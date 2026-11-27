Địa bàn trọng điểm với những thách thức đặc thù

Hải Sơn là xã vùng cao, biên giới của TP Quảng Ninh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Hải Sơn và xã Bắc Sơn từ ngày 1/7/2025. Toàn xã có diện tích tự nhiên lên tới 13.203,61ha với 35,215km đường biên giới tiếp giáp với TP Đông Hưng (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Hải Sơn có 3 thôn là Lục Phủ, Pò Hèn và Thán Phún với tổng số 1.450 hộ, 4.526 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ tới 92%, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Tày và Sán Chỉ.

Người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; một bộ phận tham gia hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại biên giới, thường xuyên có nhu cầu qua lại, giao lưu, trao đổi hàng hóa và làm ăn qua biên giới. Trong giai đoạn 2021 - 2025, dù đời sống kinh tế - xã hội từng bước khởi sắc và các xã cũ trước sáp nhập đều đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhưng công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại đây vẫn đối mặt với nhiều áp lực lớn.

Trao đổi về thực trạng địa bàn, Trưởng Công an xã Hải Sơn phân tích, do địa bàn rộng, địa hình chủ yếu là đồi núi, có cả tuyến biên giới đường bộ và đường thủy nên khu vực này luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến công tác giữ vững an ninh biên giới cũng như việc duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Trong đó, tình trạng cư dân qua lại biên giới không đúng quy định, các đối tượng xấu lợi dụng địa hình đường mòn, lối mở để móc nối, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép. Kéo theo đó là hàng loạt nguy cơ như: buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép, hoạt động của tội phạm ma túy, mua bán người và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân còn hạn chế về trình độ giáo dục, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật; công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, cư trú, lưu trú có thời điểm chưa thật sự khép kín, tạo ra những kẽ hở mà tội phạm có thể lợi dụng.

Thiết lập thế trận “ba vòng khép kín”

Trước những yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tiễn địa bàn sau sáp nhập, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, Công an xã Hải Sơn đã chủ động tham mưu, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ngày 4/7/2025, Công an xã đã xây dựng Kế hoạch số 02/KH-CAX, đồng thời tham mưu cho UBND xã ban hành kế hoạch triển khai và Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 23/7/2025 về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo mô hình “Biên giới bình yên - Xã không xuất nhập cảnh trái phép”.

Trong đó, Trưởng Ban là Chủ tịch UBND xã, Trưởng Công an xã giữ vai trò Phó Trưởng Ban thường trực, quản lý cư trú, tiếp nhận, xác minh nguồn tin và giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân; Trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn và Đồn Biên phòng Bắc Sơn có vai trò Phó Trưởng Ban đảm nhiệm tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc, phối hợp xử lý các tình huống trên biên giới; Ban Chỉ huy quân sự xã huy động lực lượng dân quân cùng tham gia tuần tra; các trưởng thôn, người có uy tín và đoàn thể tập trung tuyên truyền; còn các tổ tự quản và mỗi hộ dân chính là những “tai mắt” kịp thời báo tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Trung tá Hà Huy Hoàng - Trưởng Công an xã Hải Sơn trao đổi về mô hình “Biên giới bình yên - Xã không xuất nhập cảnh trái phép”.

Trung tá Hà Huy Hoàng, Trưởng Công an xã Hải Sơn thông tin: Điểm sáng tạo và đột phá trong cách tổ chức thực hiện tại Hải Sơn là phương châm “lấy thôn làm địa bàn, lấy hộ gia đình làm hạt nhân, lấy người dân làm chủ thể”. Từ phương châm này, lực lượng chức năng đã thiết lập thế trận phòng ngừa chặt chẽ theo ba vòng khép kín: Vòng trong là từng hộ gia đình tự quản lý chặt chẽ người thân trong nhà, đặc biệt chú trọng đối với 18 hộ gia đình có vị trí nằm giáp đường mòn, lối mở đi qua biên giới. Vòng giữa là cấp thôn phát huy tối đa vai trò của trưởng thôn, người có uy tín và 3 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trong việc nắm người, nắm tình hình biến động nhân khẩu hàng ngày. Vòng ngoài là Công an xã phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng và lực lượng dân phòng xã tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín đường biên, cột mốc; đồng thời duy trì Chốt kiểm soát số 3 hoạt động thường trực 24/24 giờ.

“Cách làm của chúng tôi là chuyển trọng tâm từ “ngăn chặn ở đường biên” sang “nắm tin từ trong dân”. Lực lượng Công an xã quản lý chặt chẽ tình hình cư trú, nắm chắc từng người đi làm ăn xa cũng như từng người lạ mặt đến địa bàn; vận động 100% hộ dân ký cam kết chấp hành pháp luật, trong đó riêng 18 hộ có đường mòn, lối mở qua đất gia đình phải ký cam kết quản lý riêng. Song song với việc siết chặt quản lý, chúng tôi cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để “mở lối đi hợp pháp” bằng việc giải quyết thủ tục cấp giấy thông hành ngay tại xã, giúp bà con đi lại chính ngạch qua cửa khẩu, không phải “đi tắt””, Trung tá Hà Huy Hoàng nhấn mạnh.

