STEM cần có trọng tâm, dựa trên sự giao thoa của ba yếu tố: nhu cầu nhân lực và công nghệ của xã hội; thế mạnh thực chất về đội ngũ, cơ sở vật chất của nhà trường; khả năng hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các đơn vị sử dụng lao động trong nước, quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Mạnh Tùng.

Một vấn đề không kém phần quan trọng là Chính phủ đã nhấn mạnh các lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học, y sinh và một số lĩnh vực trọng yếu khác trong định hướng phát triển nhân lực công nghệ cao. Với định hướng này, việc tích hợp kiến thức, kỹ năng phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo vào các chương trình đào tạo STEM là rất phù hợp.

Tuy nhiên, theo tôi, mỗi trường cần cụ thể hóa định hướng chung thành những hướng đào tạo, nghiên cứu phù hợp với năng lực của mình, thay vì cùng đầu tư theo một mô hình giống nhau. Việc lựa chọn ngành đào tạo cũng cần dựa trên khảo sát nhu cầu cụ thể, không chỉ căn cứ vào mức độ phổ biến của tên ngành.

Chẳng hạn, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM có Khoa Điện - Điện tử với nền tảng chuyên môn về điện, điện tử, điều khiển tự động hóa, kỹ thuật máy tính và kỹ thuật y sinh (theo hướng đào tạo điện tử y sinh).

Do vậy, tôi cho rằng nhà trường có thể ưu tiên các hướng đào tạo STEM như cảm biến và thiết bị đo lường y sinh, hệ thống nhúng phục vụ chăm sóc sức khỏe, xử lý tín hiệu và hình ảnh y tế, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích dữ liệu y tế, robot phẫu thuật, thiết bị phục hồi sức khỏe và hỗ trợ phục hồi sau chấn thương.

Đây là những hướng có thể được tổ chức trên nền tảng chuyên môn liên ngành, kết nối đào tạo với các bài toán thực tiễn do bệnh viện và doanh nghiệp đặt ra.

Về đầu tư, tôi đề xuất ưu tiên hạ tầng có thể sử dụng chung cho nhiều học phần và nhóm nghiên cứu.

Chẳng hạn, phòng thí nghiệm về cảm biến, đo lường, robot điều khiển, xử lý tín hiệu, xử lý ảnh, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và hệ thống nhúng có thể phục vụ đồng thời đào tạo điện tử, điều khiển - tự động hóa và điện tử y sinh.

Đối với các thiết bị chuyên sâu, chi phí lớn, nhà trường có thể tiếp cận thông qua hợp tác với viện nghiên cứu, bệnh viện và doanh nghiệp, thay vì mỗi bộ môn, đơn vị đều phải đầu tư đầy đủ ngay từ đầu.

Sinh viên tại vòng chung kết cuộc thi UAV SkyTrack Hackathon 2026. Ảnh: TDMU.

Nền tảng vững, thực hành đủ, doanh nghiệp cùng tham gia

- Làm thế nào để các trường đại học gắn đào tạo STEM với thực tiễn doanh nghiệp, giúp sinh viên vừa có nền tảng kiến thức vững chắc, vừa đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động?

- Việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với định hướng STEM có vai trò rất quan trọng. Trong đó, cần ưu tiên thời gian để sinh viên học tập tại doanh nghiệp, tham gia các dự án thực tế. Nhà trường vẫn phải bảo đảm sinh viên có đủ thời gian trực tiếp thao tác, thực hành, đo đạc, thiết kế, kiểm thử, thực hiện dự án và phân tích kết quả.

Theo tôi, quy mô tuyển sinh cần gắn với năng lực hướng dẫn của giảng viên, khả năng đáp ứng của phòng thí nghiệm và các dự án hợp tác với doanh nghiệp. Không nên mở rộng quy mô trước rồi mới tìm cách bổ sung các điều kiện bảo đảm chất lượng.

Để đáp ứng nhu cầu trước mắt mà không đào tạo theo hướng ngắn hạn, chương trình cần được thiết kế trên cơ sở hai lớp kiến thức. Thứ nhất là nền tảng khoa học, toán học và kỹ thuật đủ vững, phù hợp với thế mạnh chuyên môn, đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất hiện có của trường. Thứ hai là các học phần ứng dụng và dự án được cập nhật theo nhu cầu thực tế.

