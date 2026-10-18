Bài 1: Chuyển đổi số - đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng trong giai đoạn mới

Chuyển đổi số - yêu cầu mới đối với công tác Đảng

Chuyển đổi số đang làm thay đổi cách thức quản lý, điều hành và tổ chức công việc. Với công tác xây dựng Đảng, vấn đề không dừng ở việc đưa thêm công nghệ vào hoạt động thường xuyên, mà là sử dụng công nghệ để hỗ trợ đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới phương thức quản trị và phát triển đất nước. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục đặt ra yêu cầu: “Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hạ tầng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Xây dựng và vận hành hệ thống dữ liệu cán bộ, đảng viên thống nhất, liên thông; triển khai hiệu quả các phần mềm, ứng dụng dùng chung trong Đảng và mạng truyền số liệu chuyên dùng đồng bộ, an toàn, hiện đại”.

Ứng dụng công nghệ vào hỗ trợ tiếp nhận thông tin và triển khai nhiệm vụ tại đơn vị. Nguồn: Công ty Thủy điện Quảng Trị

Những định hướng đó cho thấy chuyển đổi số trong công tác Đảng cần được nhìn rộng hơn việc trang bị máy tính, sử dụng phần mềm hay chuyển tài liệu giấy thành tệp điện tử. Có thể hiểu chuyển đổi số là quá trình sử dụng dữ liệu và công nghệ số để đổi mới phương thức hoạt động, quản lý và thực hiện nhiệm vụ. Trong công tác Đảng, số hóa tài liệu hình thành nguồn hồ sơ điện tử; ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ xử lý công việc; chuyển đổi số hướng tới tổ chức lại cách cập nhật, kết nối và khai thác thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo. Chuyển hồ sơ giấy thành tệp điện tử mới chỉ thay đổi hình thức lưu trữ. Giá trị chỉ được phát huy khi dữ liệu đầy đủ, được quản lý, khai thác đúng thẩm quyền và sử dụng đúng mục đích, đúng thời điểm. Khi đó, trọng tâm chuyển từ số lượng tài liệu hay phần mềm sang cách tổ chức dữ liệu, kết nối quy trình, xác định trách nhiệm và khai thác thông tin phục vụ nhiệm vụ.

Từ chủ trương đến trách nhiệm của cấp ủy

Ở cấp cơ sở, chuyển đổi số chỉ đi vào hoạt động thường xuyên khi chủ trương được chuyển thành nhiệm vụ cụ thể, có người chịu trách nhiệm và có cơ chế theo dõi, kiểm tra. Đây cũng là điểm thể hiện vai trò của cấp ủy: lựa chọn vấn đề cần đổi mới, tổ chức nguồn lực, phân công thực hiện và kiểm tra kết quả, thay vì coi chuyển đổi số là nhiệm vụ riêng của bộ phận công nghệ thông tin.

Tại Công ty Thủy điện Quảng Trị, Đảng ủy cụ thể hóa chủ trương bằng chương trình hành động, thành lập Ban Chỉ đạo và phân công trách nhiệm. Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Thanh Hùng trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Chuyển đổi số được đặt trong cả công tác Đảng và nhiệm vụ quản lý, vận hành nhà máy, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp sản xuất điện.

Đảng ủy Công ty Thủy điện Quảng Trị ban hành Chương trình hành động cụ thể hóa các chủ trương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện của đơn vị. Nội dung chuyển đổi số được đưa vào sinh hoạt chi bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được gắn với đánh giá thực hiện nhiệm vụ, thi đua, khen thưởng.

Cách tổ chức này chuyển yêu cầu chung thành trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân và vị trí việc làm. Với công tác Đảng, trọng tâm là quản lý hồ sơ đảng viên, cung cấp thông tin phục vụ sinh hoạt, xử lý văn bản và chuẩn bị quy trình nghiệp vụ điện tử. Với hoạt động chuyên môn, công nghệ và dữ liệu phục vụ quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và quản trị doanh nghiệp. Dù phạm vi khác nhau, cả hai đều đòi hỏi công nghệ gắn với nhiệm vụ, dữ liệu được quản lý và người sử dụng chịu trách nhiệm về phần việc của mình.

