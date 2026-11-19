TỪ NHU CẦU ĐẦU TƯ ĐẾN NHU CẦU BẢO VỆ TÀI SẢN

Một nhà đầu tư đang nắm giữ danh mục cổ phiếu và tin vào triển vọng dài hạn của doanh nghiệp nhưng lo thị trường có thể giảm trong ba tháng tới. Bán toàn bộ cổ phiếu giúp giảm rủi ro trước mắt, song cũng khiến người đó bỏ lỡ cơ hội nếu thị trường tiếp tục tăng. Một nhà đầu tư khác chưa sở hữu cổ phiếu, kỳ vọng thị trường đi lên và muốn xác định trước số tiền có thể mất cho nhận định này. Hai nhu cầu khác nhau ấy đều có thể được tiếp cận bằng quyền chọn.

Trong trường hợp thứ nhất, mua quyền chọn bán có thể tạo khoản thu khi thị trường giảm, qua đó bù đắp một phần tổn thất của danh mục. Trong trường hợp thứ hai, mua quyền chọn mua cho phép hưởng lợi khi tài sản cơ sở tăng đủ mạnh, với mức lỗ của riêng vị thế mua quyền chọn được giới hạn ở phí đã trả và chi phí giao dịch. Tuy nhiên, khoản phí có thể mất toàn bộ.

Có thể hình dung mua quyền chọn bán để bảo vệ danh mục gần với việc trả một khoản phí cho sự bảo vệ trong một khoảng thời gian. So sánh này chỉ nhằm giải thích chức năng kinh tế đó là quyền chọn vẫn là hợp đồng tài chính có thể giao dịch và được định giá trên thị trường. Mức độ bảo vệ phụ thuộc giá thực hiện, kỳ hạn, quy mô và mức tương đồng giữa danh mục với tài sản cơ sở.

NHÀ ĐẦU TƯ THỰC SỰ MUA BÁN ĐIỀU GÌ

Quyền chọn là hợp đồng cho người mua quyền (nhưng không buộc họ phải thực hiện) mua hoặc bán một lượng tài sản cơ sở theo mức giá đã xác định và trong thời hạn được quy định. Để có quyền đó, người mua trả phí quyền chọn (thường gọi là premium). Người bán để mở vị thế nhận khoản phí này và phải thực hiện nghĩa vụ khi được phân bổ thực hiện theo quy tắc của hợp đồng.

Tài sản cơ sở có thể là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF, chỉ số cổ phiếu hoặc hợp đồng tương lai. Quyền chọn mua, gọi là call, trao quyền mua; quyền chọn bán, gọi là put, trao quyền bán. Với quyền chọn chỉ số thanh toán bằng tiền, quyền được thực hiện thông qua khoản chênh lệch bằng tiền theo công thức hợp đồng, thay vì giao nhận một "rổ chỉ số". Vì vậy, nói "mua call chỉ số" không có nghĩa là nhà đầu tư đã sở hữu các cổ phiếu trong chỉ số.

Chúng ta sử dụng ví dụ với số liệu giả định sau đây, các con số chỉ nhằm giải thích cơ chế, không mô tả một sản phẩm cụ thể đang giao dịch tại Việt Nam và chưa bao gồm thuế, phí, chi phí vốn. Chỉ số ở 1.000 điểm; hệ số nhân 100.000 đồng mỗi điểm cho mỗi hợp đồng; call và put cùng giá thực hiện 1.000 điểm, phí lần lượt đối với call là 40 điểm (4 triệu đồng) và put là 30 điểm (3 triệu đồng); danh mục cần bảo vệ trị giá 100 triệu đồng, biến động đúng tỷ lệ với chỉ số.

TỪ ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG ĐẾN DÒNG TIỀN THỰC TẾ

Giá thực hiện, ký hiệu K, là mức giá dùng để xác định quyền và nghĩa vụ khi thực hiện hợp đồng. Phí quyền chọn là giá thị trường của chính quyền đó tại thời điểm giao dịch. Hai giá trị này khác nhau vì trả phí 40 điểm để mua call có giá thực hiện 1.000 điểm không có nghĩa là mua tài sản cơ sở với giá 40 điểm. Ngày đáo hạn xác định thời điểm quyền hết hiệu lực; quyền chọn không tồn tại vô thời hạn như việc tiếp tục nắm giữ một cổ phiếu.