Doanh nghiệp có thể tham gia đặt bài toán, cùng hướng dẫn đồ án, luận án và đánh giá sản phẩm, nhưng nhà trường phải giữ vai trò bảo đảm nền tảng học thuật và khả năng học tập lâu dài của người học.

Học sinh trải nghiệm các ngành học kỹ thuật, công nghệ tại Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: Lê Nam.

Điểm nghẽn nằm ở cả chuỗi, từ ý tưởng đến ứng dụng

- Điều gì đang cản trở lớn nhất khiến các sản phẩm nghiên cứu STEM của giảng viên chưa thể bước ra khỏi phòng thí nghiệm để thương mại hóa?

- Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất là thiếu cơ chế và đội ngũ đồng hành để đưa kết quả nghiên cứu đi hết chặng đường từ ý tưởng đến ứng dụng. Chúng ta không nên chỉ nhìn vấn đề ở khía cạnh giảng viên thiếu kinh phí hoặc doanh nghiệp chưa quan tâm.

Vướng mắc nằm ở cả chuỗi hoạt động, từ xác định nhu cầu, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm, bảo hộ sở hữu trí tuệ đến tính toán chi phí và tìm kiếm đối tác tiếp nhận. Những vấn đề như định giá quyền sở hữu trí tuệ, kết nối cung - cầu công nghệ và năng lực chuyển giao cũng đã được đặt ra trong các cuộc thảo luận chính sách gần đây.

Một mô hình hoạt động tốt trong phòng thí nghiệm chưa đồng nghĩa với một sản phẩm có thể đưa ra thị trường. Với vai trò nhà nghiên cứu, tôi cho rằng cần đặt ra những câu hỏi rất thực tế: Sản phẩm giải quyết vấn đề cho ai? Tốt hơn giải pháp hiện có ở điểm nào? Có vận hành ổn định hay không? Chi phí sản xuất và bảo trì ra sao? Sản phẩm hoàn thành có được kiểm định, cấp phép sử dụng hay không? Đơn vị nào sẵn sàng tiếp nhận?

Nếu những câu hỏi này chỉ được đặt ra sau khi đề tài kết thúc thì quá trình chuyển giao sẽ rất bị động.

Trong lĩnh vực điện tử y sinh, tôi đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về chất lượng và khả năng tiếp nhận sản phẩm. Sản phẩm làm ra có được bác sĩ và bệnh nhân đón nhận hay không? Có đủ điều kiện để thương mại hóa, được phép sử dụng tại các bệnh viện hay không? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép để sản phẩm được sử dụng trên người?

Giữ chân người giỏi, đầu tư thiết bị theo mục tiêu rõ ràng

- Các trường đại học cần ưu tiên tháo gỡ những hạn chế nào về đội ngũ giảng viên và hệ thống phòng thí nghiệm để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu STEM?

- Theo tôi, hai yếu tố này cần được giải quyết đồng bộ, nhưng điểm xuất phát nên là con người và cơ chế làm việc. Đầu tư thiết bị sẽ khó phát huy hiệu quả nếu thiếu giảng viên làm chủ công nghệ, nhân sự vận hành và chương trình, dự án nghiên cứu đủ rõ để khai thác thiết bị.

Trước hết, về đội ngũ, tôi cho rằng thu hút nhân tài không chỉ là tuyển được người có học hàm, học vị, thành tích công bố khoa học hoặc khả năng tạo ra sản phẩm thực tế, mà còn phải tạo điều kiện để họ phát triển chuyên môn lâu dài. Bên cạnh thu nhập, cần quan tâm đến thời gian dành cho nghiên cứu, kinh phí khởi đầu, khả năng thực hiện các dự án vừa và lớn, tiếp cận thiết bị, cộng sự cũng như mức độ thuận lợi của thủ tục triển khai công việc.

Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TDTU.

