Sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM tham gia thi đấu môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026. Ảnh: HUIT.

Cùng với đó, những phần thưởng xứng đáng tạo động lực khuyến khích những tài năng trẻ theo đuổi thể thao đỉnh cao.

Trường học thắp lửa đam mê thể thao

Trịnh Minh Đăng, sinh viên ngành Khoa học Máy tính (Trường Đại học Việt Đức), đam mê bơi từ nhỏ vì lớn lên ở vùng ven biển tỉnh Đắk Lắk. Khi vào đại học, nam sinh rất vui vì trường có hồ bơi và mỗi ngày dành ít nhất một giờ tham gia bơi. “Đi bơi giúp em rèn luyện sức khỏe và thư giãn sau những giờ học căng thẳng. Em chỉ tạm gác việc đi bơi trong thời gian thi, còn lại mỗi ngày đều dành thời gian cho đam mê này”, Đăng kể.

Với khuôn viên rộng hơn 50 ha, ngoài khu học thuật, Trường Đại học Việt Đức có khu vực riêng cho hoạt động thể thao phục vụ sinh viên, nhân viên với cơ sở hạ tầng hiện đại. Trường có sân vận động với không gian và trang thiết bị để chơi nhiều môn thể thao ngoài trời như bóng đá, bóng chày, ultimate frisbee, chạy bộ…

Với các môn thể thao trong nhà, Trường Đại học Việt Đức có nhà thi đấu lớn được trang bị để chơi nhiều môn thể thao như bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, futsal. Cùng với cơ sở hạ tầng, trường còn thành lập nhiều câu lạc bộ thể thao, tổ chức các giải đấu, hội thao… nhằm tạo môi trường rèn luyện thể thao, giúp tìm kiếm, phát huy những tài năng của thể thao học đường.

Tương tự, tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, phong trào thể thao học đường cũng được nhà trường chú trọng, phát triển. Một trong những chủ trương quan trọng của trường là đầu tư cơ sở vật chất để sinh viên có điều kiện tập luyện thường xuyên, chứ không chỉ phục vụ những cuộc thi. Điển hình là khu phức hợp thể thao Dạ Phi Cơ rộng gần 2 hecta, với nhà thi đấu đa năng, sân bóng đá, bóng chuyền, khu vực tập luyện pickleball và nhiều không gian thể thao khác.

Bên cạnh đó, nhà trường duy trì các hoạt động thể thao, hội thao dành cho sinh viên, giảng viên và người lao động, qua đó hình thành phong trào rộng khắp, phát hiện những sinh viên có năng khiếu để bồi dưỡng và phát triển thành các đội tuyển. Quan điểm của nhà trường là thể thao thành tích cao phải được xây dựng trên nền tảng thể thao phong trào.

Nhiều sinh viên thi đấu futsal trong giải do Trường Đại học Việt Đức tổ chức. Ảnh: VGU.

Theo ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông (Trường Đại học Công Thương TPHCM), sinh viên hiện nay chịu nhiều áp lực từ học tập, thi cử, công việc và cả môi trường số. Hoạt động thể thao thường xuyên giúp các em giải tỏa căng thẳng, hình thành lối sống lành mạnh và cân bằng hơn trong cuộc sống.

Ngoài ra, theo ThS Phạm Thái Sơn, thể thao là môi trường rất tốt để giáo dục những phẩm chất mà không phải lúc nào giảng đường cũng có thể truyền đạt đầy đủ. Qua mỗi trận đấu, sinh viên học được tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, khả năng hợp tác, sự kiên trì và đặc biệt là cách ứng xử trước thành công cũng như thất bại.

Ông cho rằng thể thao góp phần xây dựng môi trường đại học năng động, gắn kết. Thông qua các hoạt động thể thao, sinh viên thuộc nhiều ngành học, nhiều khóa học có cơ hội giao lưu, kết bạn và phát triển các mối quan hệ tích cực. “Giáo dục đại học không chỉ có nhiệm vụ đào tạo một kỹ sư, một cử nhân giỏi chuyên môn mà còn phải góp phần hình thành những con người khỏe mạnh, có trách nhiệm, có khả năng thích nghi và biết sống tích cực”, ThS Sơn nói.

Chính sách tưởng thưởng xứng đáng

TPHCM thời gian qua đã đầu tư mạnh các nguồn lực giúp vận động viên nâng cao trình độ và yên tâm cống hiến cho thể thao nước nhà. Cụ thể, năm 2026 thành phố đã tổ chức tập huấn trong nước cho 1.390 vận động viên và 313 huấn luyện viên ở 49 môn thi đấu. Hơn 300 vận động viên và 65 huấn luyện viên ở 26 môn được cử đi tập huấn nước ngoài.

Trong năm 2026, TPHCM đã tổ chức 5 đợt cấp phát thực phẩm chức năng. Vận động viên thuộc 30 môn thể thao trọng điểm được bổ sung các sản phẩm chuyên dụng phù hợp với đặc thù tập luyện. Các môn còn lại được bổ sung các sản phẩm cơ bản.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đơn vị đã tham mưu UBND TPHCM trình HĐND thành phố chế độ trợ cấp ưu đãi vận động viên tài năng đạt huy chương vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X với mức chi 5 triệu đồng/tháng/vận động viên, trong chu kỳ 4 năm.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo trợ tài năng thể thao cũng sẽ chi thưởng 5 triệu đồng cho các vận động viên đạt thành tích huy chương vàng ở nội dung cá nhân, đôi và đồng đội (dưới 4 người) và 10 triệu đồng cho huy chương vàng nội dung tập thể (từ 4 người trở lên). “Những phần thưởng này nhằm ghi nhận quá trình tập luyện bền bỉ và tạo thêm động lực cho vận động viên phấn đấu đạt thành tích tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này”, ông Nhân nói.

Ở góc độ thể thao học đường, bên cạnh việc tưởng thưởng bằng vật chất, các chuyên gia cho rằng hoạt động này cần hiện diện thường xuyên, là một phần trong đời sống giáo dục đại học. ThS Phạm Thái Sơn cho rằng để phát triển thể thao học đường bền vững phải bắt đầu từ phong trào rộng khắp, tạo điều kiện để tất cả sinh viên được tham gia tập luyện và phát triển năng khiếu.

Ông Sơn lấy dẫn chứng rằng thông qua các hội thao cấp khoa, cấp trường và hoạt động của các câu lạc bộ, nhà trường phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng những sinh viên có năng khiếu để tham gia các giải đấu lớn. Tiếp đến, nhà trường cần chú trọng kết nối doanh nghiệp, cựu sinh viên và các tổ chức xã hội nhằm huy động thêm nguồn lực, tạo điều kiện cho sinh viên tập luyện, thi đấu và thể hiện tài năng.

Đoàn vận động viên TPHCM (áo xanh lá) giành Huy chương bạc môn bơi tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026. Ảnh: X.Cường.

Tại lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ngày 21/11, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn coi sức khỏe và thể lực của nhân dân chính là nền tảng làm nên sức mạnh quốc gia, đồng thời yêu cầu chăm lo đến thể thao học đường và tập trung mũi nhọn cho những tài năng đủ sức vươn tầm châu lục và thế giới. Phó Thủ tướng tin tưởng, sau Đại hội Thể thao toàn quốc sẽ có thêm nhiều tài năng trẻ, những nhà vô địch sẵn sàng khoác áo đội tuyển quốc gia, mang vinh quang về cho Tổ quốc.