Sức mạnh hiệp đồng, giữ vững địa bàn “sạch” tội phạm

Đánh giá sâu hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các lực lượng chức năng, ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo mô hình cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an tỉnh, Tỉnh ủy và cấp trên, xã đã khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo và giao Công an xã chủ trì tham mưu tổ chức ra mắt mô hình. Quy chế hoạt động được ban hành chặt chẽ với nguyên tắc phân công “rõ người, rõ việc, rõ địa bàn, rõ nhiệm vụ và rõ mốc thời gian”. Tất cả phần việc đều được cụ thể hóa tới từng thành viên và duy trì kiểm điểm, đánh giá định kỳ theo tháng, theo quý cũng như theo từng chuyên đề chỉ đạo.

“Qua các hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá từ năm 2025 đến nay, nhận thức của người dân về quy chế biên giới và quy định xuất nhập cảnh đã được nâng lên rõ rệt. Bà con nghiêm túc làm thủ tục hộ chiếu, sổ thông hành dưới sự hướng dẫn của Công an xã để giao thương hợp pháp, tuyệt đối không qua lại trái phép qua đường mòn, lối mở hay bờ sông”, ông Lê Văn Cường chia sẻ.

Ông Lê Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Hải Sơn trao đổi với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về mô hình “Biên giới bình yên - Xã không xuất nhập cảnh trái phép”.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, thành công lớn nhất của mô hình là đã khơi dậy được tinh thần trách nhiệm của từng công dân. Mỗi người dân Hải Sơn giờ đây thực sự là một “cột mốc sống”, một “chiến sĩ” trên mặt trận bảo vệ ANTT, chủ quyền biên giới. Không chỉ tự giác chấp hành, người dân còn tích cực tuyên truyền cho các hộ lân cận và du khách khi đến địa phương tuân thủ nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cùng chung sức tạo nên “lá chắn thép” vững chắc nơi tuyến đầu, lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phối hợp hiệp đồng. Thượng tá Nguyễn Đức Danh - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn cho biết, nhiều năm nay tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định. Để đạt được kết quả đó, Đồn Biên phòng Pò Hèn và Công an xã Hải Sơn đã thực hiện nghiêm túc Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Hàng tháng, hai đơn vị đều duy trì họp giao ban định kỳ để trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các vấn đề phát sinh. Lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát liên hợp bảo vệ đường biên, nhất là trong các dịp lễ, Tết hoặc khi có các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại địa bàn.

“Do địa bàn xã Hải Sơn là vùng núi biên giới, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số nên chúng tôi luôn đặt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới gắn liền với công tác dân vận lên hàng đầu. Bộ đội Biên phòng đã cử cán bộ tham gia sinh hoạt cùng các tổ tự quản và các thôn, bản theo phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt” với Nhân dân. Chúng tôi tranh thủ tối đa tiếng nói của các già làng, trưởng bản, trưởng thôn và người có uy tín trong dòng họ để vận động bà con chấp hành nghiêm các hiệp định, hiệp nghị về quản lý biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc”, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn nhấn mạnh.

Bên cạnh công tác đối nội, lực lượng Biên phòng còn duy trì hiệu quả kênh đối ngoại biên phòng với phía nước bạn Trung Quốc thông qua đường dây nóng liên lạc hàng tháng, hội đàm định kỳ hàng tháng, hàng quý để thống nhất các nội dung quản lý và tuyên truyền cho cư dân hai bên biên giới. Đồng thời, lực lượng Biên phòng phối hợp với Công an và lực lượng chức năng phía Trung Quốc tổ chức các đợt tuần tra đơn phương, tuần tra song phương và tuần tra chung nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của vùng đất lịch sử Pò Hèn - Hải Sơn, sự gắn bó máu thịt giữa quân với dân cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã mang lại “quả ngọt” rõ rệt. Theo khẳng định của Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pò Hèn, thực hiện nghiêm các kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP và Công an TP Quảng Ninh, từ thời điểm triển khai mô hình đến nay, trên địa bàn xã Hải Sơn không xảy ra vụ việc xuất, nhập cảnh trái phép hay tội phạm ma túy nào.

Địa bàn luôn giữ vững sự bình yên, trong sạch, tạo môi trường an toàn, thuận lợi để người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện tốt mô hình “Biên giới bình yên - Xã không xuất nhập cảnh trái phép”, đồng thời đưa xã Hải Sơn về đích nông thôn mới kiểu mẫu vững chắc trong giai đoạn 2026 - 2030.

(Còn tiếp)