Một giảng viên vừa giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, nghiên cứu đề tài, vừa tham gia quản lý và thực hiện nhiều công việc hành chính sẽ rất khó theo đuổi một hướng nghiên cứu chuyên sâu để tạo ra sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Vì vậy, tôi đề xuất phân công nhiệm vụ linh hoạt theo vai trò và giai đoạn phát triển của từng người; đồng thời có cơ chế ghi nhận thực chất những đóng góp trong xây dựng học phần thực hành, hướng dẫn dự án, triển khai dự án thực tế và hợp tác với doanh nghiệp.

Việc bồi dưỡng đội ngũ cũng cần đi vào những năng lực cụ thể. Tôi đề xuất tăng cơ hội để giảng viên làm việc cùng doanh nghiệp, viện nghiên cứu và bệnh viện; tham gia các dự án liên ngành; cập nhật phương pháp thiết kế, kiểm thử và đánh giá sản phẩm. Hơn nữa, cần có định hướng thúc đẩy luân chuyển, công nhận và cân đối thời gian giảng viên làm việc tại doanh nghiệp với hoạt động giảng dạy. Đây cũng là hướng được Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất trong các giải pháp tăng cường liên kết viện - trường - doanh nghiệp.

Thứ hai, về phòng thí nghiệm, cần chuyển từ tư duy "mua được thiết bị gì" sang "thiết bị phục vụ năng lực đào tạo và hướng nghiên cứu nào, có thể tạo ra sản phẩm gì". Tôi đề xuất mỗi kế hoạch đầu tư phải làm rõ người phụ trách, đối tượng sử dụng, tần suất khai thác, kinh phí vận hành và sản phẩm đầu ra dự kiến.

Cùng với chi phí mua sắm, nhà trường phải tính đến kinh phí vật tư, bảo trì, hiệu chuẩn, phần mềm và nhân sự kỹ thuật. Đặc biệt, đối với các sản phẩm hoàn thành, cần có cơ chế kiểm định và cấp phép rõ ràng để đủ điều kiện thương mại hóa.

Các trường nên tổ chức phòng thí nghiệm dùng chung với quy chế tiếp cận minh bạch, lịch sử dụng và trách nhiệm quản lý rõ ràng. Tuy nhiên, cần phân biệt yêu cầu của phòng thực hành đào tạo với phòng nghiên cứu chuyên sâu. Sinh viên cần có đủ cơ hội thao tác để hình thành kỹ năng, trong khi các nhóm nghiên cứu cần điều kiện làm việc ổn định, khả năng tiếp cận thiết bị chuyên sâu và sự hỗ trợ kỹ thuật phù hợp với từng dự án để tạo ra sản phẩm.

- Để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học và tạo ra những sản phẩm STEM có giá trị ứng dụng, các trường đại học cần tập trung vào những giải pháp nào?

- Theo tôi, cần ưu tiên hình thành các nhóm có định hướng trung hạn và dài hạn, thay vì chỉ tập hợp nhân sự theo từng đề tài ngắn hạn. Mỗi nhóm cần có bài toán nghiên cứu đủ rõ, người dẫn dắt, sự phối hợp giữa các chuyên môn và đối tác có khả năng phản hồi về giá trị ứng dụng.

Trong đó, mỗi nhóm cần được đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phù hợp và có chất lượng, đi kèm với các chỉ số đánh giá hiệu quả (KPI). Sinh viên và học viên sau đại học nên được tham gia vào những phần việc phù hợp, qua đó gắn đào tạo với quá trình tạo ra tri thức và sản phẩm. Hơn nữa, kinh phí đào tạo cần được xem xét, hỗ trợ tương xứng để khuyến khích người học tham gia tạo ra những sản phẩm tri thức và sản phẩm ứng dụng chất lượng.

Bên cạnh thiết bị, cần đầu tư cho chất lượng phương pháp nghiên cứu, gồm thiết kế thí nghiệm, quản lý dữ liệu, phân tích thống kê, kiểm chứng độc lập, khả năng tái lập và liêm chính học thuật. Với nghiên cứu y sinh, tôi đề xuất chú trọng thêm quy trình đạo đức nghiên cứu, bảo mật dữ liệu và phối hợp chuyên môn với cơ sở y tế. Đây là những nội dung cần được chuẩn bị ngay từ khi hình thành đề tài, dự án, chứ không chờ đến lúc công bố hoặc chuyển giao mới xử lý.