Chuyển động từ thực tiễn tại Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị

Một trong những nhiệm vụ cụ thể trong công tác Đảng là số hóa hồ sơ đảng viên. Thực hiện yêu cầu của Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 2, Đảng ủy Công ty Thủy điện Quảng Trị đã hoàn thành số hóa toàn bộ hồ sơ đảng viên. Từng tập hồ sơ được rà soát, phân loại trước khi quét; các tệp dữ liệu sau đó được đặt tên, sắp xếp, lưu trữ và kiểm tra lại. Phía sau thao tác kỹ thuật là trách nhiệm bảo đảm thông tin của từng đảng viên đầy đủ, chính xác. Nguồn hồ sơ điện tử hình thành tạo cơ sở tiếp tục quản lý, cập nhật và khai thác theo quy định.

Hoạt động số hóa hồ sơ đảng viên. Ảnh: Báo Quảng Trị

Ứng dụng công nghệ trong xử lý văn bản chuyên môn và văn bản phục vụ công tác Đảng, hệ thống D-Office được sử dụng xuyên suốt chuỗi công việc từ tiếp nhận, chuyển xử lý, ký số, phát hành, theo dõi tiến độ đến lưu văn bản. Các bước được kết nối trên môi trường điện tử, giúp người tham gia theo dõi trạng thái, nắm phần việc thuộc trách nhiệm của mình và phối hợp xử lý ngay cả khi công tác xa. Công cụ hỗ trợ tiến độ giải quyết công việc, đồng thời đòi hỏi người sử dụng cập nhật và thực hiện đúng trách nhiệm ở từng khâu.

Việc sử dụng D-Office không đồng nghĩa toàn bộ tài liệu giấy được loại bỏ. Tùy tính chất và quy định đối với từng loại hồ sơ, bản giấy và bản điện tử vẫn được quản lý song song.

Theo báo cáo sáu tháng đầu năm 2026 của Đảng ủy Công ty, 100% đảng viên đã sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ứng dụng hỗ trợ mời họp, gửi tài liệu, cập nhật kết luận và báo cáo, tạo điều kiện để đảng viên tiếp cận thông tin, nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị ý kiến trước khi sinh hoạt.

Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử cần tiếp tục gắn với nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức sinh hoạt chi bộ. Tài liệu được cung cấp trước giúp đảng viên có điều kiện nghiên cứu, liên hệ với nhiệm vụ được giao và tham gia thảo luận có chiều sâu hơn. Sau sinh hoạt, việc theo dõi nội dung kết luận và nhiệm vụ được giao phải gắn với trách nhiệm của từng đảng viên. Công nghệ hỗ trợ quy trình, còn chất lượng sinh hoạt vẫn phụ thuộc vào nội dung chuẩn bị, quá trình trao đổi và trách nhiệm của mỗi người.

Đảng ủy Công ty đồng thời xây dựng lộ trình thực hiện bốn thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, gồm chuyển sinh hoạt chính thức, chuyển sinh hoạt tạm thời, thu nộp đảng phí và lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú, với mục tiêu triển khai hoàn toàn từ tháng 12/2026. Nhiệm vụ đang được chuẩn bị theo kế hoạch, với sự phối hợp giữa bộ phận tham mưu công tác Đảng, các chi bộ và lực lượng kỹ thuật.

Công ty Thủy điện Quảng Trị cũng đã xây dựng và trình Tổng công ty Phát điện 2 xem xét sáng kiến phần mềm nhắc hạn công việc, hướng tới hỗ trợ theo dõi nhiệm vụ, cảnh báo thời hạn, chủ động sắp xếp và hạn chế bỏ sót phần việc. Đề xuất cho thấy một cách tiếp cận từ nhu cầu thực tế: sử dụng công nghệ để giải quyết một vấn đề cụ thể trong quản lý công việc, thay vì ứng dụng chỉ để có thêm một phần mềm.