Kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nhật Bản đang vấp phải sự phản đối từ các nhóm dân sự nước này. Hồi cuối tuần qua, khoảng 47.000 chữ ký đã được gửi tới Bộ Quốc phòng Nhật Bản, kêu gọi chính phủ từ bỏ kế hoạch và duy trì các cam kết phi hạt nhân lâu nay. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đang xem xét điều chỉnh một số chính sách an ninh của Tokyo.