Cuối cùng, tôi cho rằng cần đổi mới cách đánh giá hiệu quả đầu tư. Với đào tạo, cần xem sinh viên thực sự làm được gì; với phòng thí nghiệm, cần đánh giá mức độ khai thác và chất lượng kết quả tạo ra; với nghiên cứu ứng dụng, cần xem công nghệ đã tiến thêm bước nào và có đối tác nào sử dụng.

Khi đội ngũ, hạ tầng và cơ chế được tổ chức xoay quanh những đầu ra cụ thể như vậy, đào tạo STEM mới có thể gắn thực chất với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu xã hội.

- Trân trọng cảm ơn ông.

5 giải pháp đưa sản phẩm nghiên cứu STEM ra khỏi phòng thí nghiệm Thứ nhất, Nhà nước cần có chính sách, tiêu chuẩn và quy định rõ ràng về kiểm định, đánh giá thiết bị trước khi đưa vào thương mại hóa và sử dụng, nhất là đối với các thiết bị y tế được chế tạo tại Việt Nam. Thứ hai, cần đưa doanh nghiệp và đơn vị sử dụng vào quá trình nghiên cứu ngay từ đầu. Với lĩnh vực kỹ thuật y sinh, cần có sự tham gia của bệnh viện, nhân viên y tế hoặc doanh nghiệp thiết bị y tế trong việc xác định nhu cầu, góp ý thiết kế và đánh giá tính khả thi của sản phẩm. Hợp tác phải bắt đầu từ những bài toán cụ thể, không nên chỉ dừng lại ở việc ký kết biên bản ghi nhớ. Thứ ba, cần có nguồn lực riêng cho giai đoạn hoàn thiện sau nghiên cứu. Tôi đề xuất nhà trường hoặc các cơ quan quản lý dành kinh phí cho dự án theo từng mốc: hoàn thiện nguyên mẫu, kiểm thử, đánh giá trong môi trường phù hợp và chuẩn bị chuyển giao. Kinh phí cần đi kèm với tiêu chí kỹ thuật rõ ràng và phản hồi của đối tác tiếp nhận. Không phải đề tài nào cũng cần thương mại hóa, nhưng với những đề tài đã xác định mục tiêu ứng dụng, cần có lộ trình phát triển tiếp sau nghiệm thu. Điều tôi muốn nhấn mạnh là giảng viên không thể một mình đảm nhiệm tất cả vai trò, từ nghiên cứu, chế tạo đến pháp lý, kinh doanh, kiểm định, cấp phép và dịch vụ sau chuyển giao. Muốn sản phẩm ra khỏi phòng thí nghiệm và được ứng dụng vào thực tế, cần tổ chức một chuỗi hỗ trợ đủ năng lực, có đối tác cùng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro. PGS.TS Nguyễn Thanh Hải Thứ tư, cần xây dựng bộ phận hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo hướng chuyên nghiệp. Giảng viên cần được hỗ trợ về tra cứu, bảo hộ sở hữu trí tuệ, thỏa thuận hợp tác, định giá, hợp đồng và kết nối thị trường. Quyền, trách nhiệm và nguyên tắc phân chia lợi ích giữa nhà trường, tác giả và đối tác cần được làm rõ ngay từ đầu, phù hợp với quy định hiện hành. Thứ năm, cần điều chỉnh cách ghi nhận kết quả lao động khoa học. Tôi cho rằng việc đánh giá cần phù hợp với mục tiêu của từng loại hình nghiên cứu: nghiên cứu cơ bản được coi trọng ở đóng góp tri thức; nghiên cứu ứng dụng cần được xem xét thêm về mức độ hoàn thiện công nghệ, khả năng chuyển giao và hiệu quả sử dụng. Không nên đặt mọi đề tài dưới cùng một thước đo, cũng không nên xem công bố khoa học và thương mại hóa là hai mục tiêu đối lập.