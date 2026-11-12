Bài 1: Các giải pháp để đạt mức thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng

Thông tin tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội của TP Hồ Chí Minh trong 10 tháng đầu năm vào ngày 5/11 vừa qua, ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính đã đưa ra con số: Thu ngân sách Nhà nước của thành phố đạt gần 762 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 95% dự toán và tăng 16% so với năm ngoái. Từ đầu năm đến hết tháng 10, thu hút vốn đầu tư FDI của thành phố cũng đạt 19,1 tỷ USD, tăng hơn 3 lần so với năm trước. Kết quả này đưa TP Hồ Chí Minh trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI. Ngoài ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác cũng đạt kết quả tích cực, là cơ sở để TP Hồ Chí Minh đạt mục tiêu thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng ngay trong năm nay.

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại một cảng biển trên địa bàn thành phố.

Theo Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được, để đảm bảo mục tiêu thu ngân sách trên, nguồn thu từ đất, đấu giá đất của thành phố trong những tháng cuối năm giữ vai trò quan trọng. Tính đến cuối tháng 10 vừa qua, thành phố đã thu tiền sử dụng đất được hơn 72 nghìn tỷ đồng, nhưng con số này mới đạt tỷ lệ hơn 44% so với chỉ tiêu đề ra. Vì vậy từ nay đến cuối năm thành phố cần tiếp tục thu khoảng 90,6 nghìn tỷ đồng từ đất. Số tiền này được xác định đến từ các dự án và hồ sơ đất đai đã được xác định tiền sử dụng đất khoảng 53,2 nghìn tỷ đồng; từ việc đấu giá đất nhà, đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm khoảng 37,5 nghìn tỷ đồng và từ nguồn thu dự phòng. Tháng 10 vừa qua, UBND thành phố đã ra các quyết định về việc tổ chức đấu giá và phương án đấu giá đối với 4 khu đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm cùng 3.790 căn hộ tái định cư tại khu vực này.

Đánh giá về công tác giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng, kết quả thực hiện của thành phố đã đạt hơn 80% số vốn được giao, xếp thứ 8 của cả nước. Tuy vậy, lượng vốn đầu tư công cần tiếp tục giải ngân trong những tháng cuối năm còn khá lớn, đồng thời nhiều dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư có tỷ lệ giải ngân thấp.

Từ đó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý vướng mắc thuộc thẩm quyền, không để các dự án trọng điểm bị ảnh hưởng tiến độ và góp phần thúc đẩy tăng trưởng của thành phố. Trong đó, chỉ tính riêng hàng chục dự án, công trình trọng điểm được đầu tư theo hình thức đối tác công tư với tổng mức đầu tư từ vài chục nghìn tỷ đến cả trăm nghìn tỷ đồng mỗi dự án, nếu được chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân, sẽ tác động không nhỏ đến tăng thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao.

Một nguồn thu khác từ ngành kinh tế mũi nhọn của TP Hồ Chí Minh là du lịch. Năm nay thành phố đặt mục tiêu đón 61 triệu lượt khách trong nước và quốc tế với doanh thu đạt 330 nghìn tỷ đồng. Nhưng đến hết tháng 10 vừa qua, tổng doanh thu từ ngành du lịch của thành phố đã đạt 307 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Riêng khách quốc tế, trong 10 tháng đầu năm thành phố đã thu hút được 9,3 triệu lượt.

Do đó trong những tháng cuối năm, ngành du lịch chắc chắn sẽ đạt và vượt mục tiêu doanh thu đề ra. Theo UBND thành phố, trên địa bàn còn nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển hạ tầng du lịch, nghỉ dưỡng, lưu trú với 4.796 cơ sở lưu trú và 107.066 phòng, trong đó có 166 khách sạn xếp hạng từ 1-5 sao. Hiện các nhà đầu tư đang triển khai xây dựng 4 dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô gần 35 ha với 4.148 căn hộ du lịch, 216 biệt thự. Đặc biệt, Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ với tổng diện tích 2.870 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ đón 40 triệu khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi năm.

Robot tham gia hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhận định về tiềm năng phát triển của thành phố, chuyên gia của Savills Việt Nam cho rằng, làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, từ các tuyến vành đai, metro đến hệ thống kết nối với sân bay quốc tế Long Thành. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn và các hành lang kinh tế được mở rộng, tạo khả năng kết nối với các trung tâm việc làm, sản xuất, logistics và dịch vụ.

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng, trong giai đoạn 2026-2030 TP Hồ Chí Minh đã xác định khoảng 250 dự án đầu tư trọng điểm, tăng cường liên kết vùng và phát triển thành trung tâm dịch vụ công nghệ cao, đổi mới sáng tạo của cả nước. Trong bối cảnh đó, hạ tầng đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng định hình lại cấu trúc đô thị và tạo dư địa để thành phố bứt phá về kinh tế.