Giả sử nhà đầu tư mua một call, giá thực hiện 1.000 điểm, trả phí 40 điểm, tức 4 triệu đồng. Khi đáo hạn, nếu giá thanh toán cuối cùng cao hơn 1.000 điểm, khoản nhận từ thực hiện quyền bằng phần vượt trên 1.000 nhân với hệ số nhân. Nếu giá thanh toán bằng hoặc thấp hơn 1.000 điểm, quyền không tạo khoản nhận dương; người mua mất phí đã trả. Lãi/lỗ của người mua call khi đáo hạn được tính bằng [max(Sₜ − K, 0) − C] × M, trong đó Sₜ là giá thanh toán cuối cùng, C là phí tính theo điểm và M là hệ số nhân.

Điểm hòa vốn trong ví dụ là 1.040 điểm. Thị trường tăng từ 1.000 lên 1.020 điểm vẫn khiến người mua lỗ 20 điểm, tương đương 2 triệu đồng: quyền đã có giá trị nội tại 20 điểm, nhưng khoản nhận này chưa đủ bù phí 40 điểm. Khi chỉ số đạt 1.100 điểm, lợi nhuận 6 triệu đồng tương đương 150% phí đã trả. Tỷ lệ này phản ánh đòn bẩy trên khoản phí nhỏ và chiều ngược lại có thể là mất 100% phí.

Đối với người bán mở chính hợp đồng call này, kết quả tại ngày đáo hạn đối ứng với người mua trước chi phí. Nếu chỉ số ở 900 hoặc 1.000 điểm, người bán giữ khoản phí 4 triệu đồng. Nếu chỉ số ở 1.100 điểm, họ phải trả 10 triệu đồng và lỗ ròng 6 triệu đồng sau khi tính phí đã nhận. Khoản thu ban đầu 4 triệu đồng vì thế đi kèm một nghĩa vụ có thể lớn hơn nhiều.

Nhà đầu tư không nhất thiết phải giữ đến đáo hạn. Người đã mua call có thể bán cùng chuỗi hợp đồng để đóng vị thế, nếu thị trường có thanh khoản và đáp ứng quy tắc giao dịch. Khi đó, lãi/lỗ bằng chênh lệch giữa phí bán và phí mua, nhân hệ số nhân, sau khi trừ chi phí. Bán để đóng một quyền đã mua không đồng nghĩa với bán mở một hợp đồng và nhận nghĩa vụ mới. Tương tự, người bán mở có thể mua lại để đóng nghĩa vụ.

Trước đáo hạn, giá quyền chọn còn chịu ảnh hưởng của thời gian còn lại và biến động kỳ vọng, bên cạnh giá tài sản cơ sở. Do đó, đồ thị trên chỉ mô tả kết quả tại đáo hạn, không phải giá của quyền chọn trong mọi ngày giao dịch.

BỐN VỊ THẾ CƠ BẢN

Hai loại quyền chọn kết hợp với hai hướng giao dịch tạo ra bốn vị thế cơ bản. Cần phân biệt "mua hay bán hợp đồng" với "mua hay bán tài sản cơ sở". Đặc biệt, mua put là mua quyền bán tài sản, không phải bán khống ngay tài sản đó. Đồ thị dưới mô tả các vị thế đơn lẻ, chưa kết hợp với tài sản hoặc hợp đồng khác; màu xanh biểu thị bên mua quyền, màu cam biểu thị bên bán quyền.

Mua call thường thể hiện kỳ vọng tăng giá. Trong ví dụ, người mua chấp nhận mất tối đa 4 triệu đồng cho quyền hưởng khoản chênh lệch nếu chỉ số vượt 1.000 điểm và tiềm năng lãi tăng theo giá tài sản cơ sở.

Bán call thường phù hợp với kỳ vọng giá không tăng vượt mức bất lợi cho bên bán, nhưng cần xem cả danh mục đi kèm. Nếu người bán không sở hữu tài sản hoặc không có vị thế phòng vệ phù hợp, giá tăng mạnh có thể làm nghĩa vụ gia tăng. Với tài sản cơ sở không có trần giá thì khoản lỗ của call bán không được phòng vệ cũng không có trần lỗ. Ký quỹ chỉ bảo đảm thực hiện nghĩa vụ mà không giới hạn nghĩa vụ ở số tiền đã nộp.

