Bài 2: Chủ động dẫn dắt, định hướng tư tưởng xã hội

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 25-NQ/TW tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn. Điều này góp phần củng cố niềm tin; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ sớm, từ cơ sở.

Chỉ huy Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) kiểm tra công tác khai thác ứng dụng chuyển đổi số đối với cán bộ đơn vị.

Củng cố vững chắc thế trận lòng dân

Quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng ta trong việc xác lập công tác tư tưởng ở tầm chiến lược tổng thể, dài hạn, bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị cùng hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Trong đó, con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của Nhân dân là thước đo cao nhất; Nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đánh giá cao những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ/TW, nhiều cán bộ, đảng viên ghi nhận nghị quyết giữ liên kết và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống văn bản của Đảng về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ, giải pháp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phân tích những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết số 25-NQ/TW, với vai trò cấp ủy viên, đồng chí Trịnh Lê Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Công tác tư tưởng trong tình hình mới yêu cầu cấp ủy cơ sở phải chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề phát sinh trong đời sống Nhân dân; kịp thời định hướng, giải quyết các biểu hiện lệch lạc về nhận thức, tư tưởng từ sớm, từ xa.

Theo đồng chí Phạm Thị Chuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải An, thành phố Hải Phòng, việc Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng, hoàn thiện và áp dụng thống nhất hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng theo hướng khoa học, khách quan, thực chất đòi hỏi công tác này cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, nghiêm túc, đúng tiến độ. Trong đó, phải gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trên tinh thần “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

Nhằm nhanh chóng cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động trong tổ chức đảng, một số tỉnh ủy, thành ủy đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể. Ngày 10/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104-KH/TU thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội thông tin: Kế hoạch số 104-KH/TU xác định yêu cầu xuyên suốt là chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò, sức lan tỏa của Thủ đô trong đời sống tư tưởng của cả nước; đồng thời, nâng cao sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội, vận hành đồng bộ, thông suốt công tác tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu triển khai đồng bộ, tổng thể hệ thống giải pháp kỹ thuật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh tư tưởng từ thành phố đến cơ sở. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là nâng cao năng lực phát hiện, phân tích, xử lý thông tin sai lệch, xấu độc; xây dựng hệ thống giám sát, nhận diện, dự báo, cảnh báo sớm; phát triển các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế xử lý, phản ứng đối với các tình huống phức tạp và khủng hoảng thông tin.

Nâng tầm giải pháp đấu tranh hiệu quả

Từ việc xác lập công tác tư tưởng lên tầm chiến lược, Nghị quyết số 25-NQ/TW đồng thời chỉ rõ nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới, trong đó, nhấn mạnh lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm năng lực nền tảng; công cụ kỹ thuật hiện đại, hệ thống thiết chế thông tin cơ sở và giải pháp kỹ thuật tổng thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là phương tiện hỗ trợ. Đây là căn cứ quan trọng để các cơ quan, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh bằng những giải pháp, cách làm hiệu quả, thuyết phục.

Tại Trung tâm 186 thuộc Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), lực lượng cán bộ, chiến sĩ triển khai mạnh mẽ công tác thu thập, phân tích, nhận định đánh giá xu thế phát triển thông tin, tìm hiểu các tác động tiêu cực tới dư luận xã hội trên không gian mạng. Từ việc nắm chắc tình hình an ninh, chính trị, xã hội, trung tâm xây dựng báo cáo, tham mưu đề xuất cơ quan chức năng các biện pháp thúc đẩy truyền thông tích cực, ngăn ngừa, hạn chế, giảm thiểu thông tin tiêu cực trên không gian mạng có thể ảnh hưởng xấu tới tư tưởng, dư luận xã hội trong và ngoài nước, bảo vệ chủ quyền, lợi ích, hình ảnh quốc gia trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Chỉ huy trưởng Trung tâm 186 chia sẻ: Một bài học kinh nghiệm rút ra là phải nâng cao trình độ lý luận, kết hợp khoa học, công nghệ vì đây là đấu tranh trên không gian mạng. Thời gian tới, Trung tâm 186 tiếp tục tích hợp những nội dung giao thoa giữa Nghị quyết số 25-NQ/TW và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị làm cơ sở hiện đại hóa hạ tầng số, xã hội số, nâng cao năng lực đấu tranh của các lực lượng chuyên trách và toàn xã hội.

Là lĩnh vực mang tính đặc thù, gắn trực tiếp với công tác tư tưởng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đẩy mạnh đổi mới nội dung và hình thức của nhiều tác phẩm lý luận, chính trị, phát triển mạnh sách điện tử và sách nói; tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong tuyên truyền, giới thiệu sách. Trên cơ sở này, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu xuất bản phẩm lý luận, chính trị dùng chung phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đội ngũ biên tập viên Nhà xuất bản thường xuyên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực xuất bản sách lý luận, chính trị theo hướng liên ngành, hiện đại và thích ứng cao với môi trường truyền thông mới.

Theo đồng chí Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc-Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, những yêu cầu đối với tổ chức xuất bản và lan tỏa sách lý luận, chính trị hiện nay thực chất phản ánh yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận của Đảng trong điều kiện phát triển mới của đất nước.

Các cơ quan báo chí tích cực đổi mới phương thức thông tin nhằm “xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn”, tăng cường thời lượng, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tính riêng sự kiện đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng đã có 14.645 sản phẩm báo chí, truyền thông, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong xã hội. Hiện, các cơ quan báo chí tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo các hình thức thể hiện, quyết tâm “bảo đảm cái đúng, cái tốt, cái đẹp được lan tỏa rộng rãi, trở thành dòng chủ lưu” trên cả không gian thực và không gian số.

Nghị quyết số 25-NQ/TW đang được khẩn trương triển khai thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, nỗ lực và kiên quyết giữ vững dòng thông tin chủ lưu, định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đây, góp phần khơi thông các điểm nghẽn về nhận thức, phát huy nguồn lực tinh thần, giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời kỳ mới.