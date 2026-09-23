Bài 1: Gần dân từ những việc làm thiết thực

Sống neo đơn, lại bị khuyết tật, ông Phạm Đình Tiến, 50 tuổi, ở tổ 17 Nam Cường gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Căn nhà tạm nơi ông sinh sống ngày càng xuống cấp, trong khi bản thân không có khả năng tự lao động để cải thiện điều kiện sinh hoạt.

Nắm được hoàn cảnh của ông Tiến, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Cam Đường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, mạnh thường quân và người dân tìm cách hỗ trợ xây dựng nhà ở. Bên cạnh vận động nguồn lực, cán bộ, chiến sĩ còn đóng góp tiền lương, ngày công, trực tiếp tham gia các phần việc trong quá trình xây dựng.

Sau khoảng một tháng khẩn trương thi công, đầu tháng 4/2026, căn nhà mới hoàn thành. Có nơi ở kiên cố, ông Tiến cũng vơi bớt nỗi lo khó khăn trong cuộc sống.

Việc hỗ trợ ông Tiến là một trong những hoạt động hướng về cộng đồng được Công an phường Cam Đường triển khai từ khi đơn vị được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 1/7/2025. Với những trường hợp khó khăn, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống cơ sở, tìm hiểu hoàn cảnh, xác định nhu cầu và phối hợp với các lực lượng, tổ chức, cá nhân để huy động nguồn lực phù hợp.

Đến nay, Công an phường đã huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng 3 căn nhà mới cho người neo đơn, yếu thế; hỗ trợ hơn 20 hộ san gạt nền, xây lắp, chỉnh trang nhà ở; trao tặng nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho các trường hợp khó khăn.

Điều quan trọng trong cách làm này không chỉ nằm ở giá trị hỗ trợ mà còn ở quá trình cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tiếp cận cơ sở. Từ mỗi hoàn cảnh cụ thể, lực lượng Công an có thêm điều kiện hiểu địa bàn, nắm đời sống Nhân dân và phát hiện những vấn đề cần quan tâm.

Cùng với hoạt động an sinh xã hội, tinh thần phục vụ Nhân dân được thể hiện rõ trong công tác cải cách hành chính. Các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày thứ Bảy hướng về cơ sở” được duy trì, tập trung hỗ trợ người dân, nhất là những trường hợp còn khó khăn trong tiếp cận thủ tục hành chính, dịch vụ công và các tiện ích số.

Ngay từ khi thành lập, đơn vị đã đỡ đầu 1 em có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng mô hình "Góc học tập cho em" với hàng chục học sinh, góp phần giúp các em duy trì việc học. Những hoạt động này được triển khai phù hợp với điều kiện của đơn vị, góp phần tăng cường công tác dân vận và xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Đối với Công an cơ sở, sự gắn bó ấy có ý nghĩa thiết thực đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Khi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên xuống địa bàn, người dân có điều kiện phản ánh vấn đề liên quan đến cuộc sống, an ninh trật tự; lực lượng Công an có thêm thông tin để nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và tham mưu xử lý những vấn đề phát sinh.

Cam Đường đang trong quá trình đô thị hóa, nhiều dự án đầu tư, xây dựng hạ tầng được triển khai. Sự phát triển nhanh của địa bàn tạo thêm động lực cho kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý dân cư, bảo đảm an ninh trật tự và phòng ngừa những vấn đề có thể phát sinh.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ phát triển của địa phương, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có ý nghĩa quan trọng, nhất là liên quan trực tiếp đến quyền lợi, đời sống của người dân. Công an phường chủ động nắm tình hình, phối hợp với chính quyền và các lực lượng liên quan tuyên truyền, vận động, phòng ngừa nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh trật tự.

Công an phường đã phối hợp tuyên truyền, vận động 23 hộ chấp thuận giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các dự án trên địa bàn được triển khai.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, hiệu quả của sự phối hợp này được thể hiện trong quá trình triển khai Tiểu khu đô thị số 10. Bà Tô Thị Hoan - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Minh Sơn, cho biết: Trong 3 dự án doanh nghiệp đang triển khai trên địa bàn phường, Tiểu khu đô thị số 10 là dự án có thời gian thực hiện kéo dài và gặp nhiều khó khăn nhất trong giải phóng mặt bằng. Những vướng mắc từng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, hoàn thiện hạ tầng và kế hoạch huy động nguồn lực của doanh nghiệp.

Năm 2026, cùng với sự chỉ đạo của chính quyền địa phương, lực lượng Công an đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, đối thoại, vận động người dân. Việc nắm tình hình được thực hiện theo từng trường hợp, góp phần giải thích những nội dung người dân quan tâm và phòng ngừa nguy cơ phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Đến tháng 6/2026, các trường hợp còn lại cơ bản hoàn tất bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án triển khai đồng bộ.

“Việc giải quyết vướng mắc về mặt bằng không chỉ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mà còn giúp dự án được triển khai thuận lợi hơn. Chúng tôi ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt, sát cơ sở của chính quyền và lực lượng Công an trong quá trình tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận, qua đó củng cố niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư tại địa phương”, bà Tô Thị Hoan chia sẻ.

Từ thực tế trên, có thể thấy vai trò của Công an phường trong quá trình triển khai các dự án trước hết là nắm tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa nguy cơ phát sinh phức tạp và phối hợp tuyên truyền, vận động theo chức năng, nhiệm vụ. Những nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước, nhất là chính sách về đất đai, bồi thường, hỗ trợ và tiến độ dự án, được thực hiện bởi cơ quan có thẩm quyền; lực lượng Công an tập trung vào phần việc thuộc chức năng của mình.

Cách làm đó cũng cho thấy “gần dân” không chỉ là đến với người dân khi có hoàn cảnh khó khăn. Gần dân còn là lắng nghe, nắm bắt tâm tư, phát hiện sớm những vấn đề có thể tác động đến an ninh trật tự và phối hợp giải quyết từ cơ sở.

Thượng tá Nguyễn Thanh Phúc - Trưởng Công an phường Cam Đường, khẳng định: Nếu phong trào thi đua được thực hiện tốt thì người được phục vụ tốt nhất chính là Nhân dân. Lực lượng Công an phải thể hiện vai trò "gần dân nhất", để khi người dân nhìn thấy cán bộ, chiến sĩ Công an là thấy sự tin tưởng, sẵn sàng ủng hộ, đồng lòng và giúp sức.

Sự tin tưởng của Nhân dân cũng là nền tảng để xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Khi người dân chủ động cung cấp thông tin, tham gia các mô hình tự quản, phối hợp phòng ngừa tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng công an có thêm điều kiện nắm chắc địa bàn, chủ động phòng ngừa và xử lý vụ việc.

Từ một căn nhà được hỗ trợ đến một thủ tục được hướng dẫn, từ một hoàn cảnh được quan tâm đến một vấn đề được nắm bắt, xử lý từ cơ sở, “Gần dân nhất” đang được Công an phường Cam Đường cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực.