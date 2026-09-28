Bài 2: Chú trọng phát triển Đảng ở vùng đặc thù

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là cơ hội để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, để mỗi cộng đồng, mỗi thôn xóm, mỗi giáo xứ đều có đảng viên làm hạt nhân nòng cốt, dẫn dắt phong trào.

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Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) có 43,2% đồng bào theo tôn giáo sinh sống tại các xóm, trong đó 19 xóm có hơn 20% đồng bào có đạo.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy và Huyện ủy Nghi Lộc (cũ), sự nỗ lực của Đảng bộ xã, công tác phát triển đảng viên đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tổng số Đảng viên kết nạp trong nhiệm kỳ 2020-2025 là 141 đồng chí (đạt 155% theo kế hoạch), trong đó có 2 đảng viên theo đạo Công giáo.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong công tác phát triển Đảng trên địa bàn xã Văn Kiều. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ xã Văn Kiều đã kết nạp 5 quần chúng ưu tú là người theo đạo Công giáo vào Đảng. Trước đây, toàn xã có 6 xóm “trắng” tổ chức đảng do đặc thù là vùng giáo toàn tòng; nhiều chi bộ nông thôn trước đây còn “trắng” đảng viên là người công giáo, thì nay đã có từ một đến hai đồng chí, bước đầu hình thành hạt nhân chính trị trong cộng đồng giáo dân.

Đồng chí Đinh Thanh Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Kiều cho hay: Công tác phát triển đảng vùng đồng bào theo đạo được địa phương hết sức chú trọng.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng sáng tạo, gần gũi, dễ hiểu và dễ tiếp nhận. Nội dung tuyên truyền phải làm rõ sự thống nhất giữa phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo” với phẩm chất, tư cách của người đảng viên; giúp đồng bào theo tôn giáo nhận thấy rằng, khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, họ không bị tách rời khỏi cộng đồng tôn giáo, mà ngược lại còn có thêm điều kiện để cống hiến, phụng sự cả đạo và đời.

Đồng chí Đinh Thanh Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Kiều chia sẻ về công tác phát triển Đảng tại địa phương. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên vùng giáo phải thật sự gương mẫu, gần dân, hiểu dân, tôn trọng tín ngưỡng và đời sống văn hóa của đồng bào theo tôn giáo. Phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong mỗi cán bộ, đảng viên, vừa gương mẫu trong công việc, vừa chân thành, hòa đồng trong cộng đồng tôn giáo, trở thành tấm gương sinh động, minh chứng thuyết phục nhất cho sự đúng đắn của chủ trương phát triển đảng viên vùng giáo.

Công tác tạo nguồn được gắn với các phong trào hành động thiết thực, như: “Thanh niên lập nghiệp”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nông dân sản xuất giỏi”, “Giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo”… qua đó phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực để giới thiệu vào Đảng.

Đoàn viên Thanh niên tỉnh Nghệ An tích cực tham gia, tiên phong trong thực hiện các phong trào ở địa phương. (Ảnh: TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN)

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Kiều phấn khởi chia sẻ: Ở Đảng bộ xã đang có nhiều đảng viên là người Công giáo tiêu biểu, trong đó có 1 đồng chí giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác Mặt trận của xóm.

Với vai trò Trưởng Ban Công tác Mặt trận, anh luôn tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước; vai trò được thể hiện rõ nhất là hiệu quả trong vận động thanh niên chấp hành tốt nghĩa vụ quân sự, vận động bà con nhân dân giáo xứ hiến đất mở rộng đường giao thông, di dời tường, cổng, đóng góp ngày công lao động trong xây dựng nông thôn mới.

Đảng ủy xã Quỳnh Anh gặp mặt đảng viên mới kết nạp và quần chúng ưu tú chuẩn bị kết nạp Đảng. (Ảnh: THU DIỆN)

Tại xã Quỳnh Anh, tính từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, Đảng bộ đã kết nạp 104 đảng viên, trong đó hai đảng viên là người có đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thưởng, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Anh cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy đã ban hành các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2025-2030; xây dựng chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ, gắn kết quả kết nạp đảng viên mới với đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng.

Công tác phát triển Đảng được gắn với các phong trào phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Trong 6 tháng đầu năm, các đoàn thể đã giới thiệu 68 đoàn viên, hội viên ưu tú cho các chi bộ để bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

“Đảng bộ xã Quỳnh Anh đang có 25 đảng viên theo đạo, trong đó 6 đồng chí giữ các chức vụ bí thư chi bộ, xóm trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận”, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Anh thông tin.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu đề dẫn tại Hội thảo khoa học: “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng”. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Lựa chọn phương thức phù hợp

Theo đồng chí Đinh Thanh Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Kiều: Các đảng viên là người Công giáo không chỉ giữ vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, mà còn là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, giữa chủ trương, chính sách với thực tiễn đời sống của bà con giáo dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phát triển đảng viên vùng có đông đồng bào theo đạo Công giáo ở xã Văn Kiều còn nhiều khó khăn, thách thức.

