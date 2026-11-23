Bahrain yêu cầu Iran bồi thường thiệt hại sau các vụ tấn công
Bahrain ngày 22/11 đã yêu cầu Iran chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại sau các cuộc tấn công nhằm vào nước này, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có hành động kiên quyết để chấm dứt các vụ việc. Động thái diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm gia tăng bất ổn tại vùng Vịnh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bahrain-yeu-cau-iran-boi-thuong-thiet-hai-sau-cac-vu-tan-cong-246261122231958962.htm