Mua put có thể phục vụ kỳ vọng giảm giá hoặc bảo vệ danh mục. Với phí 30 điểm, tức 3 triệu đồng, nếu chỉ số xuống 900 điểm khi đáo hạn, khoản nhận là 10 triệu đồng và lãi ròng của riêng put là 7 triệu đồng. Điểm hòa vốn của vị thế put đơn lẻ là 970 điểm. Nếu chỉ số không giảm xuống dưới giá thực hiện, người mua mất toàn bộ phí. Lãi của vị thế này bị giới hạn do giá tài sản cơ sở có mức sàn bằng 0.

Bán put tạo nghĩa vụ ở chiều ngược lại. Với cùng mức phí 30 điểm, nếu chỉ số về 900 điểm, người bán nhận phí 3 triệu đồng nhưng phải trả 10 triệu đồng, lỗ ròng 7 triệu đồng. Trong giả định giá cơ sở có sàn bằng 0, lỗ tối đa của vị thế này là (1.000 − 30) × 100.000 đồng, tức 97 triệu đồng. Đây là khoản lỗ có giới hạn toán học nhưng rất lớn so với phí thu được.

Như vậy, mua call và bán put không thể được xem là hai cách tương đương để kỳ vọng thị trường lên; mua put và bán call cũng không tương đương khi kỳ vọng thị trường giảm.

QUYỀN CHỌN KHÁC CỔ PHIẾU VÀ HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI RA SAO

Cổ phiếu là quyền lợi sở hữu trong doanh nghiệp. Hợp đồng tương lai và quyền chọn là hợp đồng phái sinh có giá trị phụ thuộc tài sản cơ sở. Với hợp đồng tương lai, cả bên mua và bên bán đều có nghĩa vụ nhưng với quyền chọn, quyền lựa chọn thuộc về người mua trong phạm vi điều khoản, còn bên bán mở phải sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ. Sự bất đối xứng này giải thích vì sao quyền chọn có phí và vì sao số vốn ban đầu không thể được dùng riêng lẻ để so sánh độ an toàn của ba công cụ.

Trong giao dịch hợp đồng tương lai, ký quỹ là tài sản bảo đảm; lãi/lỗ được xác định và thanh toán theo cơ chế của thị trường, có thể dẫn đến yêu cầu nộp bổ sung. Trong mô hình quyền chọn trả phí đầy đủ, premium là giá mua quyền, không phải khoản đặt cọc chờ hoàn trả. Cùng một chỉ số cơ sở, quyền chọn chỉ số và hợp đồng tương lai chỉ số là hai hợp đồng khác nhau.

Để thấy chức năng bảo vệ, giả sử danh mục trị giá 100 triệu đồng biến động đúng tỷ lệ với chỉ số 1.000 điểm. Nhà đầu tư mua một put giá thực hiện 1.000, phí 3 triệu đồng. Nếu chỉ số về 900 điểm, danh mục còn 90 triệu đồng và put đem lại 10 triệu đồng; tổng giá trị sau khi trừ phí là 97 triệu đồng. Nếu chỉ số lên 1.100 điểm, tổng giá trị sau phí là 107 triệu đồng.

Phí phòng ngừa làm giảm kết quả trong kịch bản thị trường tăng. Mức sàn 97 triệu đồng chỉ đúng trong giả định danh mục bám sát chỉ số, quy mô phòng vệ khớp và giữ đến cùng thời điểm đáo hạn, chưa tính các chi phí khác. Một danh mục tập trung vào vài cổ phiếu có thể giảm sâu hơn chỉ số. Quyền chọn chỉ số giúp quản lý rủi ro thị trường, nhưng không tự loại bỏ rủi ro riêng của từng doanh nghiệp.

HIỂU QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ TRƯỚC KHI CHỌN CHIẾN LƯỢC

Quyền chọn cho phép nhà đầu tư lựa chọn nhiều cách tham gia thị trường và bảo vệ danh mục. Tuy nhiên, để sử dụng công cụ này, nhà đầu tư cần hiểu rõ quyền và nghĩa vụ được tạo ra bởi từng giao dịch. Cùng dự báo thị trường giảm, mua quyền chọn bán và bán quyền chọn mua có thể dẫn đến kết quả rất khác nhau. Cùng bỏ ra một khoản tiền ban đầu, trả phí mua quyền chọn và nộp tiền ký quỹ cũng mang bản chất khác nhau. Những khác biệt ấy quyết định mức thua lỗ, nhu cầu vốn và khả năng duy trì vị thế khi thị trường biến động.

