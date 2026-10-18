Bài 1: Nêu cao vai trò nòng cốt, mở đường

Bằng tinh thần chủ động, quyết liệt và tư duy đổi mới, Công an Nghệ An không chỉ hoàn thiện thể chế, tối ưu hóa quy trình quản lý trong nội bộ mà còn tham mưu chiến lược, dẫn dắt toàn tỉnh hiện đại hóa hạ tầng dữ liệu nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân và doanh nghiệp…

Tham mưu "đúng, trúng, kịp thời"

Nghệ An là một trong những địa phương có diện tích rộng, dân số đông, địa hình phức tạp, trải dài từ vùng đồng bằng ven biển đến biên giới, rẻo cao. Trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với bảo đảm an ninh, trật tự trong kỷ nguyên số, Công an tỉnh Nghệ An đã phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong đi đầu trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Việc đưa Trung tâm hành chính công vào vận hành không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính mà còn góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong Công an Nghệ An, được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

Theo đó, sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với cả nước, Công an Nghệ An đã và đang tạo được dấu ấn rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy, CCHC và chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Đặc biệt, nhận thức rõ CCHC và chuyển đổi số là động lực then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, Công an tỉnh Nghệ An đóng vai trò là cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng mang tính nền tảng và đột phá để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó, định hình chiến lược dữ liệu và chuyển đổi số toàn tỉnh được xác định là khâu then chốt, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo về dữ liệu tỉnh Nghệ An, cũng như tập trung nghiên cứu bổ sung, hiệu chỉnh, hoàn thiện dự thảo “Quyết định về Phê duyệt Chiến lược dữ liệu tỉnh Nghệ An đến năm 2030”. Đây là bước đi chiến lược, mở đường cho việc xây dựng hạ tầng dữ liệu số dùng chung, kết nối liên thông và chia sẻ dữ liệu toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Đón đầu công tác chuẩn bị cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Công an Nghệ An đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về việc triển khai phần mềm quản lý cử tri trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ứng dụng này phục vụ trực tiếp cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, giúp chuẩn hóa, chính xác hóa danh sách cử tri, tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí quản lý.

Đồng thời, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hệ thống chính trị, Công an tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị số 15 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Cùng với đó, tổ công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ thị đối với tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp xã đã được thành lập, trong đó đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp làm tổ trưởng. Điều này khẳng định niềm tin của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với lực lượng Công an, đồng thời thể hiện quyết tâm "vào cuộc" trực tiếp, công tâm và quyết liệt của người đứng đầu lực lượng Công an tỉnh.

Hệ thống phần mềm dùng chung cơ sở dữ liệu của Công an tỉnh được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính năm 2026.

Đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết: Thời gian qua, Công an tỉnh đã thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm cao khi kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, điều hành công tác CCHC một cách quyết liệt và đồng bộ. Những nỗ lực và kết quả đó đã đóng góp tích cực vào việc kiến tạo một nền hành chính công từng bước hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh nhà.

Song song với công tác tham mưu cấp tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung kiện toàn hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm đảm bảo công tác CCHC trong toàn lực lượng được triển khai đồng bộ, minh bạch và đo lường được hiệu quả các mặt công tác Công an. Các văn bản ban hành mang tính hành động cao, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ. Trong đó, có kế hoạch CCHC tổng thể đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm duy trì và nâng cao chất lượng CCHC trong toàn lực lượng Công an tỉnh năm 2026. Kế hoạch hiện đại hóa thủ tục hành chính và môi trường điện tử chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trong Công an Nghệ An năm 2026. Kết quả đo lường sự hài lòng là thước đo trực tiếp, khách quan đánh giá thái độ phục vụ và hiệu quả CCHC của cán bộ, chiến sĩ.

Không chỉ dừng lại ở các văn bản chỉ đạo hay quy trình trên giấy, vai trò tiên phong của Công an Nghệ An còn thể hiện rõ nét qua việc đưa công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào từng nhiệm vụ cụ thể của công tác chuyên môn.

Từ việc nghiên cứu và ứng dụng hàng loạt phần mềm chuyên ngành nội bộ như: Theo dõi chỉ tiêu công tác; quản lý tài sản; thi đua khen thưởng; hệ thống phần mềm gửi, nhận văn bản điện tử hay lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân… Công an Nghệ An đã tiết kiệm hàng ngàn giờ làm việc, cắt giảm chi phí hành chính và loại bỏ tối đa các khâu trung gian không cần thiết. Những sáng kiến CCHC cấp Bộ do Công an Nghệ An khởi xướng đã và đang được nhân rộng trong toàn lực lượng CAND, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của Công an Nghệ An trên bản đồ chuyển đổi số quốc gia.

Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo

Có mặt tại Trung tâm hành chính công của Công an tỉnh, dễ dàng cảm nhận tinh thần phục vụ nhân dân của Công an Nghệ An được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể: Từ khâu đơn giản hóa hồ sơ, tăng cường hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn phần đến hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID và sử dụng các tiện ích số… tất cả đều được CBCS Công an Nghệ An phục vụ bằng thái độ tận tình, niềm nở.

Ngày 17/8, Công an tỉnh Nghệ An đưa Trung tâm hành chính công vào hoạt động. Trước đây, người dân thực hiện thủ tục hành chính tại 5 trụ sở, gồm: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng Hồ sơ nghiệp vụ; Phòng Cảnh sát giao thông; Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nay mọi thủ tục đều được giải quyết tại một điểm duy nhất. Đây là một minh chứng rõ nét cho việc CCHC vì mục tiêu phục vụ tốt nhất nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp của Công an Nghệ An.

Cán bộ phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đến tận bệnh viện làm thủ tục cấp CCCD cho bệnh nhân.

Cùng với những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm ANTT, hình ảnh người chiến sĩ Công an Nghệ An tận tụy, gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo công việc ngày càng được khẳng định rõ nét. Ông Chu Văn, giám đốc một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và PCCC cho rằng, mô hình Công an 2 cấp đã tạo ra bước chuyển tích cực đối với môi trường đầu tư, xây dựng. Theo ông, các thủ tục liên quan đến ANTT, đặc biệt là công tác thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và các thủ tục đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện được lực lượng Công an hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

Cán bộ Công an Nghệ An tận tình hướng dẫn các thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công.

Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số không có điểm dừng, mà là một hành trình liên tục đòi hỏi tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị cao và tinh thần phụng sự nhân dân không mệt mỏi.

Với vai trò lực lượng nòng cốt, tiên phong, Công an tỉnh Nghệ An đã và đang chứng minh sức mạnh tổng hợp từ việc tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đến việc quản trị, điều hành nội bộ khoa học, kỷ cương. Sự quyết liệt của Lãnh đạo Công an tỉnh, sự đồng lòng của toàn thể CBCS chính là "bệ phóng" vững chắc để Công an Nghệ An tiếp tục lập nên nhiều chiến công mới, góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.