Bài 1: Nỗ lực tạo môi trường đầu tư

Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp, động lực tăng trưởng và cực thu hút đầu tư quan trọng của tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Khơi dậy niềm tin trong cộng đồng doanh nghiệp

Theo Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Lương Kim Sơn, để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 2 con số trong giai đoạn 2026-2030, Ban quản lý đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và tăng cường thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ động phối hợp các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, môi trường và thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án và mở rộng sản xuất kinh doanh.

Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cùng Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi khảo sát vị trí địa điểm đầu tư Trung tâm logistics tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với đó, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được tập trung triển khai theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Theo đó, ngoài việc rà soát, đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư vào các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030, Ban quản lý còn trực tiếp làm việc với một số nhà đầu tư như: Công ty trách nhiệm hữu hạn giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) để nghiên cứu vị trí địa điểm đầu tư Trung tâm logistics tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y; Công ty cổ phần Đại Hưng Quảng Ngãi nghiên cứu đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Phổ Phong; hỗ trợ Công ty Hy2gen khảo sát cơ hội đầu tư dự án năng lượng tại Dung Quất; tham gia làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Tây tại Thượng Hải; triển khai các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư các khu đô thị mới: dự án khu đô thị mới đông nam Dung Quất; khu đô thị mới Tịnh Phong, khu đô thị mới Bình Sơn; hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô, tính lan tỏa lớn...

Ngoài ra, Ban quản lý còn tích cực phối hợp các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất; đồng thời tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển trung tâm theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục đầu tư dự án sản xuất ray đường sắt Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất cho thấy môi trường đầu tư của Quảng Ngãi tiếp tục được củng cố. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Với những nỗ lực vượt bậc của Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cũng như các sở, ngành chức năng và địa phương liên quan, từ khi sáp nhập tỉnh đến nay, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đạt hơn 879,3 triệu USD, trong đó, cấp mới 9 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 452,8 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án với tổng vốn đăng ký tăng thêm hơn 426,5 triệu USD.

“Mặc dù số lượng dự án cấp mới từ khi hợp nhất tỉnh chưa nhiều, nhưng việc các nhà đầu tư hiện hữu tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của tỉnh tiếp tục được củng cố. Qua đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2026”, ông Lương Kim Sơn nhấn mạnh.

Sản xuất, kinh doanh tăng trưởng

Theo ông Lương Kim Sơn, đến thời điểm này, tại các khu kinh tế và khu công nghiệp Quảng Ngãi có 441 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 19,4 tỷ USD, trong đó có 65 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 2,53 tỷ USD và 376 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký hơn 364 nghìn tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, dịch vụ, tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế bền vững cho tỉnh.

Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đều có mức tăng trưởng khá trong 8 tháng năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Năm 2026, mặc dù kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn địa chính trị và biến động giá xăng dầu, nguyên vật liệu, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, song hoạt động sản xuất kinh doanh của 350 dự án (293 doanh nghiệp) trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đều có mức tăng trưởng khá, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành và một số chỉ tiêu dự kiến vượt kế hoạch năm.

Cụ thể, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 đi vào hoạt động, góp phần nâng cao sản lượng và giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; sản lượng một số nhóm ngành then chốt tiếp tục tăng như: sản phẩm lọc dầu, dệt sợi, may mặc, giày da; giá trị dịch vụ tăng mạnh, cho thấy hạ tầng dịch vụ, phụ trợ tại Dung Quất tiếp tục phát triển để đáp ứng quy mô hoạt động của các nhà máy sản xuất. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 8 tháng năm 2026 tăng 14,18% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng cao với hơn 15%.

Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn, thu hút mạnh các dự án FDI chất lượng cao. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Hiện trên địa bàn tỉnh đã hình thành 10 khu công nghiệp, trong đó nhiều khu công nghiệp phát huy hiệu quả rất tích cực, đạt tỷ lệ lấp đầy cao như: Khu công nghiệp Quảng Phú đạt 100%; phân khu công nghiệp Sài Gòn-Dung Quất đạt khoảng 99%; Khu công nghiệp Tịnh Phong đạt khoảng 98,73% và Khu công nghiệp Hòa Bình đạt khoảng 99%. Đây là những khu công nghiệp có hạ tầng tương đối hoàn chỉnh, vị trí thuận lợi và thu hút được nhiều dự án sản xuất, chế biến, công nghiệp hỗ trợ.

Đặc biệt, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi là một trong những khu công nghiệp có quy mô lớn, thu hút mạnh các dự án FDI chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ, điện tử, may mặc và công nghiệp sạch, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 72,5%, dư địa còn rất lớn để tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.