MUA QUYỀN CHỌN BÁN KHÔNG GIỐNG BÁN QUYỀN CHỌN MUA

Mua quyền chọn bán, hay mua put, là trả phí để có quyền bán tài sản cơ sở theo giá thực hiện, hoặc nhận khoản chênh lệch bằng tiền theo điều khoản hợp đồng. Người mua có thể sử dụng quyền này khi thị trường giảm, nhưng không bị buộc phải thực hiện nếu bất lợi. Bán để mở quyền chọn mua, hay bán call, lại tạo ra nghĩa vụ người bán nhận phí, đổi lại phải bán tài sản cơ sở hoặc thanh toán khoản chênh lệch khi được phân bổ thực hiện.

Ví dụ nhà đầu tư A mua put có giá thực hiện 1.000 điểm, trả phí 30 điểm, tương đương 3 triệu đồng. Nhà đầu tư B bán mở call cùng giá thực hiện, nhận phí 40 điểm, tương đương 4 triệu đồng.

Nếu chỉ số giảm xuống 900 điểm khi đáo hạn, A nhận 10 triệu đồng từ put và lãi ròng 7 triệu đồng sau khi trừ phí. B không phải trả chênh lệch cho call và giữ khoản phí 4 triệu đồng. Trong kịch bản này, cả hai cùng có lãi, nhưng mức lợi nhuận và cách hình thành lợi nhuận khác nhau.

Nếu chỉ số tăng lên 1.200 điểm, A mất khoản phí 3 triệu đồng. B phải thanh toán chênh lệch 200 điểm, tương đương 20 triệu đồng; sau khi tính phí đã nhận, B lỗ 16 triệu đồng. Nếu chỉ số tiếp tục tăng, khoản lỗ của B còn tăng, trong khi mức lỗ của riêng put đã mua vẫn giới hạn ở phí.

Do đó, không thể chỉ dựa vào nhận định "thị trường sẽ giảm" để xem mua put và bán call là hai lựa chọn tương đương. Người mua put chấp nhận một chi phí xác định để có quyền hưởng lợi khi giá giảm; người bán call chấp nhận nghĩa vụ khi giá tăng để đổi lấy khoản phí có giới hạn.

PHÍ QUYỀN CHỌN LÀ GIÁ MUA QUYỀN, CÒN KÝ QUỸ LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM

Trong mô hình trả phí đầy đủ, premium là số tiền người mua trả để sở hữu quyền chọn. Khoản tiền này không được hoàn lại chỉ vì người mua không thực hiện quyền. Nếu quyền chọn hết hạn mà không có giá trị, người mua mất phí; nếu bán lại trước đáo hạn, họ thu về mức giá mà thị trường chấp nhận tại thời điểm đó.

Tiền ký quỹ có chức năng khác, đó là để bảo đảm khả năng thực hiện nghĩa vụ của vị thế. Mức ký quỹ có thể được điều chỉnh khi giá và rủi ro thị trường thay đổi; khi không còn nghĩa vụ và đã hoàn tất thanh toán, phần tài sản bảo đảm còn lại có thể được giải tỏa theo quy định. Trong ví dụ trên, người bán call nhận 4 triệu đồng phí nhưng có thể phải nộp tài sản bảo đảm, bị yêu cầu bổ sung ký quỹ khi thị trường biến động bất lợi và bị đóng vị thế theo cơ chế quản lý rủi ro nếu không đáp ứng được.

Bởi vậy, nhà đầu tư cần phân biệt phí nhận được, tiền ký quỹ phải nộp và khoản lỗ có thể phát sinh. Khoản ký quỹ ban đầu không phải mức lỗ tối đa của người bán. Đòn bẩy làm tăng quy mô rủi ro so với vốn ban đầu mà không làm giảm nghĩa vụ.

DỰ BÁO ĐÚNG CHIỀU GIÁ VẪN CÓ THỂ THUA LỖ

Với quyền chọn, nhận định đúng chiều biến động mới chỉ là một phần của quyết định đầu tư. Nhà đầu tư còn phải xem giá biến động bao nhiêu, diễn ra trong thời gian nào và khoản phí đã trả là bao nhiêu. Trong ví dụ trên, nếu chỉ số đạt 1.020 điểm tại đáo hạn, nhận định thị trường tăng đã đúng, nhưng người mua call vẫn lỗ 2 triệu đồng; chỉ số phải đạt 1.040 điểm mới hòa vốn trước các chi phí khác.