Về tư tưởng, một bộ phận đồng bào có đạo còn mặc cảm, e ngại khi tiếp cận với tổ chức Đảng, do vẫn mang quan niệm “tín đồ tôn giáo không nên tham gia các tổ chức chính trị”, lo sợ việc đứng vào hàng ngũ của Đảng sẽ bị cộng đồng hiểu lầm là xa rời đức tin, bị cô lập, tẩy chay.

Chính tâm lý này khiến nhiều người không dám bộc lộ nguyện vọng và khát vọng chính trị của mình, dù bản thân có ý chí phấn đấu và quá trình rèn luyện tốt; nhiều gia đình không động viên, tạo điều kiện để con em phấn đấu vào Đảng. Mặt khác, một số chức sắc tôn giáo còn dè dặt, thậm chí là tác động, khuyên ngăn bà con giáo dân không nên phấn đấu vào Đảng, khiến nhiều quần chúng dao động.

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng, những người chưa phải là Đảng viên cũng được mời tham dự. Khi họ biết sinh hoạt chi bộ của các đảng viên cũng là để bàn những việc lo cho dân, xây dựng quê hương, dần dần họ sẽ hiểu và đồng hành. Đồng chí Đinh Thanh Trang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Kiều.

“Đảng viên mới có thể bị kỳ thị, cô lập, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt tôn giáo cũng như quá trình rèn luyện chính trị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Biển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Châu chia sẻ những khó khăn trong phát triển đảng viên ở vùng đặc thù. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Đây là thực tế khách quan, do vậy, trong kết nạp và sinh hoạt của đảng viên, chúng tôi lựa chọn phương thức phù hợp, thận trọng, từng bước tạo niềm tin, mở rộng ảnh hưởng chính trị của Đảng trong vùng công giáo. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ mở rộng, những người chưa phải là đảng viên cũng được mời tham dự. Khi họ biết sinh hoạt chi bộ của các đảng viên cũng là để bàn những việc lo cho dân, xây dựng quê hương, dần dần họ sẽ hiểu và đồng hành”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Văn Kiều cho biết.

Cùng quan điểm trên, đồng chí Nguyễn Khắc Biển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đức Châu cho biết: Sau khi được kết nạp, một số đảng viên là người theo đạo Công giáo còn gặp khó khăn trong việc tham gia sinh hoạt, học tập nghị quyết và thực hiện nhiệm vụ của đảng viên do phải cân đối giữa yêu cầu công tác Đảng với các yếu tố đặc thù về đời sống tôn giáo và cộng đồng. Do đó, quá trình tạo nguồn, bồi dưỡng và hoàn thiện hồ sơ kết nạp đảng viên là người có đạo đòi hỏi phải dành nhiều thời gian, công sức, phải kiên trì, đồng thời nâng cao tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên là người theo tôn giáo tham gia các tổ chức.

Ngày 9/7, tại Nghệ An, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng”. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Phát biểu tại Hội thảo khoa học: “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng” vừa diễn ra tại Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An khẳng định: Đồng bào Công giáo luôn là bộ phận gắn bó máu thịt với cộng đồng các dân tộc trong tỉnh. Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân đã có những đóng góp to lớn cho quê hương.

Xã Văn Kiều (tỉnh Nghệ An) có 43,2% đồng bào theo tôn giáo sinh sống tại các xóm, trong đó 19 xóm có trên 20% đồng bào có đạo. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Giai đoạn 2020-2025, đồng bào Công giáo Nghệ An đã tự nguyện hiến hơn 192.700 m² đất, đóng góp gần 287.000 ngày công lao động, hơn 114,8 tỷ đồng xây dựng hạ tầng nông thôn và hơn 24,3 tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Những đóng góp của đồng bào Công giáo không chỉ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, mà còn góp phần tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; củng cố mối quan hệ đoàn kết lương-giáo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, nhiều đảng viên người Công giáo tại Nghệ An còn là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, tạo nên sự thay đổi tích cực cho các vùng quê.

“Tinh thần bác ái, sẻ chia đã trở thành động lực lan tỏa những giá trị tốt đẹp của Phúc âm gắn với lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và ý thức phụng sự cộng đồng”, đồng chí Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội thảo khoa học: “Đóng góp của đồng bào Công giáo các tỉnh Bắc Trung Bộ trong phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng” diễn ra vào ngày 9/7 vừa qua tại Nghệ An. Ảnh: CTV

(còn tiếp)