Thời hạn cũng có ý nghĩa quyết định. Nếu thị trường chỉ tăng mạnh sau khi quyền chọn đã hết hiệu lực, người mua không còn quyền để hưởng lợi từ diễn biến đó. Khi các yếu tố khác không đổi, thời gian trôi qua làm hao hụt giá trị thời gian của quyền chọn. Trước đáo hạn, người mua call còn có thể gặp tình huống tài sản cơ sở tăng nhưng giá call không tăng tương ứng, thậm chí giảm, nếu tác động từ thời gian trôi qua hoặc biến động kỳ vọng giảm lớn hơn lợi ích từ chiều tăng của tài sản cơ sở.

PHÍ THẤP CHƯA ĐỦ ĐỂ KẾT LUẬN QUYỀN CHỌN RẺ

Một quyền chọn có phí thấp tạo cảm giác dễ tiếp cận vì số tiền cần bỏ ra nhỏ. Nhưng số tiền mua ít không đồng nghĩa với mức giá hấp dẫn so với khả năng đem lại lợi ích. Với chỉ số đang ở 1.000 điểm, giả sử một call có giá thực hiện 1.200 điểm và chỉ còn ít ngày đến đáo hạn được chào bán với phí 2 điểm, tức 200.000 đồng mỗi hợp đồng, so với 4 triệu đồng của call giá thực hiện 1.000 điểm.

Để có lãi tại đáo hạn, chỉ số phải vượt 1.202 điểm trước chi phí giao dịch. Quyền chọn có phí thấp chính vì cần một mức tăng rất lớn trong thời gian rất ngắn mới tạo ra khoản nhận đủ bù chi phí.

Do vậy, không thể kết luận quyền chọn đang được định giá cao hay thấp trong ví dụ trên. Để đánh giá, nhà đầu tư cần đặt phí trong mối quan hệ với giá thực hiện, thời gian còn lại, biến động kỳ vọng và khả năng mua bán thực tế.

XÁC ĐỊNH RỦI RO CỦA CẢ DANH MỤC VÀ NGHĨA VỤ SAU THỰC HIỆN

Quyền chọn có thể được sử dụng để đầu tư riêng lẻ hoặc kết hợp với danh mục đang nắm giữ. Khi mua put để bảo vệ cổ phiếu, kết quả của riêng put chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả phòng vệ. Trong ví dụ danh mục 100 triệu đồng, khi chỉ số lên 1.100 điểm, put mất phí 3 triệu đồng nhưng danh mục lãi 10 triệu đồng; khi chỉ số về 900 điểm, put lãi ròng 7 triệu đồng nhưng chỉ bù được một phần khoản lỗ 10 triệu đồng của cổ phiếu.

Nhà đầu tư cần xác định mức tổn thất còn chấp nhận được sau phòng vệ, chi phí bảo vệ và mức độ tương đồng giữa danh mục với tài sản cơ sở. Một quyền chọn chỉ số không bảo đảm bù chính xác tổn thất của danh mục tập trung vào vài cổ phiếu.

Cuối cùng, phải xem điều gì xảy ra khi quyền được thực hiện. Với hợp đồng chuyển giao cổ phiếu, thực hiện call có thể dẫn đến việc trả tiền để nhận cổ phiếu; thực hiện put có thể đòi hỏi giao cổ phiếu. Tài sản hoặc vị thế phát sinh sau đó có nhu cầu vốn và rủi ro riêng. Nhận định "người mua chỉ mất phí" vì thế cần được hiểu trong phạm vi của chính vị thế mua quyền chọn ban đầu.

Trước mỗi giao dịch, nhà đầu tư cần trả lời rõ mình đang mua quyền hay nhận nghĩa vụ; mức lỗ tối đa được xác định đến đâu; quyền hết hiệu lực khi nào; có thể đóng vị thế bằng cách nào; cần bao nhiêu tiền hoặc chứng khoán khi thực hiện. Những câu trả lời này giúp lựa chọn quy mô và cấu trúc giao dịch phù hợp, để quyền chọn thực sự phục vụ mục tiêu đầu tư và bảo vệ danh mục.

(*) Đặng Tài An Trang, Phó Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Đọc tiếp bài 2: Sửdụng quyền chọn để bảo vệ danh mục và xây dựng chiến lược đầu tư.